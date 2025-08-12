Món ăn rẻ bèo đầy chợ là “vũ khí” giảm cân cực mạnh, ai bụng to nhất định phải thử

Nhắc đến thực phẩm hỗ trợ giảm cân, nhiều người thường nghĩ ngay đến yến mạch, ức gà hay salad với nhiều thành phần phức tạp. Nhưng ít ai ngờ, một món ăn dân dã, rẻ bèo, có mặt ở khắp các khu chợ Việt Nam - khoai lang - lại là “vũ khí” giúp giữ dáng cực hiệu quả, được cả các chuyên gia dinh dưỡng lẫn hội chị em ăn kiêng tin dùng.

Khoai lang chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và kiểm soát lượng calo nạp vào. Loại củ này cũng giàu vitamin A, C, mangan và kali - vừa tốt cho hệ tiêu hóa, vừa hỗ trợ đẹp da, sáng mắt. Đặc biệt, chỉ số đường huyết (GI) của khoai lang thấp hơn cơm trắng, giúp duy trì đường huyết ổn định, tránh tích mỡ thừa. Một củ khoai lang luộc khoảng 100g chỉ chứa tầm 90 calo, nhưng lại cung cấp năng lượng bền vững, thích hợp ăn sáng hoặc thay thế một phần bữa chính.

Ngoài ra, khoai lang còn giúp đào thải độc tố và cải thiện nhu động ruột, nhờ đó hạn chế tình trạng đầy hơi, táo bón - những yếu tố thường khiến bụng trông to hơn. Chính vì vậy, nhiều idol Hàn, Trung hay người mẫu quốc tế cũng coi khoai lang là “thực phẩm vàng” trong thực đơn giữ dáng.

Điểm cộng lớn nhất là khoai lang dễ tìm, giá rẻ và chế biến linh hoạt. Không chỉ luộc hoặc hấp, bạn có thể biến tấu thành nhiều món ăn kiêng vừa ngon vừa giúp giảm cân:

- Khoai lang luộc/hấp: Giữ trọn dưỡng chất, không thêm dầu mỡ.

- Khoai lang nướng: Vị ngọt đậm, thơm bùi, ăn không ngán.

- Súp khoai lang bí đỏ: Ngọt tự nhiên, giàu vitamin, ấm bụng cho bữa sáng.

- Khoai lang nghiền với sữa chua Hy Lạp: Món tráng miệng healthy, giàu protein và tốt cho tiêu hóa.

- Salad khoai lang và rau củ: Nhiều chất xơ, đủ no mà vẫn nhẹ bụng.

Nếu muốn giảm cân với khoai lang, bạn nên ăn vào bữa sáng hoặc bữa trưa, kết hợp cùng rau xanh và protein nạc như ức gà, cá hồi hoặc trứng để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Buổi tối nên hạn chế ăn quá nhiều tinh bột, kể cả khoai lang, để cơ thể đốt mỡ hiệu quả hơn khi ngủ.

Tóm lại, khoai lang là minh chứng rằng giảm cân không nhất thiết phải ăn những món đắt đỏ hay cầu kỳ. Chỉ cần biết cách lựa chọn và chế biến, món ăn dân dã này vẫn có thể trở thành trợ thủ đắc lực giúp bạn vừa khỏe mạnh, vừa giữ được vóc dáng thon gọn.