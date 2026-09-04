"Mom Dương" thẳng thắn đáp trả khi bị nói thiên vị Suli hơn Nami: "Đừng chia bè chia phái hai chị em"

Tuấn Dương lên tiếng đáp trả thẳng thắn khi bị nói "thiên vị" Suli

Gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng qua những khoảnh khắc đời thường bên hai cô con gái Nami và Suli. Tuy nhiên, thời gian gần đây, từ việc quan sát hình ảnh hai bé xuất hiện trên mạng xã hội, một bộ phận người xem lại đặt câu hỏi liệu bố mẹ có đang dành nhiều sự ưu ái hơn cho Suli.

Cụ thể, một số ý kiến cho rằng trong các clip được đăng tải, hình ảnh Suli xuất hiện nhiều hơn chị gái Nami. Từ đó, cư dân mạng bắt đầu bàn luận về chuyện "thiên vị", thậm chí cho rằng Nami ít được ba mẹ quan tâm, quay chụp nhiều như Suli.

Trước những bình luận này, Tuấn Dương - người thường được khán giả gọi vui là "mom Dương", đã thẳng thắn lên tiếng.

Anh chia sẻ: "Cô gái này (bé Nami) càng ngày càng nhạy cảm, dễ khóc, dễ buồn, dễ tự ái. Làm gì nói gì là phải nhìn mặt bà trước. Bà giống mẹ tôi hơn là giống con tôi rồi đó. Bữa đăng cái clip mà Nami nó đòi bà ngoại đấy. Các mom xem xong cãi nhau túi bụi lên có cái gì đâu. Cha mẹ thì còng lưng dậy hai chị em yêu thương nhau ở trên mạng thì cứ chia bè chia phái rồi so sánh hai chị em thôi".

Theo Tuấn Dương, điều khiến anh mệt mỏi không phải những lời góp ý về cách nuôi con, mà là việc một số người xem liên tục đặt hai chị em lên bàn cân, vô tình biến những khoảnh khắc vui vẻ của trẻ nhỏ thành câu chuyện so sánh.

"Mom Dương" cho rằng các clip gia đình được đăng tải chủ yếu nhằm mục đích chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi trong cuộc sống. Vì vậy, anh mong khán giả đừng suy diễn quá xa từ số lần một bé xuất hiện trong một video.

Tuấn Dương cho rằng việc một đứa trẻ xuất hiện nhiều hay ít trên mạng xã hội hoàn toàn không thể được sử dụng làm thước đo tình yêu thương của bố mẹ.

"Nếu nói là thiên vị thì trong chuyến đi Hàn Quốc gia đình đã không mang hai bé đi chơi cùng nhau. Còn về chuyện xuất hiện trên mạng nhiều hay ít cũng không thể dùng vài khoảnh khắc để đánh giá tình cảm của bố mẹ dành cho các con".

Bản thân cuộc sống của một gia đình có hai con nhỏ cũng không phải lúc nào mọi khoảnh khắc đều có thể được ghi hình đầy đủ. Có lúc bé này thích chơi, bé kia không muốn quay; có lúc một bé xuất hiện nhiều hơn chỉ đơn giản vì tình huống xảy ra trước ống kính.

Thậm chí, Tuấn Dương còn hài hước cho biết đôi khi bà ở nhà còn chưa sốt ruột đòi hình cháu, nhưng cộng đồng mạng đã "sốt ruột thay".

Điều này cũng phần nào cho thấy áp lực mà những gia đình thường xuyên chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội có thể gặp phải: một khoảnh khắc vốn chỉ để giải trí đôi khi lại bị kéo sang những cuộc tranh luận về cách làm cha mẹ.

"Mom Dương" tiếp tục nhắn nhủ: Đừng chia bè phái hai chị em

Tuấn Dương tiếp tục nhắc đến câu chuyện này như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng tới những người đang quá chú ý đến sự khác biệt giữa hai cô con gái.

"Cha mẹ thì còng lưng dậy hai chị em yêu thương nhau ở trên mạng thì cứ chia bè chia phái rồi so sánh hai chị em thôi" - anh khẳng định.

Thực tế, những hình ảnh gần đây cũng cho thấy Nami và Suli vẫn có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Hai chị em cùng chơi, cùng nghịch và nhiều lần trở thành "nhân vật chính" trong những tình huống khiến bố mẹ dở khóc dở cười.

Một số khán giả vì thế cũng đồng tình rằng việc liên tục soi từng khung hình, đếm xem bé nào xuất hiện nhiều hơn rồi đặt lên bàn cân so sánh có thể phản tác dụng. Nếu những tranh luận như vậy tiếp diễn, chính bố mẹ có thể sẽ trở nên e dè hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tự nhiên của hai con.

Lucie Nguyễn từng khẳng định: Ưu tiên cảm xúc và quyền riêng tư của con

Không chỉ Tuấn Dương, Lucie Nguyễn trước đây cũng từng chia sẻ quan điểm khá rõ ràng về việc đăng tải hình ảnh của Nami và Suli lên mạng xã hội.

Cô cho biết hiện tại hai bé còn nhỏ và vẫn thoải mái với việc xuất hiện trên các nền tảng của bố mẹ. Tuy nhiên, khi các con lớn lên, có suy nghĩ và thế giới riêng, cô sẽ tôn trọng lựa chọn của con.

"Nếu như mà tương lai Nami và Suli không còn thích ấp công khai những cái hình ảnh của tụi nó nữa thì mình sẽ xóa, ẩn đi hết. Cái này là mình phải tôn trọng quyền riêng tư của con rồi. Tụi nhỏ lớn lên, sẽ có suy nghĩ riêng, sẽ có thế giới riêng và mình sẽ không có áp đặt cái chuyện này.

Nên là bây giờ tụi nó còn nhỏ và còn rất là thoải mái về chuyện này thì chúng ta cùng nhau để xem cái cuộc sống gia đình. Còn không biết tương lai nó sẽ như thế nào. Mình ưu tiên cái cảm xúc của con và tôn trọng suy nghĩ của con" - Lucie Nguyễn tâm sự.

Quan điểm này càng đáng chú ý khi thời gian gần đây, Lucie Nguyễn chia sẻ một số khoảnh khắc cho thấy Suli bắt đầu có biểu hiện không muốn bố mẹ quay phim, chụp ảnh quá nhiều. Thay vì ép con tiếp tục xuất hiện trước máy quay, bố mẹ lựa chọn tôn trọng mong muốn của bé.

Có lẽ điều mà "mom Dương" và Lucie Nguyễn muốn nhắn gửi cũng đơn giản như vậy: hãy xem những khoảnh khắc của Nami và Suli với tâm thế vui vẻ, đừng biến hai cô bé thành đối tượng để so sánh.

Bởi suy cho cùng, điều bố mẹ mong muốn nhất vẫn là hai chị em lớn lên cùng nhau, thương yêu nhau và có một tuổi thơ thật vui vẻ, chứ không phải lớn lên với ký ức rằng từng có lúc người lớn trên mạng xã hội chia mình thành hai phe.