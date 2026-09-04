Sự thật đằng sau câu chuyện “đi kích sữa một ngày 50 triệu”: Hotmom Helen Nguyễn đồng hành cùng Ngô Thanh Vân nuôi bé Gạo 100% sữa mẹ

"Đi kích sữa một ngày 50 củ sẽ như thế nào?" - câu nòi vui nhưng cũng mở ra một câu chuyện rất đặc biệt về hành trình một năm Hotmom Helen Nguyễn (mẹ 4 con và chuyên gia gọi sữa), đồng hành cùng mẹ bỉm Ngô Thanh Vân và bé Gạo trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Với Helen Nguyễn, mỗi hành trình đồng hành cùng một người mẹ không đơn thuần là công việc. Đó còn là sự có mặt đúng lúc, sự thấu hiểu và một tinh thần trách nhiệm dành cho cả mẹ và em bé.

Hotmom Helen Nguyễn - mẹ 4 con, chuyên gia gọi sữa, đồng hành cùng Ngô Thanh Vân trong những ngày đầu sinh bé Gạo.

Hotmom Helen Nguyễn chia sẻ hành trình 1 năm đồng hành cùng mẹ bỉm Ngô Thanh Vân và bé Gạo.

Có mặt ngay từ những giọt sữa non đầu đời của bé Gạo

Với bất kỳ người mẹ nào vừa sinh con, một trong những mong ước đầu tiên chính là được nhìn thấy con đón nhận những giọt sữa non đầu đời quý giá. Mẹ Vân cũng vậy.

Ngay khi Ngô Thanh Vân rời phòng hồi sức, Helen Nguyễn đã có mặt để đồng hành cùng hai mẹ con. Trước đó, hai chị em đã có thời gian trao đổi, chuẩn bị và hướng dẫn cho nhau, nhờ vậy quá trình phối hợp cùng bé Gạo diễn ra khá thuận lợi.

Đặc biệt, ngay từ khi chào đời, bé Gạo đã không cần sử dụng một giọt sữa công thức nào. Sau khi hướng dẫn để bé Gạo tập bú mẹ được cả hai bên, Helen tiếp tục hỗ trợ kích sữa. Những ngày đầu, lượng sữa tuy chưa nhiều nhưng từng chút một đều được tận dụng.

"Từ ngay khi mà sinh ra thì bé Gạo không cần phải bú một giọt sữa công thức nào cả. Sau khi mà tập cho em bé Gạo ti mẹ được hai bên, thì cô Len vẫn nặn được ra khoảng 4 - 5ml sữa với mục đích là sẽ làm chống bồng ngực để giúp cho sữa nhanh về hơn" - hotmom Helen Nguyễn chia sẻ.

Và đúng như kỳ vọng, từ khoảng ngày thứ hai trở đi, lượng sữa của mẹ Vân bắt đầu tăng lên rõ rệt.

Bốn ngày đầu sau sinh - một hành trình "đúng cữ" ngay từ đầu

Trong 4 ngày đầu ở bệnh viện, hotmom Helen Nguyễn gần như dành toàn bộ thời gian để cùng ba mẹ chăm sóc bé Gạo. Một nhịp sinh hoạt được duy trì đều đặn: bé bú mẹ, Helen hỗ trợ kích sữa, rồi tiếp tục theo dõi cữ bú của em bé.

"Bốn ngày đầu ở trong viện thì chỉ có cô Len đi cùng với ba mẹ và chăm sóc gạo thôi. Có thể nói đây là thời gian cực kỳ thiên thần bởi vì cô Len cứ cho em tim mẹ rồi cô Len lại kích sữa. Em cũng đã được ăn đúng cữ ngay từ khi mà sinh ra rồi. Việc mà em được bú đủ sữa nè, mẹ có thời gian được nghỉ ngơi, nó cũng giúp cho mẹ được phục hồi sức khỏe nhanh hơn".

Đằng sau những giọt sữa tưởng như rất tự nhiên ấy là cả một quá trình cần sự kiên trì, đều đặn và hiểu đúng về cơ chế tạo sữa.

Khi mẹ trở lại công việc, sữa mẹ vẫn được chuẩn bị cho bé Gạo

Một năm đồng hành cũng là một năm chứng kiến nhiều thay đổi trong cuộc sống của mẹ Vân. Là người luôn có kế hoạch và chủ động cho tương lai, Ngô Thanh Vân đã chuẩn bị cho thời điểm quay trở lại công việc bằng cách hút sữa và sấy sữa để dự trữ.

Điều đó giúp mẹ có thêm sự chủ động trong hành trình nuôi con: Ngay cả khi lịch sinh hoạt thay đổi, mẹ giãn cữ hoặc sau này dừng sữa, bé Gạo vẫn có nguồn sữa mẹ đã được chuẩn bị từ trước.

Đây cũng là một trong những điểm khiến hành trình của hai mẹ con trở nên đặc biệt: nuôi con bằng sữa mẹ nhưng vẫn có thể chủ động sắp xếp công việc và cuộc sống theo kế hoạch của gia đình.

Có nhiều sữa cũng không có nghĩa là lúc nào cũng dễ dàng

Mẹ nhiều sữa có thể là một niềm vui, nhưng cũng đi kèm những thử thách riêng. Trong suốt hành trình, mẹ Vân cũng từng trải qua những thời điểm tắc tia sữa, thậm chí có những đêm tình trạng trở nên rất căng thẳng.

Đó cũng là khoảng thời gian Helen hạn chế nhận thêm nhiều ca khác để có thể dành thời gian và sức lực đồng hành cùng mẹ Vân. Khi mẹ cần, Helen cố gắng có mặt. Bởi với cô, điều quan trọng không chỉ là hướng dẫn kỹ thuật mà còn là sự đồng hành trong những thời điểm người mẹ thực sự cần một người ở bên.

Trong suốt một năm, hotmom Helen Nguyễn cũng trở thành một gương mặt thân quen với bé Gạo. Ngoài ba mẹ, cô là một trong những người đầu tiên bế em bé và đồng hành chăm sóc Gạo trong những ngày đầu đời.

Sau một năm, mỗi lần Helen xuất hiện, bé Gạo lại tíu tít, đưa tay về phía cô và nép vào lòng cô. Một mối quan hệ không thể đo đếm bằng công việc hay chi phí, mà được tạo nên từ sự hiện diện và gắn bó qua từng ngày.

"Trong hành trình cùng mẹ Vân thì Len nghĩ rằng Len không phải là người giỏi nhất nhưng Len là một người rất may mắn, một người đồng hành mà rất là dễ chịu, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và có mặt khi cần.

Em bé gạo rất rất là thông minh nha. Ngoài ba mẹ ra thì cô Len có lẽ là người đầu tiên bế em gạo, cũng là người đồng hành chăm sóc em gạo trong vòng 1 năm. Cho nên là mỗi khi mà cô Len tới là em tíu ta tíu tít lên nè. Cô đưa tay ra theo cô, rồi dựa vào trong lòng cô".

"Đi kích sữa một ngày 50 củ" - sự thật phía sau câu chuyện chi phí

Một trong những điều khiến nhiều người tò mò là: Helen dành nhiều thời gian take care cho mẹ Vân như vậy thì chi phí chắc hẳn rất cao? Nhưng câu chuyện phía sau lại rất khác.

Hotmom Helen Nguyễn vừa kỷ niệm 7 năm phòng thông sữa miễn phí - nơi cô hỗ trợ các mẹ mà không lấy tiền. Tại đây, cô có một thùng từ thiện và các mẹ nếu muốn có thể tùy tâm ủng hộ cho quỹ cơm dành cho người bệnh ung thư. Bên cạnh đó, Helen cũng duy trì khóa kích sữa miễn phí trong suốt nhiều năm.

"Có một số bạn hỏi là chi phí mà Len mà đi làm như vậy chắc là nhiều tiền lắm nhỉ? Bởi vì Len take care giữ như vậy cơ mà. Thì vừa rồi Len cũng kỉ niệm 7 năm phòng thông sữa. Đây là một phòng thông sữa miễn phí dành cho tất cả mọi người luôn.

Ở phòng đó, Len có một thùng từ thiện, mình sẽ không có lấy tiền của ai đâu. Thường thì các mẹ sẽ tùy tâm để ủng hộ cho quỹ cơm cho người ung thư. Chứ trong nhiều năm qua thì Len không hề quyên góp tiền đâu. Và Len có khóa kích sữa miễn phí cũng đã làm 7 năm qua rồi. Cho nên các mẹ nào mà muốn học về kích sữa, cơ chế để tạo sữa nè thì các bạn chỉ cần tham gia nhóm kích sữa bằng phương pháp bấm huyệt thôi" - hotmom chia sẻ.

Với cô, kiến thức về kích sữa, cơ chế tạo sữa hay phương pháp hỗ trợ gọi sữa không nhất thiết phải trở thành thứ chỉ những người có điều kiện mới có thể tiếp cận.

Một năm nhìn lại - hơn cả một hành trình gọi sữa

Từ những giọt sữa non 4-5 ml đầu tiên, những cữ bú đầu đời, những đêm xử lý tắc tia sữa cho đến hành trình chuẩn bị sữa dự trữ khi mẹ quay lại công việc - một năm đồng hành giữa Helen Nguyễn, Ngô Thanh Vân và bé Gạo là một câu chuyện đẹp về sự chuẩn bị, kiên trì và đồng hành.

Một năm qua, Helen không chỉ "gọi sữa" cho mẹ Vân. Cô đã cùng mẹ Vân viết nên một chương rất đẹp trong hành trình lớn lên của bé Gạo - để hôm nay, bé lớn lên khỏe mạnh, bụ bẫm và trộm vía trong tình yêu thương của gia đình và những người đã đồng hành cùng bé từ những ngày đầu tiên.

Nguồn: @bamhuyetkichsua