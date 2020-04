Mới mang thai mà bụng đã to như cái trống nhỏ, kết quả siêu âm khiến chồng "ngã ngồi", còn mẹ chồng lại hỉ hả vui mừng

Quyên Quyên (28 tuổi, Quảng Đông, Trung Quốc) và chồng lên kế hoạch sinh con ngay sau đám cưới. Hai tháng sau, cô biết tin mình mang thai. Khỏi nói vợ chồng cô và gia đình hai bên vui mừng thế nào.

Thời điểm cô mang thai được 3 tháng, nếu như những thai phụ khác gần như chưa nhìn thấy bụng thì bụng bầu của Quyên Quyên đã to bất thường, chẳng khác gì cái trống nhỏ. Lúc ấy những người xung quanh còn xì xào rằng vợ chồng cô đã có em bé từ lâu. Chuyện có bầu trước đám cưới hay không vợ chồng cô rõ nhất, vì thế khi thấy bụng bầu của mình to quá mức so với tuổi thai, vợ chồng cô lo lắng bèn đi khám.

Nằm trên bàn siêu âm nghe bác sĩ thông báo cô mang thai 4 con, Quyên Quyên kinh ngạc không thể tin nổi. Sinh bốn rất hiếm gặp, không ngờ cô lại là một trong số bà mẹ như thế. Chồng cô đứng bên cạnh thì đã sợ hãi tới mức không đứng vững suýt ngã ngồi xuống sàn.

Mới mang thai 3 tháng nhưng bụng của thai phụ này đã to như cái trống nhỏ. (Ảnh minh họa)

Quyên Quyên nhìn chồng cười khổ, cô rất hiểu và thông cảm cho sự hoang mang, sợ hãi của anh lúc này. Một đứa trẻ nuôi đã vất vả, đằng này những 4 đứa thì không biết họ có chăm sóc đầy đủ cho các con được hay không? Gánh nặng kinh tế trên vài chồng sẽ rất nặng nề. Chưa nói, trong quá trình mang thai còn phải đối mặt với không ít rủi do và nguy hiểm cho cả cô lẫn các con.

Khi vợ chồng Quyên Quyên gọi điện thông báo cho mẹ chồng ở nhà tình hình đi khám thai. Vừa nghe tới có được 4 đứa cháu cùng lúc, mẹ chồng cô hỉ hả vui mừng, thậm chí còn đi khoe khắp nơi. Bà cho rằng nhiều con nhiều cháu chính là điềm lành, là chuyện đáng vui mừng.

Khi bác sĩ hỏi có muốn giảm số bào thai xuống còn 1 hoặc 2 để đảm bảo an toàn cho mẹ và con hay không, cả nhà Quyên Quyên đều từ chối. Ở tuần thai thứ 32, Quyên Quyên theo chỉ định của bác sĩ đã tiến hành mổ bắt con. Cũng may cuối cùng các em bé và cô đều khỏe mạnh.

Mẹ bầu mang đa thai cần chú ý những gì?

Mẹ bầu mang đa thai đừng hoảng sợ và chỉ cần thăm khám cẩn thận hơn. (Ảnh minh họa)

Mang đa thai sẽ gặp nhiều rủi ro về các vấn đề sức khỏe, bao gồm cả chuyển dạ sinh non và tiền sản giật. Tuy nhiên, mẹ bầu đừng hoảng sợ và chỉ cần thăm khám cẩn thận hơn.

Mẹ bầu nên đi kiểm tra sức khỏe mỗi tuần một lần trong nửa sau của thai kỳ. Việc thăm khám thường xuyên sẽ giúp thai phụ phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường của thai kỳ để kịp thời có phương án xử lý. Từ tuần 20 đến tuần 32, bác sĩ sẽ thực hiện siêu âm để đo độ dài cổ tử cung (một dấu hiệu dự báo cho khả năng bạn có thể sinh sớm) cũng như để theo dõi sự tăng trưởng của mỗi đứa trẻ trong bụng.

Điều đặc biệt quan trọng mà bạn cần lưu tâm đó là có một kế hoạch sinh nở cẩn thận. Vào tháng cuối cùng của thai kỳ, vị trí của thai nhi sẽ không thay đổi, do đó đây là thời điểm tốt để bạn tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa về phương pháp sinh và bắt tay vào lên kế hoạch sinh nở chu đáo cho mình.

Ngoài ra, trong suốt thai kì mẹ bầu cũng cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng, việc nghỉ ngơi, làm việc và tập luyện phù hợp để đảm bảo thai nhi phát triển tốt và mẹ bầu được khỏe mạnh.