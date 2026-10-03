Mới đang ê a tập nói, bé Gạo đã biết đáp lời khi ba Huy nói chuyện: Kết quả của việc ba mẹ kiên nhẫn trò chuyện cùng con mỗi ngày

Ba Huy trò chuyện cùng con gái nhỏ, bé Gạo không biết hiểu hết được bao nhiêu mà cũng gật gù đáp lời ba

Một đoạn clip ngắn trong hành trình khám phá Na Uy của gia đình Huy Trần và Ngô Thanh Vân ghi lại cuộc trò chuyện đáng yêu giữa ba Huy và bé Gạo trước khi lên đường. Chuyến đi có chặng lái xe kéo dài khoảng 5 tiếng, và người ba đã dành thời gian giải thích với cô con gái mới một tuổi về những gì sắp diễn ra.

"Đường hơi xa một chút xíu. Chắc cũng phải tầm 5 tiếng cho nên là con phải ngồi trên ghế xe ngoan nhá. Được không?" - Huy Trần nhẹ nhàng nói với con. Anh tiếp tục căn dặn bé đừng quấy để mẹ đỡ mệt, rồi kể rằng con đường cả nhà sắp đi sẽ rất đẹp. Đặc biệt, ba Huy còn trấn an: "Nếu mà con mệt quá ba sẽ dừng xe, xong mình sẽ ngủ lại nhé".

Ba Huy trò chuyện cùng bé Gạo trước chuyến đi.

Với gia đình Ngô Thanh Vân và Huy Trần, trò chuyện cùng con là một phần tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày. Dù bé Gạo mới 1 tuổi, chưa nói được nhiều, ba mẹ vẫn kể cho con nghe, giải thích với con và chờ đợi những phản ứng nhỏ của bé của con. Từ bữa cơm gia đình đến lúc chuẩn bị đi chơi, Gạo luôn được tham gia vào câu chuyện của cả nhà.

Từ bữa cơm đến lúc đi chơi, bé Gạo luôn được cùng trò chuyện với ba mẹ

Dĩ nhiên, ở tuổi lên một, khó có thể khẳng định Gạo đã hiểu hết từng lời ba nói, nhất là những khái niệm như thời gian 5 tiếng. Tuy vậy, khoảnh khắc ấy nhắc rằng trẻ nhỏ có thể tiếp nhận lời nói và tham gia giao tiếp ngay cả khi khả năng diễn đạt còn hạn chế. Một cái nhìn chăm chú, một cái gật đầu hay động tác hướng về ba mẹ đều có thể là cách con phản hồi.

Ngay cả lúc Gạo còn ngái ngủ trước một buổi đi chơi, mẹ Vân cũng kiên nhẫn gọi con và giải thích: "Mình đi chơi mình ngủ ít lại nha con, mình dậy còn đi khám phá nha con. Ba chuẩn bị cho con nãy giờ, mà con ngủ quá trời". Bé Gao dù còn ngái ngủ vẫn gật đầu đáp lại mẹ.

Ba Huy và mẹ Vân còn thường xuyên trò chuyện cùng bé Gạo trong bữa cơm, cả nhà cùng ngồi ăn với nhau, để con được nghe cả nhà trò chuyện và cảm nhận không khí quây quần. Dù chưa thể góp chuyện như người lớn, bé vẫn là một thành viên hiện diện trong cuộc sum họp, có thể thu hút sự chú ý của ba mẹ bằng nét mặt, âm thanh hay cử chỉ.

Bữa cơm vì thế trở thành khoảng thời gian vừa chăm sóc con, vừa kết nối với con. Những câu nói đơn giản, lời hỏi han và sự đáp lại của ba mẹ giúp cuộc giao tiếp tiếp tục diễn ra một cách tự nhiên, không cần chờ đến khi bé biết nói rõ ràng.

Thường xuyên nói chuyện với con có thể giúp bé biết nhận thức từ rất sớm

Khi lời nói gắn với những việc đang diễn ra như: chuẩn bị lên xe, ngồi vào bàn ăn, thức dậy để đi chơi... bé có thêm cơ hội làm quen với ngôn ngữ trong những tình huống cụ thể. Qua những lần nghe và đáp lại, con dần học cách giao tiếp, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm của ba mẹ.

Trẻ nhỏ chưa nói được nhiều vẫn có nhu cầu kết nối và những cách biểu đạt riêng. Khi người lớn kiên nhẫn nói chuyện, quan sát và đáp lại, những cuộc trao đổi tưởng chừng đơn giản ấy có thể trở thành nền tảng cho việc học ngôn ngữ và xây dựng sự gần gũi. Với bé Gạo, hành trình ấy đang bắt đầu từ lời thủ thỉ của ba, câu gọi dịu dàng của mẹ và những bữa cơm có cả gia đình bên nhau.