Bé Cadie Mộc Trà sở hữu mái tóc suông mềm khiến bao người mê mẩn, cứ nhìn cách mẹ Elly Trần chăm chút mái tóc cho con gái là biết

Có con gái, có lẽ một trong những niềm vui rất riêng của các bà mẹ chính là được tự tay làm điệu cho con. Từ lựa váy áo, cài chiếc nơ xinh xắn cho đến tết tóc, tạo kiểu mỗi ngày, những việc tưởng chừng rất nhỏ lại trở thành khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ giữa hai mẹ con.

Elly Trần cũng không ngoại lệ. Mỗi khi chăm chút cho con gái Cadie Mộc Trà, nữ diễn viên đều khiến nhiều người thích thú bởi sự tỉ mỉ và nâng niu dành cho cô con gái nhỏ.

Mái tóc của Cadie Mộc Trà khiến nhiều người mê mẩn

Cô bé Cadie Mộc Trà từ nhỏ đã gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu. Càng lớn, cô bé càng ra dáng thiếu nữ, đặc biệt là mái tóc dài trở thành một trong những điểm nổi bật.

Với mẹ Elly Trần, chăm sóc mái tóc cho con gái dường như cũng là một niềm vui rất riêng. Cô không ngại tự tay cắt tỉa, chỉnh sửa tóc cho Cadie và dành thời gian tìm tòi những cách tạo kiểu mới.

Đúng là chỉ những bà mẹ có con gái mới hiểu cảm giác ấy: nhìn mái tóc con dài thêm từng ngày rồi nghĩ xem hôm nay sẽ tết kiểu gì, buộc ra sao hay thỉnh thoảng đổi sang một kiểu tóc mới để cô con gái thêm điệu đà.

Muốn con có tóc xoăn cho Cadie nhưng mẹ vẫn ưu tiên sự an toàn

Không chỉ cắt tỉa tóc, Elly Trần còn mày mò tìm cách tạo những lọn tóc xoăn cho Cadie Mộc Trà. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến thành quả cuối cùng, cô chú ý đến phương pháp phù hợp với con.

Elly Trần tự làm tóc xoăn tại nhà cho con gái Cadie Mộc Trà

Khi muốn tạo kiểu tóc xoăn, một trong những lựa chọn được cô chia sẻ là dụng cụ uốn tóc qua đêm không cần nhiệt hay hóa chất. Đây là cách tạo hình cho tóc bằng dụng cụ cuốn/uốn trong một khoảng thời gian, thay vì sử dụng máy tạo nhiệt hoặc thuốc uốn.

Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ cho thấy sự chăm chút của một người mẹ. Muốn con gái xinh xắn, điệu đà hơn nhưng vẫn cân nhắc kỹ cách làm, bởi với mẹ, mái tóc của con cũng đáng được nâng niu từng chút một.

Nơi mua: Dụng cụ uốn tóc không cần nhiệt

Làm tóc cho con gái - "đặc quyền" ngọt ngào của mẹ

Có lẽ nhiều bà mẹ nhìn cảnh Elly Trần ngồi chăm chút mái tóc cho Cadie Mộc Trà sẽ thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Có thể đôi lúc mất cả buổi chỉ để tết một kiểu tóc mới, loay hoay với những chiếc kẹp nhỏ xíu hay thử hết kiểu này đến kiểu khác, nhưng nhìn con gái vui vẻ trước gương thì mọi công sức đều trở nên đáng giá.

Những khoảnh khắc mẹ tự tay chải tóc, cắt tỉa hay làm điệu cho con rồi một ngày cũng sẽ trở thành ký ức tuổi thơ của cô bé.

Và có lẽ đó mới là điều khiến hình ảnh Elly Trần chăm chút mái tóc cho Cadie Mộc Trà trở nên dễ thương: không đơn thuần là chuyện làm đẹp, mà còn là một cách người mẹ dành thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu cho con gái.

Mái tóc rồi sẽ dài, những kiểu tóc cũng sẽ thay đổi theo năm tháng. Nhưng cảm giác được mẹ ngồi phía sau, nhẹ nhàng chải từng lọn tóc và hí húi làm đẹp cho mình chắc hẳn sẽ là một trong những ký ức rất đỗi dịu dàng của tuổi thơ của công chúa nhỏ.