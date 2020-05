Đồ màu be là một trong số ít các kiểu trang phục gần như ai mặc cũng đẹp và toát lên vẻ thanh lịch, trang nhã. Vào mùa Hè, trang phục với tông màu be làm chủ đạo càng trở nên lý tưởng hơn để diện từ công sở ra phố, vì kiểu trang phục này rất hiền hòa, dịu mát. Và đến đây, nếu bạn cũng muốn thử nghiệm ngay trang phục màu be để F5 phong cách, hãy tham khảo một loạt ý tưởng diện đồ sau nhé.

Khi mix những chiếc áo màu be với quần nâu nhạt, chị em sẽ có được set đồ trang nhã và "tây tây" như thế này. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của chiếc áo đan móc hot hit đã giúp cả set đồ thêm phóng khoáng, thú vị.

Muốn trông thật dịu dàng, lãng mạn trong ngày Hè mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, bạn chỉ cần diện một set gồm áo hai dây + chân váy đồng màu be, layer chiếc áo sơ mi và đôi giày sneakers trắng, tay xách chiếc túi cói là xinh đẹp ngất ngây.

Cách đơn giản nhất để chinh phục quần màu be chính là mix với một chiếc áo thun trắng, vẻ ngoài của bạn lúc đó sẽ vừa trẻ trung, vừa thanh lịch.

Áo sơ mi màu be + quần jeans trắng là cặp bài trùng cực kỳ đáng để áp dụng trong Hè này, vẻ ngoài của bạn sẽ ghi điểm tuyệt đối ở vẻ trang nhã, thời thượng.

Đừng quên mix quần màu be với một chiếc áo blouse trắng điệu đà một chút, vẻ ngoài sẽ yêu kiều, nữ tính hơn gấp bội, điểm thanh lịch thì không sụt giảm đi chút nào.

Điểm cộng của bộ đôi áo blouse trắng + quần màu be chính là nét thời thượng, sành điệu nhưng không kém phần chuyên nghiệp, diện đi làm là chuẩn không cần chỉnh.

Bạn có thể mix cả một cây đồ màu be nhưng để tạo điểm nhấn, đừng quên tô điểm một item đậm màu nào đó, như đôi giày búp bê mang tông màu nâu sắc nét này chẳng hạn.

Chiếc váy màu be sẽ ghi điểm hơn ở vẻ thanh lịch, đồng thời tôn dáng hiệu nghiệm nếu bạn nhấn nhá một chiếc thắt lưng. Diện set đồ này đi làm là hoàn hảo.

Đừng quên là những chiếc áo màu be rất hợp với quần denim sáng màu, diện lên trẻ trung lại cực mát mắt.

Bộ đôi áo blouse tay bồng, mang gam màu be và quần jeans đen sẽ đem đến cho bạn vẻ ngoài cực kỳ thanh lịch, "chanh sả". Bạn diện set đồ này đi chơi cũng ổn mà diện đến công sở thì càng tuyệt.

Muốn có được vẻ ngoài trẻ trung, nhã nhặn mà vẫn khỏe khoắn, chị em đừng quên bộ đôi áo màu be + quần denim shorts nhé.