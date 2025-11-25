Miên Bắc vào mùa hanh khô, mẹ cần chăm sóc làn da mỏng manh của em bé nhà mình thế nào?

Miền Bắc bước vào những ngày hanh khô, độ ẩm xuống thấp, thời tiết se lạnh và gió heo may thổi liên tục. Người lớn còn cảm thấy khô nứt, bong tróc thì làn da mỏng manh của trẻ nhỏ càng dễ bị ảnh hưởng hơn. Da bé vốn có cấu trúc chưa hoàn thiện, ít lớp dầu bảo vệ và dễ mất nước, vì vậy rất dễ gặp tình trạng khô ráp, nẻ má, đỏ rát hoặc khó chịu.

Để bé luôn thoải mái và dễ chịu trong suốt mùa khô lạnh, mẹ có thể tham khảo những cách chăm sóc da an toàn và hiệu quả dưới đây.

1. Dưỡng ẩm hằng ngày – yếu tố quan trọng nhất

Đây là “lá chắn” bảo vệ làn da của bé trong mùa hanh khô. Mẹ nên chọn kem dưỡng ẩm dành cho trẻ nhỏ, có thành phần đơn giản, lành tính, không hương liệu mạnh. Thời điểm bôi kem hiệu quả nhất là sau khi tắm 3–5 phút, khi da còn ẩm nhẹ.

Trong những ngày hanh khô hoặc bé phải ra ngoài gió lạnh, mẹ có thể thoa thêm một lớp mỏng vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Dưỡng ẩm đều đặn sẽ giúp da bé giữ nước tốt hơn và hạn chế nứt nẻ, bong tróc.

2. Tắm đúng cách để không làm mất độ ẩm của da

Tắm nhiều lần hoặc dùng nước quá nóng có thể khiến da bé khô hơn. Mẹ chỉ nên tắm 3–5 lần/tuần, những ngày còn lại có thể lau người bằng khăn ấm. Dùng nước ấm vừa phải để tránh làm da mất lớp dầu tự nhiên. Sử dụng sữa tắm dịu nhẹ, không chứa xà phòng mạnh, tránh gây kích ứng.

Sau khi tắm, lau khô nhẹ nhàng và bôi kem dưỡng ẩm ngay. Việc tắm đúng cách giúp da bé giữ được độ ẩm tự nhiên vốn có.

3. Giữ ấm nhưng không bí bách

Thời tiết hanh khô thường đi kèm với lạnh, nhưng mặc quá nhiều lớp hoặc dùng đồ quá bí có thể khiến bé mồ hôi, gây kích ứng da. Chọn quần áo chất liệu mềm, thoáng khí, ưu tiên cotton. Hạn chế quần áo len tiếp xúc trực tiếp với da bé vì dễ gây ngứa và khô rát.

Khi cho bé ra ngoài, nhớ che chắn mặt và môi để tránh gió mạnh. Giữ ấm một cách hợp lý sẽ giúp da bé vừa thoáng vừa khỏe.

4. Duy trì độ ẩm trong phòng

Trong mùa hanh khô, đặc biệt là khi dùng điều hòa nóng hoặc máy sưởi, độ ẩm trong phòng giảm rất nhanh. Mẹ có thể dùng máy tạo ẩm, đặt cách xa giường bé để hơi nước lan tỏa đều. Mở cửa phòng vào buổi sáng để không khí được lưu thông.

Tránh để không khí quá khô hoặc quá ẩm, vì đều không tốt cho da và đường hô hấp của bé. Không gian sống có độ ẩm phù hợp giúp da bé tránh khô nứt và ngủ ngon hơn.

5. Chăm sóc môi và má – hai vùng dễ nẻ nhất

Môi và má là những vùng tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh. Mẹ có thể dùng son dưỡng môi dành cho trẻ hoặc một lớp kem dưỡng mỏng để tạo lớp bảo vệ. Khi bé ra ngoài, mẹ nên che chắn nhẹ bằng khăn hoặc mũ trùm.

Nếu bé có thói quen liếm môi, mẹ hãy nhắc và lau nhẹ để tránh môi càng nẻ hơn. Chỉ cần chăm sóc đều đặn, môi và má bé sẽ luôn mềm mại.

6. Theo dõi những dấu hiệu da nhạy cảm

Hầu hết tình trạng khô da ở bé sẽ cải thiện với dưỡng ẩm và chăm sóc thông thường. Tuy nhiên, nếu mẹ thấy: Da bé đỏ kéo dài Nẻ sâu, rớm máu Bé gãi nhiều hoặc khó chịu Xuất hiện mảng da khô dày, sần sùi thì mẹ nên đưa bé đi khám để được tư vấn phù hợp.

Việc tự ý dùng các loại thuốc mạnh không dành cho trẻ có thể gây kích ứng hoặc làm tình trạng nặng hơn.

Kết luận

Mùa hanh khô miền Bắc có thể là “kẻ thù” của làn da bé, nhưng chỉ cần một vài bước chăm sóc đơn giản và đều đặn, mẹ hoàn toàn có thể giúp con có làn da mềm mịn, khỏe mạnh suốt mùa đông.

Dưỡng ẩm đầy đủ, tắm đúng cách, giữ ấm khoa học và duy trì độ ẩm trong phòng là những chìa khóa quan trọng nhất.