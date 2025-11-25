Từ khi chào đời đến nay, bé Nami - con gái Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, luôn là một trong những em bé "gây thương nhớ" nhất mạng xã hội nhờ vẻ ngoài tươi sáng, tính cách hoạt bát cùng loạt biểu cảm không thể nào đáng yêu hơn.

Mỗi lần cô bé xuất hiện, mọi người lại thấy rõ sự thay đổi trong vóc dáng của Nami, mỗi ngày lại thấy cô bé cao lớn hơn, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp của cô nhóc 2 tuổi không ít lần khiến MXH dậy sóng.

Ai theo dõi gia đình nhỏ này đều dễ dàng nhận ra bé Nami thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ: gương mặt sáng, nụ cười rộn ràng và vóc dáng cao ráo chuẩn gen ba Tuấn Dương. Mỗi bước đi của bé lúc chơi đùa, chạy nhảy hay khi nắm tay ba mẹ dạo phố đều tràn năng lượng, linh hoạt và vô cùng tự nhiên, khiến cộng đồng không khỏi xuýt xoa vì vẻ ngoài vô cùng đáng yêu ấy.

Nhiều bình luận còn hài hước cho rằng Nami "sở hữu gen trội từ ba Tuấn Dương", đến ba Tuấn Dương cũng phải công nhận Nami hưởng trọn "gen cao kều" của mình. "Con gái em là càng lớn càng dài ra, nhìn cái 'cẳng' thôi là biết con ai ngay. Chân dài cao ráo được là mừng, may là con gái chứ sao này giống ba lại đầu gối quá tai" - Tuấn Dương hài hước chia sẻ trên trang cá nhân.

Nhưng trên tất cả, điều làm người hâm mộ yêu quý Nami không phải chỉ là ngoại hình hay dáng dấp, mà là cảm giác vui tươi từ chính những khoảnh khắc bé lớn lên từng ngày. Mỗi lần cô bé xuất hiện, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, ngơ ngác quan sát thế giới hay cười tít mắt, đều khiến mạng xã hội như bừng sáng nhờ sự đáng yêu trong trẻo ấy.

Nami không chỉ là "bé cưng của bố mẹ", mà còn là "niềm vui nho nhỏ" của cộng đồng mạng. Mỗi ngày trôi qua, bé lại khiến mọi người thêm yêu mếm bởi vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương, đôi mắt lúc nào cũng to tròn, trong veo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Nhắc đến gia đình nhỏ của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, người hâm mộ không chỉ yêu quý bởi sự hạnh phúc mà còn thường xuyên trầm trồ trước vẻ ngoài nổi bật của cả nhà, Tuấn Dương vốn sở hữu chiều cao khoảng 1m85, vóc dáng cao ráo.

Không chỉ riêng anh, gia đình Dương cũng được biết đến với "gen cao trội" khi hai em gái sinh đôi Ánh Vy và Nhật Vy đều có ngoại hình nổi bật, đường nét xinh xắn và được nhận xét là có chiều cao ấn tượng.

Bên cạnh đó, Lucie Nguyễn - bà xã của Dương, cũng sở hữu chiều cao khoảng 1m60 cùng gương mặt ngọt ngào, hiền dịu, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người. Có lẽ cũng chính nhờ nền tảng di truyền ấy mà bé Nami càng lớn càng khiến dân tình chú ý, là đôi chân dài thẳng tắp của bé Nami.