Nếu thường xuyên mua quần jean hay quần tây, có lẽ bạn từng gặp tình huống này: Đứng trước gương thì thấy vừa vặn, vòng eo đẹp, ống quần ổn, nhưng chỉ cần ngồi xuống là phần đũng quần bị kéo căng, cấn khó chịu, thậm chí hở lưng phía sau.

Mới đây, một bài đăng trên Threads đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem khi chia sẻ một mẹo nhỏ nhưng được nhiều người trong ngành may xác nhận là rất đáng tham khảo. Đó là hãy nhìn vào đường cong đáy quần trước khi quyết định mua.

Theo bài đăng, phần được khoanh chính là đường cong đáy - đường cắt nối từ cạp quần xuống đáy và lên phía sau. Những chiếc quần được thiết kế với đường cong rõ ràng thường có rập được đầu tư hơn, ôm theo đường cong cơ thể thay vì cắt thẳng từ trước ra sau.

Người chia sẻ cho biết: "Những chiếc quần jean được làm cong như vậy thường sẽ ôm theo dáng người tốt hơn, do được đầu tư hơn về rập và gia công, cũng tốn vải hơn so với kiểu thẳng tuột. Nhờ vậy mặc lên sẽ ôm dáng tự nhiên, ngồi hay di chuyển cũng thoải mái hơn hẳn".

Ngay bên dưới, rất nhiều cư dân mạng đồng tình vì đây đúng là kinh nghiệm "xương máu" sau nhiều lần mua quần.

Một bình luận nhận được nhiều lượt thích viết: "Nó cực kỳ quan trọng nha các bạn. Cái nào không có đường cong đáy là lúc đứng mặc thử thì thấy vừa, tới khi ngồi mới thấm, nó nịt chặt vào người luôn".

Không ít người làm trong lĩnh vực may mặc cũng vào giải thích thêm rằng đường cong đáy không phải chiếc quần nào cũng giống nhau, bởi nó còn phụ thuộc vào tỷ lệ cơ thể của người mặc.

Với người có vòng ba nhỏ, phần đường cong đáy thường nông hơn, chênh lệch giữa đáy trước và đáy sau không quá nhiều để quần ôm vừa cơ thể.

Trong khi đó, với người có vòng ba đầy đặn, đáy sau thường được thiết kế dài và cong hơn nhằm ôm trọn phần hông, giúp khi ngồi không bị kéo căng hay hở cạp quần.

Một tài khoản tự nhận làm trong ngành may cũng chia sẻ: "Theo tiêu chuẩn may, phần đáy sau bao giờ cũng dài hơn đáy trước vì còn phải ôm phần mông. Nếu không xử lý phần này tốt thì mặc sẽ rất khó chịu, không riêng nữ mà nam cũng vậy".

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa cứ quần có đường cong đáy là sẽ hợp với tất cả mọi người. Mỗi thương hiệu sẽ có bảng rập riêng, chiều cao, tỷ lệ chân, vòng hông hay sở thích mặc ôm hoặc mặc rộng cũng ảnh hưởng đến cảm giác khi mặc.

Tuy nhiên, nếu trước đây bạn chỉ quan tâm đến số đo vòng eo hay chiều dài ống quần thì từ nay có thể dành thêm vài giây quan sát phần đáy quần. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều đến việc chiếc quần có thật sự thoải mái khi đi lại, ngồi làm việc hay di chuyển cả ngày hay không.

Dưới bài đăng, nhiều chị em còn hài hước nói rằng mình "vỡ ra chân lý" sau bao năm mua quần theo cảm tính. Có người chia sẻ từ khi biết nhìn đường cong đáy, tỷ lệ mua trúng quần vừa đẹp vừa dễ mặc tăng lên đáng kể, cũng bớt cảnh mua về rồi cất tủ vì mặc một lúc đã thấy khó chịu.

Một mẹo rất nhỏ, nhưng có thể giúp bạn tránh được những lần mua quần "đứng thì đẹp, ngồi thì muốn thay ngay". Và lần tới nếu mua quần, bạn hãy thử áp dụng mẹo nhỏ này xem nhé.