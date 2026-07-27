Chỉ vài phút xuất hiện trong chương trình Haft time show của FIFA World Cup 2026, Madonna đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Không chỉ bởi màn trình diễn máu lửa của một biểu tượng âm nhạc suốt hơn 4 thập kỷ, điều khiến khán giả bàn luận nhiều hơn cả lại là diện mạo trẻ trung đến bất ngờ của nữ ca sĩ ở tuổi 68. Đặc biệt, chỉ so với hình ảnh 2 năm trước, nhiều người cũng phải bất ngờ vì sự thay đổi ngoại hình của ngôi sao Hollywood.

Madonna thực sự có màn trở lại vô cùng ấn tượng tại FIFA World Cup 2026. (Nguồn: Instagram)

Madonna thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thời điểm ấy, nhiều người nói rằng để cố níu kéo tuổi thanh xuân, cô đã làm dụng chất làm đầy khiến khuôn mặt đầy đặn hơn, vùng má và môi có phần căng phồng khiến biểu cảm bị nhận xét là kém tự nhiên. Sau nhiều năm vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, không ít bình luận cho rằng cô đã "đánh mất những đường nét quen thuộc", điển hình là những khoảnh khắc gương mặt khác lạ năm 2024.

Madonna từng xuất hiện với khuôn mặt căng tròn khiến khán giả cho rằng phải lạm dụng chất làm đầy để da mặt luôn căng bóng. (Nguồn: Internet)

Ngay cả trong các chương trình truyền hình hay sự kiện, gương mặt của Madonna vẫn bị soi kỹ dưới nhiều góc máy khác nhau. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ xác nhận bản thân đã thực hiện những phương pháp thẩm mỹ nào. Thay vào đó, Madonna nhiều lần lên tiếng phản đối việc phụ nữ lớn tuổi luôn bị soi xét ngoại hình nhiều hơn nam giới, đồng thời khẳng định mình không có nghĩa vụ phải đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào về tuổi tác.

Khuôn mặt của Madonna từng lộ rõ tuổi tác tại Met Gala 2025. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, World Cup 2026 lại chứng kiến một Madonna hoàn toàn khác. Trong bộ trang phục ánh kim kết hợp corset hồng cùng mái tóc vàng uốn gợn sóng đặc trưng, nữ ca sĩ xuất hiện đầy tự tin với thần thái mạnh mẽ. Gương mặt vẫn giữ được vẻ trẻ trung nhưng mềm mại hơn, đường viền hàm rõ nét, vùng má cân đối hơn và tổng thể hài hòa hơn so với trước.

Ở tuổi 68, huyền thoại Madonna một lần nữa khiến cả thế giới chú ý. (Nguồn: Instagram)

Dĩ nhiên, rất khó để kết luận sự thay đổi này đến từ yếu tố nào. Ánh sáng sân khấu, lớp trang điểm, góc quay, quá trình giảm cân, kỹ thuật làm tóc hay các phương pháp chăm sóc da đều có thể góp phần tạo nên diện mạo khác biệt. Bên cạnh đó, các chuyên gia thẩm mỹ cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng không nên đưa ra kết luận về việc một người đã thực hiện thủ thuật thẩm mỹ nào chỉ dựa trên hình ảnh.

Tuy nhiên, điều mà phần lớn khán giả đồng tình là Madonna hiện trông khỏe khoắn, rạng rỡ và phù hợp hơn với chính mình. Ở tuổi 68, nữ ca sĩ vẫn có thể hát, nhảy liên tục trong những màn trình diễn kéo dài với cường độ cao. Điều này không phải ngẫu nhiên.

Vóc dáng bốc lửa ở tuổi U70 của "Nữ hoàng nhạc pop". (Nguồn: Instagram)

Suốt nhiều thập kỷ, Madonna nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ có chế độ tập luyện nghiêm ngặt nhất Hollywood. Các huấn luyện viên từng làm việc với cô mô tả Madonna là người tập luyện "như một vận động viên chuyên nghiệp". Cô kết hợp nhiều bộ môn như pilates, yoga Ashtanga, luyện sức mạnh, cardio, khiêu vũ và các bài tập tăng độ dẻo dai để duy trì khả năng biểu diễn.

Ngay cả trong thời gian lưu diễn, Madonna vẫn giữ lịch tập gần như mỗi ngày. Theo nhiều cộng sự, việc ưu tiên vận động từ sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của nữ ca sĩ suốt hàng chục năm.

Nhan sắc thời trẻ của Madonna. (Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó là chế độ ăn uống được kiểm soát chặt chẽ. Madonna từng theo đuổi thực đơn macrobiotic trong thời gian dài, ưu tiên rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và luôn duy trì việc uống đủ nước. Những năm gần đây, cô linh hoạt hơn trong chế độ dinh dưỡng nhưng vẫn đặc biệt chú trọng thực phẩm giàu dinh dưỡng để phục vụ cường độ làm việc lớn.

Madonna sinh năm 1958 và nổi danh từ thập niên 1980 nhờ việc phá bỏ giới hạn nội dung ca từ trong văn hóa âm nhạc đại chúng và hình tượng trong các MV. Tính đến nay, gia tài âm nhạc của bà khá đồ sộ với 14 album, 10 tour diễn hoành tráng khắp thế giới.