Chiếc áo màu be mang tinh thần quiet luxury, nàng công sở mặc cả tuần vẫn đẹp

Trong những ngày không biết mặc gì đi làm, đồ cơ bản luôn là lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, đơn giản không đồng nghĩa với nhàm chán. Chỉ cần chú ý đến đường cổ, phom dáng và chất liệu, một chiếc áo trơn màu trung tính vẫn có thể giúp tổng thể trang phục trông tinh tế, chỉn chu hơn.

Điểm đáng chú ý của mẫu áo là phần cổ chữ U khoét vừa phải. So với cổ tròn sát chân cổ, đường cổ mở tạo cảm giác phần cổ dài và thanh thoát hơn, đồng thời làm nổi bật xương quai xanh một cách kín đáo. Thiết kế này cũng giúp giảm cảm giác nặng nề ở khu vực vai và cơ thang. Những cô nàng có phần thân trên đầy đặn hoặc bờ vai hơi ngang có thể ưu tiên kiểu cổ này để vóc dáng trông mềm mại, cân đối hơn.

Phom áo ôm vừa cơ thể nhưng không quá bó sát cũng là điểm cộng. Áo đủ gọn để tạo vẻ chỉn chu khi mặc đi làm nhưng vẫn giữ được sự thoải mái trong thời tiết nóng. Chất liệu dệt kim co giãn nhẹ, mềm và thoáng, thích hợp để mặc riêng vào mùa hè hoặc làm lớp áo trong khi ngồi phòng điều hòa.

Màu be nhạt là một trong những gam màu dễ ứng dụng nhất. Nằm giữa trắng kem và sắc cát, màu này vừa sáng sủa vừa nhẹ nhàng, không lạnh như trắng tinh nhưng cũng không trầm như nâu. Khi kết hợp cùng quần trắng, quần kem hoặc chân váy đồng điệu, tổng thể mang đến vẻ thanh lịch, sang trọng mà không phô trương.

Để trang phục bớt nhạt, nàng có thể thêm thắt lưng da màu nâu, túi đen, kính râm hoặc trang sức nhỏ. Chỉ một điểm nhấn tương phản cũng đủ giúp bộ đồ trông hoàn chỉnh hơn.

Công thức dễ áp dụng nhất là phối áo dệt kim ôm nhẹ với quần dài ống rộng. Phần trên gọn gàng kết hợp phần dưới rộng rãi giúp vóc dáng cân đối và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Quần âu màu trắng mang đến vẻ sáng sủa, chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường công sở. Quần màu be hoặc màu cát lại tạo cảm giác mềm mại, thư thái hơn, thích hợp cho những buổi gặp gỡ hoặc đi cà phê cuối tuần.

Những cô nàng nhỏ nhắn nên chọn áo có độ dài vừa chạm cạp quần hoặc sơ vin gọn gàng để xác định rõ vòng eo. Quần cạp cao đi cùng giày mũi nhọn, giày cao gót thấp hay sandal quai mảnh sẽ giúp tỷ lệ cơ thể trông thanh thoát hơn.

Ngoài quần âu, chiếc áo này cũng kết hợp ăn ý với chân váy. Chân váy xếp ly màu kem mang đến vẻ nữ tính, mềm mại nhưng vẫn đủ lịch sự để mặc đi làm. Khi phối cùng giày bệt, túi nhỏ và trang sức tối giản, tổng thể trở nên nhẹ nhàng, phù hợp với mùa hè. Muốn trẻ trung hơn, nàng có thể thay bằng chân váy jeans để tạo cảm giác năng động.

Ưu điểm lớn nhất của chiếc áo màu be nhạt nằm ở tính linh hoạt. Với môi trường công sở, chỉ cần phối áo cùng quần âu cạp cao, thắt lưng da và túi có phom cứng. Khi đi dạo phố, có thể thay bằng quần linen, chân váy jeans hoặc túi cói. Nếu diện vào buổi tối, một chiếc chân váy dài mềm mại cùng trang sức ánh kim sẽ giúp bộ đồ nữ tính hơn.

Một món đồ đẹp không nhất thiết phải gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi khi, giá trị của nó nằm ở khả năng kết hợp với phần còn lại của tủ đồ, giúp người mặc tiết kiệm thời gian nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu. Áo dệt kim cổ chữ U màu be nhạt chính là kiểu trang phục như vậy: đơn giản, tôn dáng và đủ linh hoạt để mặc đẹp từ công sở đến cuối tuần.