Suốt gần một thập kỷ phát sóng, Sao Nhập Ngũ đã chứng kiến hàng loạt nghệ sĩ nữ đình đám bước qua môi trường rèn luyện khắc nghiệt. Nơi mọi quy trình son phấn bị tước bỏ hoàn toàn để nhường chỗ cho nắng gió thao trường chính là thước đo trần trụi nhất cho nhan sắc thật của dàn mỹ nhân Vbiz.

Giữa vô số gương mặt từng thử sức qua các mùa, 5 cái tên dưới đây là những đại diện tiêu biểu, để lại ấn tượng sâu sắc nhờ đường nét tự nhiên cực phẩm. Ngay cả một nhan sắc như Chi Pu khi va phải các mỹ nhân trong màn so kè mặt mộc dưới đây e rằng cũng đang gặp toàn... "thứ dữ".

Phương Anh Đào

Nổi bật với vẻ đẹp mạnh mẽ, cuốn hút và đậm chất soái tỷ, Phương Anh Đào biến những khoảnh khắc trong chương trình thành cơ hội cho các fan ngắm nhìn nhan sắc không cần phấn son. Năm 2024, nữ chính phim MAI từng gây bão khắp MXH với loạt hình ảnh mặt mộc đỉnh cao trong mọi tình huống ở chương trình, giúp cô gắn liền với danh xưng "nữ thần mặt mộc" suốt một thời gian.

Thao trường vất vả chẳng những không dìm được nữ diễn viên mà còn khiến netizen cảm thán: Phương Anh Đào càng tả tơi lại càng đẹp! Không cần phấn son hay gò ép theo chuẩn mực quá mảnh mai, diện mạo mộc mạc của cô liên tục được dân tình ví von với dàn mỹ nhân, nam thần Vbiz. Từ nụ cười "giống Mỹ Tâm", đường nét "hao hao Xuân Nghi" cho đến góc mặt cá tính được đùa là "Isaac phiên bản nữ", Phương Anh Đào chính là minh chứng cho thấy vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy sức sống mới là thứ vũ khí đốn tim khán giả nhất.

Cara Phương

Cara từng khiến netizen đứng ngồi không yên khi xuất hiện tại Sao Nhập Ngũ năm 2022. Bình thường khi xuất hiện trên sân khấu hay thảm đỏ, nữ ca sĩ theo đuổi phong cách sắc sảo, quyến rũ và đầy cá tính. Tuy nhiên, khi trút bỏ lớp trang điểm dày cộp trong quân ngũ, cô lại mang đến một diện mạo hoàn toàn trái ngược: dịu dàng, trong trẻo và đáng yêu đến khó tin.

Làn da trắng mịn cùng sống mũi cao vút giúp Cara tỏa sáng ở mọi góc quay, bất chấp ống kính chân thật của chương trình thực tế. Nữ ca sĩ cũng rất thật thà thừa nhận rằng gọi là mặt mộc hoàn toàn thì không hẳn, vì cô cùng các chị em vẫn tranh thủ dặm nhẹ chút son và kẻ thêm hàng lông mày cho tươi tắn. Tuy nhiên, nếu không sở hữu một nền da đẹp cùng các đường nét tự nhiên vốn dĩ đã chuẩn chỉnh, chút son phớt đó chẳng thể nào tạo nên những tấm ảnh chụp màn hình xao xuyến đến vậy cho Cara.

Chi Pu

Từng nhiều lần được truyền thông quốc tế ưu ái dành tặng những mỹ từ về nhan sắc đại diện cho phái đẹp Việt, Chi Pu khi bước vào môi trường quân ngũ vẫn chứng minh đẳng cấp visual bất chấp hoàn cảnh. Dưới cái nắng gắt của thao trường hay những giờ phút rèn luyện thể lực khắc nghiệt, gương mặt thanh tú cùng các đường nét sắc sảo của cô vẫn tỏa sáng rạng rỡ.

Chi Pu còn có một điểm tựa tinh thần vô cùng đặc biệt khi cô chính là con nhà nòi, có bố là một quân nhân công tác lâu năm. Khoảnh khắc bố cô bất ngờ xuất hiện ghé thăm con gái ngay tại đơn vị đã tạo nên một phân cảnh vô cùng xúc động. Mỹ nhân sinh năm 1993 bật khóc nghẹn ngào, giọt nước mắt lăn trên má nhưng vô tình lại bắt trọn nền da mộc mạc, căng mọng tự nhiên. Cảnh quay chân thật đó khiến người xem vừa thương cảm cho sự vất vả của nữ ca sĩ, vừa phải trầm trồ trước khung hình cực phẩm ngay cả khi ngấn lệ.

Hòa Minzy

Là một trong những nhân tố bùng nổ nhất chương trình, Hòa Minzy khiến khán giả phải gật gù công nhận câu nói "gái một con trông mòn con mắt". Nhìn vào làn da mịn màng, căng bóng hiện tại của cô trong chương trình, ít ai còn nghĩ đến trong quá khứ, mặt mộc của Hoà Minzy từng có thời điểm kém sắc với nhiều thâm mụn. Việc lên chức mẹ Bo dường như đã giúp giọng ca Bắc Ninh "thay máu" cho làn da một cách ngoạn mục.

Trong nhiều khoảnh khắc ống kính quay cận cảnh Hòa Minzy xúc động ngấn lệ, khán giả lại được dịp trầm trồ trước nền da mộc mạc nhưng vô cùng tươi tắn, gần như không hề lộ ra khuyết điểm. Hòa Minzy chính là minh chứng cho việc nhan sắc tự nhiên khi đã đạt độ chín thì chẳng cần đến lớp phấn son dày cộp vẫn đủ sức cân trọn mọi khung hình.

Khánh Vân

Nếu các đàn chị vẫn giữ chút điệu đà bằng một làn môi phớt hồng thì Khánh Vân lại là ngoại lệ gần như độc nhất vô nhị. Cô nàng tự tin rũ bỏ hoàn toàn son phấn, chơi lớn để mặt mộc 100% trong suốt thời gian ghi hình mà không hề e ngại khuyết điểm hay một màu môi nhợt nhạt.

Xuất hiện trong chương trình, nữ diễn viên Mắt Biếc đốn tim khán giả bởi vẻ ngoài nhí nhảnh, nét tính cách bánh bèo dễ thương cùng nụ cười má lúm đồng tiền thương hiệu. Khánh Vân thẳng thắn đến mức, sẵn sàng tự tay ghép ảnh so sánh bản thân lúc ở nhà và khi ở trong quân đội trong tình trạng hoàn toàn không trang điểm kèm tuyên bố rằng ở đâu thì cô vẫn vậy. Sự mộc mạc, không ngại phô bày làn da thật cùng nét hồn nhiên đã giúp Khánh Vân tạo nên một dấu ấn riêng mà không ai trùng lặp.