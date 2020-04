Mẹo giảm mỡ bắp đùi, giúp chân thon gọn được "mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược" - Trương Gia Nghê duy trì suốt nhiều năm

So với các bộ phận khác thì bắp chân, bắp đùi là phần dễ bị sưng phù hay to hay thô cứng nhất của cơ thể do bạn thường xuyên phải đi lại nhiều. Nhất là với những người vốn dĩ đã sở hữu đôi chân to; chân càng to lại càng khó lưu thông máu gây nên việc tích mỡ ở chân, về lâu về dài chân ngày một to và thô hơn.

Ngâm chân vào nước ấm mỗi ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ - tưởng đâu chỉ là công đoạn làm ấm bàn chân, giúp những người mất ngủ có được giấc ngủ ngon thư thái và còn góp phần không nhỏ vào công cuộc thu gọn bắp chân bắp đùi, giảm cân tiêu mỡ của các chị em.

Chính vì vậy mà "mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược" - Trương Gia Nghê luôn duy trì ngâm chân với thảo dược mỗi tối để giữ được sự thon gọn của đôi chân cũng như vóc dáng của mình.

Cô từng chia sẻ tại chương trình "Miss Beauty" rằng mình đã duy trì ngân chân với thảo dược bao gồm: gừng, ngải cứu, bạch dương… được phơi khô, đun sôi với nước nóng. Bà mẹ 2 con chia sẻ rằng ngâm chân thảo dược giúp giảm phù nề, tăng cường lưu thông máu từ đó giảm mỡ tích tụ ở bắp chân rất hiệu quả.

Tối nào Trương Gia Ngê cũng ngân chân với hỗn hợp gừng, lá ngải và lá bạch dương để giúp lưu thông máu và giảm mỡ bắp chân, bắp đùi.

Nhờ vậy mà dù đã là mẹ 2 con nhưng Trương Gia Nghê vẫn luôn giữ được vóc dáng thon gọn, đôi chân thon dài không tì vết. Không sở hữu chiều cao chuẩn mẫu nhưng đôi chân của Trương Gia Nghê lại rất thon gọn, nhẹ nhàng, cân đối với vóc dáng chứ không hề bị to hay gầy guộc quá mức như nhiều sao Hoa Ngữ khác.

Trương Gia Nghê luôn giữ được vóc dáng thon gọn với đôi chân thon dài nhỏ nhắn chỉ nhờ phương pháp ngâm chân mỗi tối trước khi đi ngủ.

Liệu pháp giảm cân đơn giản mà Trương Gia Nghê áp dụng phù hợp với mọi lứa tuổi mà không lo tác dụng phụ, nguyên liệu đến từ chính căn bếp của mỗi nhà, bạn có thể làm ngay tại nhà. Việc ngâm chân trong nước ấm giúp các bó cơ không bị căng, bắp chân cũng mảnh mai hơn, chỉ sau một thời gian bạn sẽ thấy đôi chân thon gọn, bắp đùi nhỏ gọn đáng kể.

Ngâm chân thế nào để phát huy tối đa công dụng giảm mỡ đùi, săn bắp chân

* Nhiệt độ nước

Việc đầu tiên bạn cần quan tâm là nhiệt độ của nước. Da chân khá dày nhưng nếu ngâm chân với nước quá nóng, da sẽ bỏng rộp hoặc ít nhất cũng ửng đỏ, sau đó da bạn ngày một khô hơn. Vậy nên không nên ngân chân với nước quá nóng.

Nếu nhiệt độ nước được duy trì ở mức 40 - 42°C, thì bạn có thể ngâm chân khoảng 10 - 15 phút. Nếu nhiệt độ nước được duy trì ở 38 - 39°C, có thể ngâm khoảng 20 - 30 phút. Khi cảm thấy lưng và trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi thì nên dừng lại bởi khi đó sức nóng của nước đã lan tỏa toàn bộ cơ thể.

* Chỉ nên ngâm trong khoảng 10 - 20 phút

Mặc dù ngâm chân có thể cải thiện sức khỏe của cơ thể, kích thích lưu thông máu, giúp thu gọn bắp chân biệu quả nhưng nếu chân quá lâu sẽ gây áp lực cho tim. Mùa đông nếu ngâm chân quá lâu có thể dẫn đến khô da, da bị mẩn ngứa. Vậy nên bạn chỉ nên ngâm chân khoảng 10 - 20 phút là được.

* Công thức ngâm chân giúp giảm mỡ, săn chắc bắp chân nhanh chóng, hiệu quả - Nước muối pha loãng - Hỗn hợp nước muối + gừng tươi - Hỗn hợp gừng tươi + ngải cứu

Muối, gừng và lá ngải cứu đều có công dụng giảm cân cực kì hiệu nghiệm.

- Muối khi được làm nóng sẽ sản sinh nhiệt, nhiệt lượng trong muối được giữ lâu giúp làm tan mỡ, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ, tích mỡ trên cơ thể.

- Gừng giúp cơ thể giữ ấm, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Gingerol và shogaol trong gừng giúp quá trình phân hủy chất béo, mỡ cứng đầu diễn ra nhanh hơn, ngăn cản chất béo tự nhiên phát triển.

- Ngải cứu có chứa chất giúp phân giải chất béo rất tốt, thúc đẩy quá trình giảm cholesterol xấu ra khỏi cơ thể. Tinh dầu trong loại lá này còn có tác dụng kích thích đổ mồ hôi nhanh, hỗ trợ giảm béo hiệu quả.



* Sau khi ngâm chân:

Sau khi ngâm chân không nên đi ngủ ngay, hãy dùng khăn khô để thấm nước chứ đừng rửa lại chân bằng nước thường. Nước nóng ngâm chân sẽ khiến da bạn mất đi độ ẩm, da nhanh khô, nứt nẻ; vậy nên hãy bôi thêm lotion dưỡng ẩm để cân bằng độ ẩm cho da.

Nguồn: Harpersbazaar