Serum vitamin C "lạ hoắc" của Hàn giúp làn da của cô bạn này lên tông, mờ thâm, lỗ chân lông nhỏ mịn thấy rõ chỉ sau 10 ngày

Nhắc đến serum vitamin C, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Timeless, OST hay đắt đỏ hơn là SkinCeuticals. Tuy nhiên dạo gần đây có một loại serum lạ hoắc của Hàn đang rất được lòng các tín đồ làm đẹp tại Việt Nam đó là serum vitamin C của Vari:Hope.

Cô nàng Quỳnh Junmi đã có cơ hội dùng thử sản phẩm này và nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Vốn có làn da ngăm bẩm sinh, chỉ sau 10 ngày sử dụng em serum, làn da của cô bạn đã cải thiện thấy rõ: lên tông, mờ thâm, mịn màng và lỗ chân lông thu nhỏ phần nào.



Sự thay đổi rõ rệt của làn da sau 10 ngày sử dụng loại serum vitamin C lạ hoắc của Hàn: da sáng, đều màu, mịn mượt và vết thâm mờ đi thấy rõ.

Loại serrum mà cô bạn này sử dụng.

Theo Quỳnh chia sẻ, loại serum này vừa giúp làm sáng da lại cấp ẩm nhẹ. Sau 2 - 3 ngày sử dụng, cô thấy da mịn màng, căng bóng. Sau 10 ngày thì da sáng hơn thấy rõ, vết thâm mụn cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Tuy nhiên nhược điểm của serum là thành phần vitamin C nồng độ cao nên gây châm chích nhẹ; dung tích lại khá nhỏ cô chỉ dùng khoảng 1 tháng là hết. Mùi của sản phẩm giống mùi thuốc tây nên không được "nịnh mũi cho lắm".



Quỳnh sử dụng serum vitamin C của Vari:Hope vào buổi tối. Chu trình của cô bao gồm: Tẩy trang – Sữa rửa mặt – Toner – Serum vitamin C – Dầu dưỡng/Kem dưỡng.

Vari:Hope là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc khá lạ tai, dòng serum vitamin C này của hãng dù ra mắt chưa lâu nhưng đã được nhiều tín đồ làm đẹp chú ý. Tên đầy đủ của em nó là Vari:Hope 8 Day Pure Vitamin C Ampoule với thành phần chứa 130.000ppm vitamin C nguyên chất, chiết xuất mận kakadu. Nhà sản xuất hứa hẹn serum sẽ giúp da trắng sáng trong 8 ngày, không bị oxy hóa đổi màu trong 2 năm.



Hiện sản phẩm này đang được bán với giá 450.000 VNĐ.



Sau 4 ngày sử dụng serum, cô gái này cũng thấy vết thâm mờ đi rõ rệt

Vari:Hope 8 Day Pure Vitamin C Ampoule với thành phần vitamin C cao giúp làm sáng, làm đều màu da đồng thời cấp ẩm để da căng bóng.

Dù ra mắt chưa lâu nhưng sản phẩm đã được nhiều cô nàng xứ Kim chi yêu thích.

Tuy nhiên nhược điểm của sản phẩm là kích cỡ khá nhỏ, chỉ dùng khoảng 1 tháng là hết.