Mẹ và bé cùng ‘xây hàng rào miễn dịch’, để con khỏe mạnh từ trong bụng mẹ

Chỉ khi có một thai kỳ khỏe mạnh, em bé sinh ra sẽ có sức đề kháng tốt để tự vệ trước sự "tấn công" của các tác nhân môi trường bên ngoài, cũng như nền tảng tốt cho sự phát triển thể lực và trí lực về sau.



Trong Hội thảo Khoa học Dinh dưỡng Miễn dịch giai đoạn II (2022-2024) do Bộ Y tế phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam tổ chức, các chuyên gia y tế cho rằng: Để giảm thiểu nhiễm bệnh từ Virus vi khuẩn và mức độ ảnh hưởng của hậu Covid-19 mẹ và bé cần chuẩn bị nền tảng sức khỏe tốt.

Cách hữu hiệu giúp bảo vệ mẹ và bé là chủ động tạo "áo giáp miễn dịch"

Dù mẹ bầu đã tiêm các loại vaccine phòng ngừa khi mang bầu và ngừa Covid-19 thì vẫn rất cần cẩn trọng chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và bé bằng cách bổ sung đầy đủ dưỡng chất – nhất là kháng thể IgG để tăng cường sức đề kháng, đảm bảo hệ miễn dịch khỏe mạnh nhằm hạn chế nguy cơ tấn công của virus đường hô hấp, hạn chế ốm vặt trong thai kỳ, phục hồi tốt sau sinh… và quan trọng là tạo kháng thể từ mẹ sang con, là tiền đề giúp con xây dựng nền tảng hệ miễn dịch khỏe mạnh từ trong bụng mẹ.

Kháng thể từ mẹ truyền sang con được coi là "áo giáp miễn dịch", mẹ cần xây dựng cho trẻ bằng cách bổ sung kháng thể IgG ngay từ lúc mang thai, đây là giải pháp ưu việt để mẹ bầu có hệ miễn dịch khỏe mạnh qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày, lựa chọn tốt nhất nên là kháng thể IgG tự nhiên có trong sữa non ColosIgG 24h. Loại sữa được thu hoạch trong vòng 24h đầu quý giá từ các trang trại hạng A ở Mỹ, với hàm lượng dưỡng chất cao gấp 2 lần so với sữa non 48h, gấp 3 lần so với sữa non 72h và gấp 100 lần so với sữa trưởng thành.

Mẹ bầu nên uống 2 ly ColosBaby Gold For Mum chứa sữa non ColoIgG24h với hàm lượng kháng thể IgG chuẩn khoa học sẽ giúp bé sinh ra có hệ miễn dịch khỏe mạnh bảo vệ suốt những năm tháng mang thai nhờ kháng thể IgG mẹ bổ sung từ giai đoạn đầu thai kỳ.

Không chỉ mang lại hệ miễn dịch khỏe cho mẹ bầu, kháng thể IgG còn là giải pháp giúp mẹ nuôi con nhàn tênh và là "chìa khóa vàng" giúp con vượt qua giai đoạn khoảng trống miễn dịch một cách dễ dàng, giúp bé có hệ miễn dịch vững vàng, khỏe mạnh, có nền tảng sức khỏe tốt để phát triển toàn diện.

Tạo hàng rào miễn dịch để con khỏe mạnh từ trong bụng

https://afamily.vn/me-va-be-cung-xay-hang-rao-mien-dich-de-con-khoe-manh-tu-trong-bung-me-2022060811245279.chn