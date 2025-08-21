Người phụ nữ tuổi 60 với mái tóc bạc tự nhiên và eo 59cm: Khi trẻ đẹp không chỉ là đặc quyền của tuổi trẻ

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi vẻ ngoài đôi khi bị bó buộc bởi định kiến và chuẩn mực, hình ảnh một người phụ nữ 60 tuổi với mái tóc bạc tự nhiên, vóc dáng thon gọn, phong thái tự tin, yêu thời trang và đam mê khiêu vũ mỗi ngày, hẳn sẽ khiến không ít người phải ngạc nhiên.

Đó chính là chị Nguyễn Bích Uyên (sinh năm 1965, Hà Nội, đã có cháu ngoại 6 tuổi), một người phụ nữ dù đã bước vào tuổi 60 nhưng vẫn truyền cảm hứng khắp MXH và được bạn bè thân quen trìu mến gọi là "chị ngoại".

"Chị ngoại" tuổi 60 với mái tóc bạc tự nhiên làm nên khí chất

Nói về mái tóc bạc tự nhiên của mình, "chị ngoại" chia sẻ: "Mình bị bạc tóc từ hồi thanh niên, khi là sinh viên học Đại học Luật, các bạn hay gọi mình là 'Bạch mao nữ'.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, tóc bạc nhiều hơn, mình bắt đầu nhuộm tóc từ năm 1995. Lúc đầu chỉ 2-3 tháng mới phải nhuộm, sau dần một tháng nhuộm 1 lần, và cách đây khoảng 1 năm thì chỉ 15-20 ngày là phải 'lợp ngói'. Càng nhuộm, tóc càng xơ và cứng, tóc rụng nhiều và đỉnh đầu bắt đầu hói. Còn đâu mái tóc óng mượt của mình ngày xưa".

"Chị ngoại" cũng tâm sự, thật ra mỗi lần nhuộm tóc chị đều cảm thấy áp lực. Khi chưa kịp nhuộm tóc, bước ra đường với mái tóc bạc như vậy, chị phải quen dần với những ánh mắt, những lời nói như: "Đầu bạc trắng thế kia, sao không nhuộm đi!". Xã hội đã hình thành quy tắc bất thành văn rằng hình ảnh một người phụ nữ tóc bạc gắn liền với sự già nua, chậm chạp và không giúp ích được gì.

"Mình thì thích mặc thời trang không lẽ mặc đẹp nhưng mái tóc lại già nua. Những năm ấy, mình cứ nhuộm tóc, thở dài, rồi lại nhuộm… Cho đến khi mình quyết định nuôi tóc bạc (từ tháng 2/2023), mình thấy thật sự tự do và được giải phóng".

Cuối cùng, tháng 2/2023, chị Bích Uyên quyết định dừng hẳn việc nhuộm tóc, để mái tóc được "tự do bạc". Quyết định này không dễ dàng, nhưng lại là một bước ngoặt đáng giá.

"Ban đầu là những lời nhận xét khiến mình chạnh lòng, có người còn buột miệng: 'Sao để tóc bạc trông già thế?'. Nhưng rồi mình nghĩ: Mái tóc là của mình, lựa chọn cũng là của mình. Khi đi qua giai đoạn nửa đen nửa bạc, mình thấy tóc bạc cũng rất... phong cách!" - "chị ngoại" tâm sự.

Giờ đây, mái tóc bạc óng ánh là điểm nhấn tạo nên khí chất riêng của "chị ngoại". Và đó cũng là cách chị lan tỏa thông điệp sống tích cực: "Tóc bạc không khiến bạn xấu đi. Nó khiến bạn khác biệt, tự nhiên và đầy khí chất".

Phụ nữ tuổi 60 và vòng eo 59cm như thời con gái

Không chỉ gây ấn tượng bởi mái tóc bạc tự nhiên rực rỡ và khí chất tự tin, "chị ngoại" Bích Uyên còn khiến nhiều người trầm trồ khi vẫn giữ được vòng eo 59 cm, vóc dáng cân đối và lối sống khỏe mạnh, tích cực cùng chế độ tập luyện đều đặn đáng ngưỡng mộ của chị.

Chị Bích Uyên từng có vóc dáng khá cân đối. Nhưng sau chuyến du lịch kéo dài 2 tháng ở châu Âu vào mùa hè năm 2023, cân nặng của chị đã tăng lên 55kg, tỉ lệ mỡ máu cao, kèm triệu chứng tê bì chân tay.

Không để cơ thể "xuống cấp", "chị ngoại" quyết định bước vào hành trình lấy lại vóc dáng và sức khỏe của mình. Chị duy trì chế độ "Ăn ngon - Eo thon" và thay đổi hoàn toàn tư duy về chế độ ăn:

"Mình được hướng dẫn ăn đúng đủ chất, bữa ăn gồm 4 nhóm chất: Đạm động vật - Đạm phi thịt - Rau, củ - Tinh bột tốt. Chế độ ăn 'Ăn ngon - Eo thon' vô cùng dễ áp dụng và thích hợp cả cho người bận rộn. Trước đây mình ăn sai, ví dụ nhịn ăn hay detox không ăn gì chỉ uống nước ép hay sinh tố, hoặc kiêng không ăn tinh bột, nhưng mình không giảm được cân, cơ thể mất nước nên thường xuyên mệt mỏi.

Khi thay đổi chế độ ăn, mình ăn nhiều hơn, ăn đủ chất nhưng vẫn giảm được cân và chạm tay vào vòng eo 59cm ở độ tuổi 60" - chị Bích Uyên chia sẻ.

Về chế độ tập luyện, "chị ngoại" kết hợp tập các bài cardio 30 phút và Yoga xen kẽ các ngày trong tuần. Cùng với đó, chị Bích Uyên vẫn duy trì khiêu vũ 1 giờ mỗi ngày.

Và đây là kết quả của quá trình chị theo chế độ ăn uống "Ăn ngon - Eo thon" sau 90 ngày:

- Giảm 6kg (từ 53 kg xuống 47 kg)

- Giảm 9cm vòng eo (từ 68cm xuống 59cm)

- Chỉ số mỡ nội tạng giảm từ mức độ 7 xuống 4

- Khám sức khỏe định kỳ: Chỉ số đường huyết, hết mỡ máu

"Tuổi nào cũng cần khỏe, đẹp. Không phải vì để trẻ hơn người khác, mà là để chính mình cảm thấy vui, thấy yêu đời mỗi ngày" - "chị ngoại" tâm sự.

Tập luyện giữ dáng cùng chị ngoại Bích Uyên. (Nguồn: Chị Ngoại Bích Uyên).

Trẻ đẹp không chỉ là đặc quyền của tuổi trẻ

Dù đã đã bước vào tuổi 60 và là bà ngoại, chị Bích Uyên vẫn giữ niềm đam mê đặc biệt với thời trang, du lịch, khiêu vũ và luôn xuất hiện với phong thái chỉn chu, tràn đầy năng lượng tích cực. Trên trang cá nhân, chị thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày với phong cách thời trang đơn giản nhưng rất tinh tế và thể hiện được khí chất riêng của mình.

"Một bà ngoại đã nghỉ hưu và bước vào tuổi 60, thông thường mọi người sẽ nghĩ nên ở nhà trông cháu, nhưng mình là một bà ngoại rất hiện đại. Ngoài việc quan tâm chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu ngoại, mình luôn quan niệm ở độ tuổi nào cũng phải khỏe, đẹp. Không phải vì để trẻ hơn người khác, mà là để chính mình cảm thấy vui, thấy yêu đời mỗi ngày" - "chị ngoại" tâm sự.

Ở tuổi 60, chị Bích Uyên không sống "như người già", chị chọn sống khỏe, đẹp và sống cho chính mình. Câu chuyện của "chị ngoại tóc bạc" không chỉ là hành trình của một mái tóc, một vóc dáng, mà là hành trình của sự tự do, sự lựa chọn và sự tự tin của một người phụ nữ đã bước vào tuổi 60.

Đúng là phụ nữ rất sợ già, nhưng già hay không là do quan điểm và suy nghĩ của mỗi người. Với "chị ngoại" Bích Uyên, tuổi tác chỉ là cột mốc, không phải giới hạn. "Mình luôn nói với bạn bè, nhất là những người phụ nữ đang bước vào tuổi trung niên: Hãy học cách trân trọng nét riêng của mình, yêu lấy chính mình, và đừng sống vì ánh nhìn của người khác. Trẻ đẹp chưa bao giờ là đặc quyền của tuổi trẻ, và mình đã tự mình chứng minh điều đó".

Ở tuổi 60, chị Bích Uyên không cố níu giữ tuổi xuân theo cách người ta thường nghĩ, mà lựa chọn sống đúng, sống khỏe, sống đẹp theo cách của riêng mình. Và đó chính là vẻ đẹp khiến người khác phải ngưỡng mộ.





Nguồn: NVCC