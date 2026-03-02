Mẹ quốc dân người Hàn giảm 14kg/năm, cài số lùi từ 50 tuổi về làm phụ nữ U40

Ở tuổi 50, nhiều người bắt đầu chấp nhận việc cơ thể thay đổi theo thời gian. Nhưng với Ra Mi Ran, hành trình giảm cân lại trở thành một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục. Nữ diễn viên được mệnh danh là "mẹ quốc dân" của màn ảnh Hàn gần đây khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng gọn gàng, khuôn mặt thanh thoát và thần thái tràn đầy năng lượng. Không cần nhịn ăn khắc nghiệt hay tập luyện quá sức, cô giảm tới 14kg trong vòng một năm, chứng minh rằng điều quan trọng nhất không phải là tốc độ mà chính là sự kỷ luật lâu dài.

Ảnh IGNV

Hành trình giảm cân không cực đoan

Ra Mi Ran chia sẻ, lần này cô xem việc giảm cân như một "cuộc chạy marathon". Trong suốt thời gian quảng bá phim Black Belt , dù lịch trình dày đặc, quay hình liên tục hay đi du lịch, cô vẫn giữ nguyên thói quen ăn uống và sinh hoạt. Điều đó giúp cơ thể thích nghi dần, thay đổi từ bên trong thay vì tạo áp lực ngắn hạn. Kết quả không chỉ là cân nặng giảm mà còn là làn da, tinh thần và sức khỏe tổng thể cải thiện rõ rệt.

Ảnh IGNV

Tạm biệt tinh bột tinh chế

Thay đổi lớn nhất của nữ diễn viên nằm ở chế độ ăn. Trong một chuyến bay, cô từng thẳng thắn từ chối bánh mì, chi tiết nhỏ nhưng lại là bước ngoặt. Tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, bánh ngọt hay đồ tráng miệng thường có chỉ số đường huyết cao, khiến đường trong máu tăng nhanh rồi giảm mạnh, từ đó kích thích insulin và khiến cơ thể tích trữ mỡ nhiều hơn.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn carbohydrate, cô chỉ chuyển sang các nguồn tinh bột nguyên bản như khoai, gạo lứt hay ngũ cốc nguyên cám. Việc này giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác đói và kiểm soát cân nặng bền vững. Đây cũng là phương pháp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích, đặc biệt với phụ nữ trung niên khi quá trình trao đổi chất bắt đầu chậm lại.

Ảnh IGNV

Nói không với rượu

Một yếu tố quan trọng khác là gần như ngưng hoàn toàn rượu bia. Theo Ra Mi Ran, nhiều người ăn không nhiều nhưng vẫn khó giảm cân, nguyên nhân có thể nằm ở lượng calo "ẩn" từ đồ uống có cồn. Khi vào cơ thể, rượu được chuyển hóa trước chất béo, khiến quá trình đốt mỡ bị trì hoãn. Đồng thời, rượu còn ảnh hưởng đến chức năng gan và làm tăng hormone căng thẳng, khiến mỡ dễ tích tụ ở vùng bụng.

Sau khi bỏ rượu, cô nhận thấy mỡ cơ thể giảm nhanh hơn và năng lượng cũng ổn định hơn. Điều này giúp việc tập luyện và sinh hoạt hàng ngày trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Pilates - bí quyết giúp cơ thể "thu gọn"

Nếu chế độ ăn là nền tảng thì Pilates chính là chìa khóa vàng giúp vóc dáng thay đổi rõ rệt. Khác với các bài tập đốt mỡ cường độ cao, Pilates tập trung kích hoạt nhóm cơ sâu, đặc biệt là cơ lõi. Nhờ đó, cơ thể không chỉ giảm cân mà còn săn chắc và cân đối hơn.

Việc cải thiện tư thế, ổn định cột sống và khung chậu giúp giảm tình trạng gù lưng, bụng dưới nhô ra những vấn đề phổ biến ở người làm việc văn phòng. Khi cơ lõi mạnh lên, tỷ lệ trao đổi chất cũng tăng, giúp cơ thể duy trì trạng thái đốt năng lượng ngay cả khi nghỉ ngơi. Đây là lý do Pilates được xem như "đầu tư dài hạn" cho vóc dáng.

Ảnh IGNV

Giảm chậm nhưng chắc

Ra Mi Ran thẳng thắn cho biết cô đặt mục tiêu chỉ giảm khoảng 1kg mỗi tháng. Nghe có vẻ chậm, nhưng sau một năm con số lên tới 14kg, đồng thời cơ thể có thời gian thích nghi, hạn chế tối đa nguy cơ tăng cân trở lại. Cô kết hợp Pilates, cardio nhẹ và các bài giãn cơ, song song với việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt.

Thông điệp mà nữ diễn viên muốn truyền tải rất đơn giản: thay vì chạy theo những phương pháp giảm cân cấp tốc, hãy kiên nhẫn thay đổi lối sống. Thành công thực sự không phải là giảm cân nhanh nhất, mà là duy trì vóc dáng và sức khỏe lâu dài. Và câu chuyện của "mẹ quốc dân" chính là minh chứng rằng tuổi tác không phải rào cản, miễn là bạn đủ kỷ luật để bắt đầu.

Nguồn TVBS