“Mẹ ơi, con không muốn đi nhà trẻ”: Đừng trả lời con qua loa, cách bố mẹ đáp lại rất quan trọng

Năm học mới bắt đầu. Vào mỗi sáng thứ Hai, nhiều bà mẹ lại phải trải qua một cuộc “giằng co” để đưa con đến trường.

Đứa trẻ vốn ngoan ngoãn bỗng trở nên bướng bỉnh, nhạy cảm. Con không chịu dậy, làm mình làm mẩy khi mặc quần áo, đến lúc ra cửa thì nắm chặt vạt áo mẹ, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào lặp đi lặp lại: “Mẹ ơi, con không muốn đi học mẫu giáo”.

Cảnh này quen thuộc quá rồi.

Dù là trẻ mới bắt đầu đi học hay trẻ đã quen với trường lớp, cứ đến thứ Hai hoặc sau một kỳ nghỉ, cảnh khóc lóc, không chịu đến trường lại có thể xảy ra.

Lúc này, cách bố mẹ đáp lại sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con khi đến lớp và mối quan hệ giữa bố mẹ với con. Nói không khéo, con càng lo lắng và chống đối. Được lắng nghe, an ủi đúng lúc, con có thể bình tĩnh hơn và sẵn sàng bước vào lớp.

Năm cách đáp lại có thể khiến trẻ càng không muốn đến trường

Nhiều khi, nỗi lo đi học của trẻ không chỉ đến từ môi trường mẫu giáo. Lời nói của bố mẹ cũng có thể vô tình làm con lo hơn.

Cách thứ nhất: Nói dối để dỗ con

“Mẹ chỉ đưa con vào một lát thôi, mẹ quay lại ngay.”

“Hôm nay không học đâu, mình chỉ đến chơi đồ chơi thôi.”

Để đưa con đến lớp thuận lợi, không ít bố mẹ chọn cách nói dối. Con có thể tạm ngừng khóc lúc ấy, nhưng khi phát hiện sự thật, lần sau con sẽ cảnh giác và càng bám chặt lấy bố mẹ.

Việc này làm mất đi lòng tin của con, khiến con khó cảm thấy yên tâm khi phải xa bố mẹ.

Cách thứ hai: So sánh và chê trách

“Con nhìn các bạn khác đi, ai cũng ngoan ngoãn đến trường. Chỉ có con là mè nheo, không biết nghe lời!”

“Anh chị con hồi bé đi học có bao giờ khóc đâu, chỉ có con ngày nào cũng làm ầm lên.”

Nhiều bố mẹ đem con ra so với trẻ khác, hy vọng con sẽ cố gắng và ngoan ngoãn đến lớp. Nhưng với một đứa trẻ nhạy cảm, sự so sánh ấy chỉ khiến con cảm thấy mình kém cỏi.

Con có thể nghĩ việc mình khóc, mình nhớ bố mẹ là một lỗi sai. Bị so sánh lâu ngày, con càng dễ tự ti, sợ hòa nhập với tập thể và không muốn đi học.

Cách thứ ba: Nói về trường lớp bằng giọng tiêu cực

“Không có cách nào khác đâu, ai cũng phải đi học. Đi học khổ thì cũng phải chịu.”

“Không đi học thì sau này chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có chịu khổ thôi.”

Những lời than phiền buột miệng của bố mẹ có thể thay đổi cách trẻ nhìn về trường mẫu giáo. Con vốn đã sợ phải xa nhà, nghe bố mẹ nói vậy lại càng nghĩ đến trường là một việc khổ sở.

Cảm giác tiêu cực ấy có thể khiến con ngày càng chống đối. Nỗi lo xa bố mẹ ban đầu cũng kéo dài hơn; dù đã đi học được một thời gian, con vẫn có thể liên tục khóc và không muốn đến lớp.

Cách thứ tư: Khiến con cảm thấy có lỗi

“Con không nghe lời như vậy, mẹ buồn lắm.”

“Các bạn khác đều dũng cảm, chỉ có con nhút nhát, chẳng để mẹ yên tâm.”

Có bố mẹ vô tình dùng tình cảm để khiến con thấy áy náy rồi chấp nhận đi học. Họ muốn con mạnh mẽ hơn, nhưng lại quên rằng trẻ nhỏ chưa biết phải đối diện với cảm giác tội lỗi ấy ra sao.

Con có thể cho rằng việc mình khóc, mình không muốn xa bố mẹ là sai, rằng cảm xúc của mình làm bố mẹ đau lòng. Lâu dần, con có thể không dám nói ra cảm xúc thật nữa.

Cách thứ năm: Cứ khóc là cho nghỉ học

“Không muốn đi thì thôi, hôm nay con ở nhà nghỉ một ngày.”

“Đừng khóc nữa, mẹ ở với con, mình không đi học.”

Thấy con khóc, bố mẹ mềm lòng nên cho con nghỉ đột xuất. Trước mắt, con có thể bình tĩnh lại, nhưng nhịp làm quen với trường lớp cũng bị gián đoạn.

Trẻ có thể nhận ra rằng chỉ cần khóc và không chịu đi là mình được ở nhà với bố mẹ. Việc thích nghi với sinh hoạt tập thể vì thế càng khó khăn hơn.

Vì sao trẻ nói “con không muốn đi học mẫu giáo”?

Đừng vội cho rằng con không nghe lời. Đằng sau sự chống đối ấy có thể là một trong những lý do sau:

Lo phải xa bố mẹ: Con không nỡ rời bố mẹ và sợ phải rất lâu mới gặp lại người thân.

Chưa quen môi trường mới: Ở trường có nhiều quy định hơn, con không được thoải mái như ở nhà.

Gặp khó khăn với bạn bè: Con mâu thuẫn với bạn hoặc chưa biết cách kết bạn.

Có áp lực trong lòng: Con lo bị cô giáo phê bình, sợ mình làm chưa tốt.

Câu “con không muốn đi học mẫu giáo” có thể là cách trẻ nói ra nỗi sợ, sự tủi thân hoặc cảm giác bất lực. Hiểu con đang lo điều gì rồi mới trò chuyện sẽ có ích hơn là chỉ ép con đi học.

Nên đáp lại con thế nào?

Khi con không muốn đến trường, đừng vội ép buộc. Hãy lắng nghe cảm xúc của con, an ủi, rồi giúp con chuẩn bị cho ngày học.

Bước 1: Thừa nhận cảm xúc của con

“Mẹ biết con không muốn đi học mẫu giáo. Xa bố mẹ, con sẽ nhớ và có thể thấy sợ. Mẹ hiểu cảm giác của con.”

Khi cảm thấy mình được lắng nghe, con sẽ bớt chống đối và dễ tiếp nhận lời bố mẹ nói hơn.

Bước 2: Nói thật về việc phải tạm xa nhau

“Ban ngày mẹ đi làm, còn con đến trường mẫu giáo. Tan học, mẹ sẽ đến đón con về nhà.”

Hãy nói rõ điều sẽ xảy ra, thay vì hứa rằng mẹ sẽ quay lại ngay. Biết khi nào được gặp lại bố mẹ có thể giúp con yên tâm hơn.

Bước 3: Giúp con nghĩ đến những điều vui ở trường

“Ở trường có đồ chơi, có cô giáo và các bạn cùng chơi. Hôm nay con có thể thử một trò chơi mới đấy.”

Đừng chỉ nhắc đến nội quy hay những việc con phải làm. Bố mẹ có thể cùng con nhớ lại những hoạt động con thích, để việc đến lớp bớt đáng sợ hơn.

Muốn con dần quen với trường, những việc hằng ngày cũng rất quan trọng. Trước khi ngủ, bố mẹ có thể hỏi con về một chuyện vui ở lớp, lắng nghe thay vì liên tục hỏi con làm đúng hay sai. Buổi sáng, hãy chào tạm biệt dịu dàng nhưng dứt khoát, đừng kéo dài cuộc chia tay. Bình thường, hãy khuyến khích con nói ra suy nghĩ và làm quen với bạn bè.

Thích nghi với trường mẫu giáo không chỉ là chuyện trẻ có nghe lời hay không. Sự kiên nhẫn và cách bố mẹ trò chuyện cũng rất quan trọng.