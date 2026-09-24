Khoe con gái mới 6 tuổi nặng 45kg, khi cô bé ngẩng đầu khiến dân tình lên tiếng: "Con đang có vấn đề bố mẹ cần cho đi khám"

Một bé gái 6 tuổi ngồi trước bàn ăn, há miệng chờ người lớn đút cơm. Bên cạnh còn có người buộc tóc cho bé. Bố mẹ đăng video kèm dòng chú thích: “Đây là nàng công chúa chúng tôi nuôi nấng từ nhỏ”.

Nhưng khi bé ngẩng đầu lên, vùng da dưới cổ và trên cánh tay hiện rõ những mảng sẫm màu. Một bình luận nói thẳng: “Con có vẻ đang bị gai đen rồi mà bố mẹ còn chiều chuộng? Mới 6 tuổi đã nặng 45kg?”.

Chữ “yêu” viết sai cách sẽ thành “làm hại”

Sáu tuổi, khả năng phối hợp tay và mắt của trẻ đã đủ để tự cầm thìa ăn cơm, tự mặc quần áo, tự thu dọn đồ chơi.

Thế nhưng trong video, bé gái cứ ngồi yên, há miệng chờ được đút ăn; bên cạnh có người lo buộc tóc. Không phải bé không biết làm, mà là bé chưa được trao cơ hội tự làm.

Bố mẹ cho rằng như vậy là yêu con, là “nuôi con như công chúa”. Nhưng công chúa đâu phải được nuôi theo cách ấy. Trước hết, con cần trở thành một người biết chăm sóc bản thân.

Nếu một đứa trẻ đến ăn cơm cũng không tự làm được, đó không phải là nuôi con như công chúa. Bố mẹ nghĩ ngày nào cũng đút cơm, nuôi con bụ bẫm là yêu con sao? Sự chăm sóc ấy có thể đang làm hại con.

Nhìn những vùng da sẫm màu nổi bật ở cổ và cánh tay bé. Đó không đơn giản là da bẩn chưa tắm sạch, mà có thể là tín hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Bệnh gai đen ở trẻ em thường có liên quan đến béo phì và tình trạng đề kháng insulin. Nếu trẻ ăn quá nhiều, vận động quá ít trong thời gian dài, quá trình chuyển hóa của cơ thể có thể gặp vấn đề.

Sáu tuổi, nặng 45 kg. Hãy nghĩ đến việc cơ thể một đứa trẻ phải mang theo mức cân nặng ấy mỗi ngày: đầu gối có chịu nổi không? Tim có phải làm việc nhiều hơn không? Những ảnh hưởng đến sức khỏe có thể chưa nhìn thấy ngay lúc này, nhưng không vì thế mà có thể bỏ qua.

Vì sao bố mẹ không nhận ra?

Bởi trong mắt họ, “nuôi con tốt” đồng nghĩa với việc con mũm mĩm, được đút ăn và chẳng phải tự làm gì. Họ xem việc gì cũng làm thay con là cách “nuôi con gái trong điều kiện đủ đầy”.

Nhưng một đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt không chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp. Con cũng cần có sức khỏe và khả năng tự chăm sóc mình.

Yêu thương con không có nghĩa là làm thay con tất cả. Bố mẹ có thể chuẩn bị đồ ăn ngon, nhưng hãy để con tự xúc. Có thể mua cho con quần áo đẹp, nhưng hãy để con tập tự mặc. Có thể cho con điều kiện học tập tốt, nhưng vẫn cần để con tự suy nghĩ.

Điều bố mẹ trao cho con nên là năng lực, chứ không phải sự phục vụ. Một đứa trẻ 6 tuổi có thể tập tự ăn, tự đi giày, tự sắp xếp cặp sách.

Ban đầu con có thể ăn chậm, mặc áo lệch hoặc xếp đồ lộn xộn. Nhưng qua mỗi lần như thế, con lại học thêm được một việc. Nếu người lớn luôn làm thay, trước mắt con sẽ thoải mái hơn, nhưng về lâu dài con sẽ thiếu cơ hội học cách tự lập.

Điều đáng buồn nhất là đứa trẻ 6 tuổi chưa thể tự quyết định mình sẽ được nuôi dạy ra sao. Người lớn đút thì con ăn; người lớn không để con làm thì con cũng chẳng có cơ hội thử. Con không biết vùng da sẫm màu kia có ý nghĩa gì, cũng chưa hiểu cân nặng của mình có thể ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe.

Rồi con sẽ lớn lên. Một ngày nào đó, khi xem lại video mình từng ngồi há miệng chờ được đút ăn cùng dòng chữ “nàng công chúa chúng tôi nuôi nấng từ nhỏ”, không biết con sẽ nghĩ gì.

Yêu con là chăm sóc con hôm nay, đồng thời giúp con có sức khỏe và khả năng tự lo cho mình trong những năm tháng sau này.

Lưu ý: Không thể xác định trẻ có mắc bệnh gai đen hay đánh giá tình trạng sức khỏe chỉ qua video. Nếu nhận thấy trẻ tăng cân nhanh hoặc có vùng da sẫm màu bất thường, gia đình nên đưa trẻ đi khám.

Nguồn: Sohu