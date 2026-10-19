Mẹ ở Đà Nẵng khoe loạt khay cơm cho con tiểu học, em bé nói một câu ai cũng thấy ấm lòng

Với nhiều người mẹ, nấu ăn cho con không chỉ là việc chuẩn bị những bữa ăn hằng ngày mà còn là cách thể hiện tình yêu thương bằng những điều bình dị nhất. Chị Tiểu Phương, một người mẹ 8x hiện sống tại TP HCM cũng vậy. Dù công việc có bận rộn đến đâu, việc chuẩn bị cơm nhà cho con vẫn luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chị.

Bé nhà chị đang học tiểu học và học hai buổi mỗi ngày nên buổi trưa thường về nhà ăn cơm. Để con có bữa ăn ngon miệng, bà mẹ 8x thường chuẩn bị một khay cơm với đầy đủ các món cơ bản: canh, rau, món mặn và trái cây tráng miệng. Không quá cầu kỳ trong cách chế biến hay trình bày, những bữa cơm của hai mẹ con vẫn khiến người xem cảm nhận được sự chỉn chu và ấm áp.

"Mình muốn khoe một chút những bữa ăn đơn giản chuẩn bị cho con bằng tất cả tình yêu thương. Với mình, mỗi lần dọn khay cơm lên bàn, nhìn con ăn ngon miệng và dành lời khen cho mẹ đã là niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời", chị Phương tâm sự.

Khi chuẩn bị thực đơn cho con, chị Tiểu Phương thường ưu tiên những món ăn quen thuộc, hợp khẩu vị của trẻ nhỏ. Theo chị, gà và trứng là hai nguyên liệu mà hầu như em bé nào cũng yêu thích, vì vậy chị thường xuyên biến tấu để bữa ăn thêm phong phú.

Trứng có thể được chế biến thành trứng chiên, trứng hấp rau củ hay trứng chiên thịt băm. Mỗi cách làm mang đến một hương vị khác nhau, giúp con không cảm thấy nhàm chán khi ăn những nguyên liệu quen thuộc. Đặc biệt, việc kết hợp trứng với rau củ cũng là cách mẹ khéo léo đưa thêm rau vào khẩu phần ăn của con.

Với các món gà, chị ưu tiên gà ta do người thân ở quê gửi lên. Thỉnh thoảng, để đổi vị cho con, chị cũng chuẩn bị gà chiên và lựa chọn nguyên liệu tại siêu thị.Thực đơn của mẹ không nhất thiết phải có những món ăn đắt tiền hay cách chế biến phức tạp. Chỉ cần nắm được sở thích của con, thay đổi món ăn linh hoạt và cân đối giữa các nhóm thực phẩm, mẹ đã có thể tạo nên những bữa cơm nhà vừa gần gũi vừa hấp dẫn.

Điều khiến chị Tiểu Phương vui nhất là bé nhà mình khá dễ ăn. Món nào hợp khẩu vị, con sẽ ăn nhanh hơn; món nào chưa thực sự yêu thích, con có thể ăn chậm hơn một chút nhưng vẫn cố gắng ăn hết phần cơm mẹ đã chuẩn bị. Đặc biệt, trái cây luôn là phần được em bé hào hứng đón nhận nhất. Vì thế, ngày nào mẹ cũng cố gắng chuẩn bị thêm một phần trái cây để con tráng miệng sau bữa ăn.

Theo chị Phương, mỗi khi mẹ hỏi hôm nay con thích ăn gì để mẹ nấu, câu trả lời quen thuộc của em bé thường là: “Dạ mẹ cho gì con ăn đó”. Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến người mẹ cảm thấy những nỗ lực của mình được con đón nhận bằng sự tin tưởng và yêu thương.

"Dĩ nhiên, em bé cũng có những món ăn yêu thích riêng. Thỉnh thoảng, con sẽ nhắc mẹ đã lâu chưa làm cơm chiên, gà rán hay khoai tây chiên. Những lúc như vậy, mình vẫn sẵn lòng chiều theo mong muốn của con, nhất là khi bé đạt điểm 10 và cần một chút phần thưởng để khích lệ tinh thần học tập", chị Phương chia sẻ.

Với chị, bữa cơm gia đình không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là khoảng thời gian mẹ có thể quan tâm đến sở thích của con, lắng nghe những mong muốn nhỏ bé và cùng con tận hưởng niềm vui mỗi ngày.

Đặc biệt, bé còn rất biết nói lời cảm ơn. Sau bữa ăn, con thường cảm ơn mẹ vì đã làm đồ ăn ngon cho mình, rồi không quên dành những lời khen ngọt ngào như: “Món ăn mẹ làm ngon nhất luôn, là số 1”.

Những lời nói tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là món quà tinh thần quý giá đối với người mẹ. Bởi phía sau mỗi khay cơm là thời gian chuẩn bị, sự tính toán thực đơn và cả những quan tâm âm thầm mà mẹ dành cho con. Khi những điều ấy được đón nhận bằng một nụ cười, một lời cảm ơn hay một câu khen chân thành, mọi vất vả dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ về việc chăm chút bữa ăn cho con, chị Tiểu Phương cho biết từ khi tham gia một nhóm trên MXH, chị được ngắm nhìn rất nhiều mâm cơm đẹp mắt, đầy đủ và chu đáo của các bà mẹ khác. Chị cảm thấy ngưỡng mộ, nể phục trước sự khéo léo và tình yêu mà mọi người dành cho gia đình.

Những hình ảnh ấy cũng là nguồn cảm hứng để chị tiếp tục chia sẻ những khay cơm nhà giản dị của mình, như một cách lưu giữ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu bên con.

Không phải ngày nào mẹ cũng có thể chuẩn bị những món ăn thật cầu kỳ, cũng chẳng phải bữa cơm nào cũng cần được bày biện đẹp mắt. Với chị Tiểu Phương, điều quan trọng nhất vẫn là con có bữa ăn ngon miệng, đủ đầy, được ăn những món mình yêu thích và lớn lên khỏe mạnh.