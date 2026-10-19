Hoa mắt chóng mặt với con cái: 2 anh em nghịch ngợm lôi sữa ra đổ khắp nhà, nhìn hiện trường mà người lớn muốn “tiền đình”

Nuôi con nhỏ, bố mẹ thường sợ những lúc con khóc, con mè nheo, con gọi liên tục không cho mình nghỉ. Nhưng có một tình huống cũng rất đáng lo: Tụi nhỏ bỗng nhiên chơi với nhau quá yên ổn.

Bởi vì đến lúc người lớn vào kiểm tra thì các con đã kịp làm một chuyện khiến bố mẹ đứng hình.

Hai bạn nhỏ trong đoạn clip này đã đổ sữa ra nghịch khắp sàn nhà. Chẳng biết cuộc vui kéo dài bao lâu, chỉ thấy khi máy quay lia một vòng, sữa đã loang thành từng vũng lớn, xen giữa là đồ đạc, giấy và các vật dụng nằm vương vãi. Nhìn đâu cũng thấy việc, mà chưa biết bắt đầu dọn từ đâu.

Ngay giữa "hiện trường" là hai bạn nhỏ tóc tai ướt nhẹp, quần áo lấm lem. Bé gái đứng phía trước, bé trai ở phía sau, cả hai cùng nhìn về phía người cầm máy. Đứa giơ tay, đứa mấp máy miệng, trông như đang vội vàng giải thích chuyện gì vừa xảy ra.

Tiếc là dù lời giải thích có thuyết phục đến đâu thì sữa cũng không thể tự quay lại hộp, còn sàn nhà vẫn đang chờ người lau.

Điều khiến người xem hoa mắt chính là lượng sữa lênh láng trên sàn. Máy quay lia từ chỗ hai bé đứng ra phía cửa, rồi quay về phía giường, góc nào cũng ngổn ngang. Đây rõ ràng không phải chuyện lấy một chiếc khăn lau qua là xong.

Người lớn có lẽ phải đưa hai đứa đi tắm rửa, thay quần áo, gom đồ dưới đất rồi mới bắt đầu lau dọn. Mà lau một lượt chưa chắc đã hết. Chỉ nghĩ đến sàn nhà còn dính sữa, mùi sữa và đống đồ cần làm sạch là đã thấy mỏi lưng hộ.

Trong khi ấy, hai bạn nhỏ vẫn đứng đó với những gương mặt rất khó giận lâu. Nhìn con thì thương, nhìn xuống sàn lại thấy cần hít thở sâu thêm một lần nữa.

Có lẽ đây cũng là điều khiến nhiều bố mẹ dễ đồng cảm với tình huống trong clip. Con bày ra thì nhanh, nhưng để đưa mọi thứ trở lại như cũ lại là cả một công việc. Đôi khi vừa dọn xong góc này, quay sang đã thấy con chuẩn bị bày tiếp góc khác.

Xem thì buồn cười, đến lượt mình chắc cười không nổi!

Với người xem, đoạn clip có thể là một tình huống nghịch ngợm hài hước. Nhưng với người đang đứng giữa căn phòng ấy, nụ cười chắc phải đợi đến lúc nhà sạch, con sạch, quần áo được cho vào máy giặt mới xuất hiện nổi.

Trẻ nhỏ tò mò, thích nghịch nước, thích đổ ra rồi xoa tay vào những thứ trước mắt. Các con đang mải vui nên chưa hình dung được bố mẹ sẽ vất vả thế nào để thu dọn. Bởi vậy, sau khi xử lý sàn nhà để tránh trơn trượt, người lớn vẫn cần nói rõ cho con hiểu: Sữa dùng để uống, không được đổ ra chơi. Những món đồ nhẹ, vừa sức, các bé cũng có thể cùng nhặt và cất lại.

Còn trước mắt, nhìn căn phòng trong clip chỉ muốn gửi người dọn dẹp một lời động viên. Người ta mua sữa mong con uống cho cao lớn, nhà này các con lại tiện tay cho cả sàn nhà "bổ sung dinh dưỡng".

Sữa đã đổ rồi, con cũng đang đứng ngay đây. Thôi thì đưa con ra chỗ khô ráo trước, rồi bố mẹ cho mình vài giây bình tĩnh… mới đủ sức đi lấy cây lau nhà!