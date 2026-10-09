Mẹ Ngô Thanh Vân bật mí món khoái khẩu của bé Gạo: Nhất định đòi ăn bằng được, nhưng vẫn biết mời ba mẹ ăn cùng

Những khoảnh khắc ăn dặm của bé Gạo, con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần, luôn có sức hút riêng. Cô bé khiến người xem thích thú bởi vẻ nghiêm túc, tập trung mỗi khi thưởng thức đồ ăn. Mới đây, mẹ Vân tiết lộ món khiến con gái mê đến mức nhất quyết đòi ăn bằng được. Đó là bánh mì.

Với những người yêu thích các video ăn uống của Gạo, hình ảnh cô bé chăm chú bên bữa ăn đã trở nên quen thuộc. Được bố mẹ giới thiệu nhiều món khác nhau, Gạo thể hiện sự hào hứng khám phá. Điều đáng yêu là khi ăn, cô bé rất tập trung, khiến những động tác cầm thức ăn hay đưa lên miệng cũng trở thành khoảnh khắc người xem muốn ngắm mãi.

Phía sau nết ăn ấy là một hành trình đồng hành của cả bố lẫn mẹ. Mẹ Ngô Thanh Vân chú trọng rèn nết ăn cho con gái, còn ba Huy Trần dành công sức nghiên cứu và thay đổi thực đơn ăn dặm mỗi ngày. Những bữa ăn của Gạo vì thế cũng chứa đựng sự chăm chút của hai vợ chồng khi cùng con làm quen với thế giới ẩm thực.

Trong những món được bố mẹ chuẩn bị, bánh mì có một vị trí đặc biệt. Theo chia sẻ mới đây của mẹ Vân, Gạo thích tất cả các loại bánh mì: "Bánh mì là món khoái khẩu của con. Nên được cái miếng bánh mì bự là con hài lòng lắm".

Chỉ cần nhìn thấy món khoái khẩu, cô bé đã muốn được ăn ngay. Vẻ tập trung vốn quen thuộc trong mỗi bữa ăn lúc này đi cùng sự kiên định rất đáng yêu: đã thích bánh mì thì nhất quyết hướng sự chú ý về bánh mì.

Ngay cả khi mẹ đút món khác hoặc nhẹ nhàng thương lượng: "Ăn nốt miếng này đi rồi mẹ cho", bé Gạo vẫn giữ nguyên mong muốn. Tình huống nhỏ khiến lời bật mí của mẹ Vân thêm sinh động. Cô bé thường hào hứng với nhiều món ăn, nhưng khi món yêu thích xuất hiện, sở thích riêng cũng được thể hiện rõ ràng.

Khoảnh khắc ăn dặm của bé Gạo và mẹ Vân khiến người xem tan chảy.

Để con thưởng thức bánh mì, ba Huy thường làm thêm nước sốt thơm ngon ăn cùng. Chi tiết ấy cho thấy sự chăm chút trong việc chuẩn bị bữa ăn cho con gái. Miếng bánh mì có thêm phần sốt đi kèm cũng tạo cơ hội để Gạo tự khám phá cách ăn, từ cầm bánh, chấm sốt đến đưa lên miệng thưởng thức.

Dù mê bánh mì, bé Gạo vẫn sẵn lòng chia sẻ món khoái khẩu với mẹ Vân và ba Huy. Đáng yêu hơn, cô bé còn biết chấm bánh vào sốt rồi mới đưa cho mẹ ăn. Động tác nhỏ vừa điệu nghệ vừa tình cảm khiến khoảnh khắc thưởng thức món ngon của Gạo càng thêm ấm áp: thích lắm nhưng vẫn muốn ba mẹ cùng ăn với mình.

Nhìn cách cô bé tự chấm bánh mì rồi ăn ngon lành, người xem có thể hiểu vì sao mẹ gọi đây là món khoái khẩu của con. Những động tác ấy vừa điệu nghệ vừa mang nét hồn nhiên của một em bé đang tuổi khám phá. Gạo chăm chú với phần bánh của mình, khiến một khoảnh khắc ăn uống bình thường cũng trở nên cuốn hút.