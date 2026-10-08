Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi Phan Hiển mới 3 tuổi đã học ballet: Bình thường quậy tung, nhưng khi tập luyện lại cực kỳ tập trung

Trong gia đình Khánh Thi - Phan Hiển, cô út Lisa mang đến nguồn năng lượng lúc nào cũng đầy ắp. Ở tuổi lên 3, cô bé thích vận động, khám phá và khiến những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày thêm rộn ràng. Với vẻ hồn nhiên cùng sự hiếu động đúng tuổi, Lisa được ví như "siêu quậy" của cả nhà.

Đến phòng tập múa, nguồn năng lượng ấy vẫn chẳng giảm đi chút nào. Không gian vốn dành cho những động tác theo nhịp cũng trở thành nơi cô bé thỏa sức thể hiện tính cách tinh nghịch. Nhìn con gái, mẹ Khánh Thi phải đưa ra một lời nhận xét vừa hài hước vừa đầy yêu thương: "Im lặng trong sự ồn ào, bận rộn trong sự rảnh rỗi".

Câu nói ngắn gọn ấy khiến người xem dễ hình dung về cô út: một em bé dường như luôn có việc riêng để làm, luôn tìm thấy điều thú vị để khám phá. Ngay cả khi người lớn nghĩ rằng đó là lúc nghỉ ngơi, Lisa vẫn có thể "bận rộn" theo cách của mình. Sự đáng yêu nằm ở chỗ mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, đúng với thế giới của một cô bé 3 tuổi.

Bé Lisa nghịch nhất phòng tập, chị ba Anna chạy theo không kịp.

Những biểu hiện tinh nghịch ấy cũng khiến phòng tập trở nên gần gũi hơn. Với Lisa, đây vừa là nơi làm quen với múa, vừa là một không gian mới có nhiều điều hấp dẫn. Bởi thế, giữa giờ học và những phút vui chơi, cô bé có thể chuyển đổi rất nhanh, để người xem vừa bật cười vì độ "quậy", vừa tò mò không biết khi tập nghiêm túc thì Lisa sẽ thế nào.

Và chính lúc ấy, cô út lại mang đến một bất ngờ khác. Khi chú ý vào bài tập, Lisa cho thấy vẻ chăm chú khác hẳn hình ảnh nghịch ngợm thường ngày. Cô bé bắt đầu làm quen với những động tác ballet, cố gắng thực hiện theo hướng dẫn và thể hiện nét duyên dáng rất riêng.

Khoảnh khắc bé Lisa - con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển, tập múa ballet khiến dân tình thích mê.

Mới 3 tuổi, Lisa đã tham gia lớp ballet nhí, bước đầu làm quen với một hoạt động cần sự phối hợp giữa cơ thể, âm nhạc và khả năng chú ý. Ở lứa tuổi này, mỗi buổi học còn là dịp để em trải nghiệm: khi nào được vận động tự do, khi nào cần quan sát và làm theo hướng dẫn.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ gắn bó với khiêu vũ, Lisa có cơ hội tiếp xúc sớm với không khí phòng tập. Tuy vậy, điều khiến người xem yêu mến cô bé trước hết vẫn là cá tính hồn nhiên. Em có thể tinh nghịch, có thể khiến mẹ phải bật ra một lời nhận xét dí dỏm, rồi ngay sau đó lại chăm chú vào những động tác của mình.

Hai hình ảnh ấy cùng tạo nên một Lisa rất đáng yêu: "siêu quậy" khi vui chơi và nghiêm túc khi bắt đầu tập luyện. Những buổi ballet đầu tiên chưa cần nói lên cô bé sẽ theo đuổi điều gì trong tương lai.

Chỉ riêng việc được khám phá một hoạt động mới, vừa học vừa chơi và giữ nguyên nét vô tư của tuổi lên 3 đã là những khoảnh khắc đẹp trong hành trình lớn lên của cô út nhà Khánh Thi - Phan Hiển.