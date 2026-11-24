Buổi sáng, mẹ dậy trước để chuẩn bị đồ ăn, gọi con, kiểm tra cặp sách. Buổi tối, mẹ nấu cơm, giặt quần áo, nhắc bài vở, rồi nhớ thêm ngày mai phải đóng tiền học, cuối tuần đưa con đi khám.

Cả nhà đều có thể hỏi mẹ: “Áo của con đâu?”, “Nhà còn sữa không?”, “Mai con học mấy giờ?”. Còn mẹ, nhiều khi chẳng biết hỏi ai để bớt đi một phần công việc đang chờ mình.

Lâu dần, sự tháo vát của mẹ trở thành điều mọi người mặc nhiên trông đợi. Đến khi mẹ nổi nóng, người thân lại ngạc nhiên: Có chuyện gì đâu mà phải cáu?

Thực ra, một chuyện nhỏ vừa xảy ra có thể chỉ là việc cuối cùng trong hàng chục việc mẹ đã phải xử lý suốt ngày.

Khi mẹ quá mệt, những chuyện nhỏ cũng trở nên khó chịu

Một cốc nước đổ, một lần con quên cất đồ chơi hay câu hỏi lặp lại nhiều lần thường không phải chuyện lớn. Nhưng sau một ngày làm việc và chăm sóc gia đình, người mẹ có thể đã không còn đủ kiên nhẫn để bình tĩnh giải quyết.

Mẹ quát con, rồi khi con ngủ lại thấy ân hận. Mẹ tự nhủ ngày mai sẽ dịu dàng hơn, nhưng sáng hôm sau vẫn bắt đầu với từng ấy việc, từng ấy lời thúc giục và rất ít thời gian nghỉ ngơi.

Nếu mọi thứ cứ lặp lại, lời khuyên “mẹ phải kiểm soát cảm xúc” khó giúp được nhiều. Điều cần thay đổi còn là khối lượng công việc, thời gian hồi phục và sự tham gia của những người sống cùng mẹ.

Một người được ngủ đủ hơn, có người thay ca chăm con và được hỏi han sẽ có thêm sức để trò chuyện nhẹ nhàng. Những điều ấy cần được tạo ra bằng sự san sẻ cụ thể trong gia đình.

Hy sinh càng nhiều, mẹ càng dễ mong con phải hiểu

Khi dành gần như toàn bộ thời gian cho con, người mẹ rất dễ đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả nhận được. Mẹ mong con học tốt, nghe lời, biết tự giác để những cố gắng của mình có ý nghĩa.

Vì vậy, một điểm số thấp hay lần con cãi lại có thể khiến mẹ buồn nhiều hơn bản thân sự việc. Trong lúc thất vọng, những câu như “Mẹ làm tất cả vì con” hoặc “Con có biết mẹ vất vả thế nào không?” dễ được nói ra.

Trong khi đó, trẻ có thể chưa hiểu hết những lo toan của người lớn. Con chỉ cảm thấy mình vừa khiến mẹ thất vọng, hoặc phải làm thật tốt để mẹ bớt khổ.

Khoảng cách xuất hiện từ đây: Mẹ chờ sự thấu hiểu, còn con thấy áp lực. Hai bên đều cần được lắng nghe nhưng lại thường gặp nhau bằng lời trách móc.

Để việc chăm con bớt trở thành một vòng căng thẳng, người mẹ cần có những phần riêng trong cuộc sống: Công việc mình muốn theo đuổi, một sở thích, một cuộc hẹn với bạn bè hay khoảng thời gian được nghỉ mà không phải canh chừng việc nhà. Khi có thêm niềm vui và sự hỗ trợ, mẹ cũng dễ nhìn những vấp váp của con nhẹ nhàng hơn.

Một người làm hết, những người còn lại dễ quen với việc chờ đợi

Trong nhiều gia đình, mẹ là người phát hiện việc cần làm, lên kế hoạch và nhắc mọi người thực hiện. Ngay cả khi có người hỏi “Cần anh làm gì?”, mẹ vẫn phải nghĩ, phân công rồi theo dõi.

Chẳng hạn, việc đưa con đi khám còn bao gồm đặt lịch, nhớ giấy tờ, chuẩn bị đồ dùng và nắm những điều cần hỏi bác sĩ. Nếu mẹ vẫn phụ trách hết các bước ấy, gánh nặng trong đầu mẹ chưa giảm được bao nhiêu.

Sự chia sẻ sẽ thiết thực hơn khi mỗi người nhận trọn một phần trách nhiệm. Bố phụ trách giờ đi ngủ của con thì chủ động thu xếp từ tắm rửa, đánh răng đến đọc sách. Con đã đủ tuổi tự chuẩn bị cặp thì tập kiểm tra thời khóa biểu và đồ dùng của mình.

Ban đầu, cách làm có thể chưa nhanh, chưa gọn như mẹ quen. Gia đình cần thời gian để điều chỉnh, hướng dẫn và thống nhất. Người nhận việc cũng cần chủ động học cách làm, thay vì bỏ dở rồi trả lại cho mẹ.

Khi trách nhiệm được chia rõ, mẹ bớt phải nhắc. Các thành viên cũng có cơ hội hiểu một ngày trong nhà có bao nhiêu việc cần chăm lo.

Muốn mẹ bớt gồng, cả nhà phải thay đổi cùng nhau

Một lời cảm ơn có thể khiến mẹ ấm lòng. Nhưng sau lời cảm ơn, vẫn cần có người đứng lên rửa bát, trông con hoặc thu xếp bữa tối.

Hai vợ chồng có thể bắt đầu bằng việc nói rõ những gì đang khiến mình quá tải. Ai phụ trách đưa đón? Ai theo dõi thông báo của lớp? Khi con ốm, hai người đổi ca ra sao? Mỗi người có khoảng nghỉ nào trong tuần?

Những thỏa thuận cụ thể giúp việc san sẻ diễn ra đều đặn, bớt phụ thuộc vào lúc mẹ đã mệt đến mức phải lên tiếng.

Với trẻ, bố mẹ có thể giao những việc vừa sức như cất đồ chơi, mang quần áo bẩn vào giỏ, chuẩn bị bàn ăn hoặc tự sắp xếp góc học tập. Qua đó, con hiểu rằng mình cũng có phần trách nhiệm với nơi đang sống.

Người mẹ cũng cần được nói “Hôm nay mẹ mệt” mà không bị xem là than vãn. Một bữa ăn đơn giản hơn, vài món đồ chưa kịp cất hay một việc được dời sang ngày mai đều có thể được cả nhà cùng thu xếp.

Đến cuối ngày, điều nhiều người mẹ mong đôi khi rất giản dị: Được ăn hết bữa cơm khi còn nóng, được ngồi xuống mà không lập tức nghe tiếng gọi, được biết rằng nếu mình nghỉ một lúc, vẫn có người chủ động chăm lo mọi việc.

Một gia đình biết làm điều ấy cho nhau sẽ có thêm thời gian và tâm sức để tận hưởng cuộc sống cùng nhau.