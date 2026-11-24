Nuôi con, bố mẹ thường lo những chuyện rất lớn: Ăn uống thế nào cho đủ chất, chọn trường nào phù hợp, làm sao để con tự tin và biết yêu thương mọi người. Bận rộn với từng ấy câu hỏi, đôi khi người lớn lại bỏ qua những niềm vui đang hiện diện mỗi ngày.

Đó có thể là lúc con vừa mở mắt đã tìm mẹ, thấy bố liền chạy tới ôm, hoặc vừa đánh răng vừa líu ríu kể một giấc mơ đêm qua.

Nhìn những cử chỉ ấy, bố mẹ sẽ nhận ra: Với con, ngôi nhà thân thuộc và những người yêu thương mình chính là nơi con muốn tìm đến đầu tiên khi bắt đầu ngày mới.

1. Vừa mở mắt đã muốn thể hiện tình cảm với bố mẹ

Có những buổi sáng, bố mẹ còn đang ngủ đã cảm thấy một bàn tay nhỏ chạm lên mặt, rồi một nụ hôn vụng về đặt trên má. Con tỉnh rồi, nhưng chưa vội tìm đồ chơi, cũng chưa đòi xem hoạt hình. Điều con muốn làm trước tiên là gần gũi với bố mẹ.

Trẻ thường học cách bày tỏ tình cảm từ những gì mình được đón nhận hằng ngày. Được ôm trước giờ đi ngủ, được hôn lên trán khi chào tạm biệt, con cũng dần biết dùng những cử chỉ ấy để nói rằng mình yêu một người.

Lúc này, bố mẹ có thể đáp lại bằng một nụ cười, một cái hôn hoặc câu chào: “Chào buổi sáng, mẹ vui quá vì được con đánh thức”.

Chỉ một chút dịu dàng như vậy cũng đủ làm cả hai thấy dễ chịu hơn trước một ngày bận rộn.

2. Thích rúc vào lòng, xin được ôm thêm một chút

Không phải em bé nào cũng bật dậy ngay sau khi tỉnh giấc. Có bé còn lim dim, kéo tay mẹ lại rồi nói: “Ôm con thêm tí nữa”.

Trong lúc vội chuẩn bị đi làm, người lớn rất dễ đáp: “Muộn rồi, dậy nhanh lên!”. Nhưng nếu có thể dành thêm một vài phút, hãy thử để con tựa vào lòng, vuốt nhẹ lưng và trò chuyện đôi câu.

Với trẻ, cái ôm ấy là một cách tìm sự gần gũi sau giấc ngủ dài. Con được cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nghe giọng nói quen thuộc rồi từ từ bước vào nhịp sinh hoạt buổi sáng.

Bố mẹ cũng có thể hẹn trước: “Mẹ ôm con một chút, rồi hai mẹ con cùng đi đánh răng nhé”. Nhờ vậy, con vừa được vỗ về, vừa biết việc tiếp theo mình cần làm.

3. Vui vẻ mặc quần áo, đánh răng cùng bố mẹ

Một buổi sáng không phải giục đi giục lại chắc hẳn là điều nhiều gia đình mong đợi. Con tự chọn áo, chịu vào nhà tắm, rửa mặt xong còn nhớ cất khăn đúng chỗ. Những việc nhỏ ấy giúp cả nhà bớt cuống cuồng.

Sự hợp tác thường được vun đắp qua những thói quen quen thuộc và cách hướng dẫn kiên nhẫn. Khi biết sáng nào mình cũng làm những việc gì, trẻ sẽ dễ chủ động hơn.

Thay vì đưa ra một loạt mệnh lệnh, bố mẹ có thể cho con chọn trong phạm vi phù hợp: “Hôm nay con mặc áo vàng hay áo xanh?”, “Con muốn đánh răng trước hay thay quần áo trước?”.

Được góp ý vào chuyện của mình, trẻ cũng hào hứng tham gia hơn. Buổi sáng vì thế có thêm tiếng trò chuyện, bớt những câu thúc giục.

4. Không thấy bố mẹ là cất tiếng gọi hoặc đi tìm

“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?”

Tiếng gọi vọng ra từ phòng ngủ, rồi một lát sau con xuất hiện ở cửa bếp, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ. Thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn, con lập tức kể: “Đêm qua con mơ thấy…”.

Với nhiều gia đình, đó là cảnh tượng quen thuộc đến mức ít ai để ý. Nhưng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy lại tạo nên cảm giác gắn bó rất riêng.

Khi nghe con gọi, bố mẹ có thể đáp lại để con biết mình đang ở đâu: “Mẹ ở trong bếp, con chờ mẹ một chút nhé”. Khi con tìm đến, một ánh nhìn và lời chào cũng giúp con cảm thấy mình được đón nhận.

Có bé thể hiện tình cảm bằng cách ôm hôn, có bé chỉ thích ngồi sát bên và kể chuyện. Cũng có bé cần yên tĩnh một lúc mới tỉnh ngủ hẳn. Bố mẹ càng hiểu nhịp riêng của con, những buổi sáng càng dễ trở thành khoảng thời gian dễ chịu cho cả nhà.

Sau này, khi con lớn hơn, điều khiến bố mẹ nhớ có lẽ chính là những lần đang vội đi làm vẫn bị một vòng tay bé xíu giữ lại: “Ôm con thêm chút nữa thôi”.