Có những sản phụ đủ điều kiện sinh thường nhưng người nhà vẫn muốn sinh mổ để con chào đời đúng ngày đã chọn. Đằng sau mong muốn ấy là hy vọng con sau này khỏe mạnh, thuận lợi và dễ thành tài. Còn với chuyện sinh nở, thời điểm và phương pháp sinh cần được cân nhắc dựa trên tình trạng thực tế của mẹ và bé.

Nếu gọi một thời điểm nào đó là “ngày tốt” để đón con, có lẽ đó là khi bố mẹ có sức khỏe, có sự chuẩn bị và có thể cùng nhau chăm sóc em bé ngay từ những ngày đầu.

1. Khi mẹ ở độ tuổi thuận lợi để mang thai

Giai đoạn 25-29 tuổi thường được xem là một trong những khoảng tuổi thuận lợi để phụ nữ mang thai. Ở độ tuổi này, khả năng thụ thai nhìn chung tốt hơn và nguy cơ gặp một số biến chứng trong thai kỳ thường thấp hơn so với khi mang thai ở tuổi lớn hơn.

Sau tuổi 35, một số nguy cơ trong thai kỳ có thể tăng. Sức khỏe sẵn có của người mẹ và diễn biến của từng thai kỳ cũng là những yếu tố quan trọng để bác sĩ đánh giá khả năng sinh thường hay chỉ định sinh mổ.

2. Khi bố cũng có sức khỏe và sẵn sàng chăm con

Khi bàn về độ tuổi sinh con, nhiều gia đình thường chỉ để ý xem người mẹ bao nhiêu tuổi. Tuổi và sức khỏe của người bố cũng là những yếu tố đáng quan tâm. Khoảng 25-35 tuổi thường được nhắc đến như một giai đoạn thuận lợi, nhưng mức độ sẵn sàng làm bố còn tùy vào hoàn cảnh của mỗi người.

Với nhiều gia đình, sự chuẩn bị của người bố thể hiện qua những việc rất cụ thể. Đó có thể là cùng vợ đi khám, sắp xếp công việc để có thời gian ở nhà sau sinh, hay chủ động học cách thay tã và dỗ con. Những việc ấy giúp người mẹ bớt phải xoay xở một mình khi cả nhà còn đang làm quen với nhịp sinh hoạt mới.

3. Khi bố mẹ hòa thuận và biết đỡ đần nhau

Từ lúc mang thai đến những tháng đầu sau sinh, người mẹ có thể trải qua nhiều thay đổi về thể chất lẫn cảm xúc. Có hôm điều chị cần chỉ là được ngủ thêm một chút, có người lo bữa cơm hoặc lắng nghe khi chị thấy quá tải.

Bố mẹ hòa thuận cũng có lúc bất đồng, nhất là khi cả hai đều thiếu ngủ và còn lúng túng chuyện chăm con. Điều tạo nên một không khí gia đình dễ chịu là hai người có thể nói với nhau mình đang mệt ở đâu, cần giúp việc gì và cùng tìm cách thu xếp. Em bé được chăm sóc trong một mái nhà mà người lớn biết chia sẻ với nhau cũng là một cái “phúc” rất đời thường.

4. Khi em bé đến vào lúc bố mẹ đã có sự chuẩn bị

Có kế hoạch sinh con giúp bố mẹ chủ động hơn trong việc khám sức khỏe, rà soát thuốc đang dùng và chuẩn bị dinh dưỡng. Người mẹ có thể bổ sung axit folic từ trước khi mang thai để giúp phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Người bố cũng có thời gian điều chỉnh những thói quen như hút thuốc hay uống rượu bia.

Sự chuẩn bị còn nằm ở những chuyện rất thực tế. Sau sinh ai sẽ ở nhà với mẹ và bé? Khi mẹ quay lại làm việc, ai sẽ hỗ trợ trông con? Hai vợ chồng có thể thu xếp chi tiêu ra sao trong những tháng đầu? Bàn trước những việc ấy giúp cả nhà đỡ cuống khi em bé chào đời.

Có lẽ “ngày tốt” để đón con là ngày em bé được sinh ra vào thời điểm phù hợp với sức khỏe của hai mẹ con, trong vòng tay của những người đã sẵn sàng cùng nhau chăm sóc bé.