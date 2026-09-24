Mẹ hoảng hốt khi phát hiện tã của con gái mới sinh có vệt máu: Vội đưa con đến viện nhưng bác sĩ nói không cần điều trị

Mới làm bố mẹ, đôi khi chỉ một biểu hiện khác thường ở con cũng đủ khiến người lớn hoảng hốt.

Một bà mẹ mới sinh. Sau năm ngày ở bệnh viện, cô đưa con về nhà. Vì quá mệt, cô định tranh thủ ngủ một lát khi em bé vừa bú no.

Ông bà nội rất quý cháu, bế bé đi lại trong phòng khách. Khoảng nửa tiếng sau, ông nội bế cháu vào và nói hình như bé đã tiểu, cần thay tã.

Cô vội lấy tã mới. Nhưng vừa mở chiếc tã bé đang mặc, cô giật mình: trước đây, khi thay tã cho con ở bệnh viện, cô chỉ thấy nước tiểu không màu; lần này trên tã lại có cả vệt đỏ.

Cô lấy khăn ướt lau cho con và thấy trên khăn có màu đỏ giống máu. Con cô mới chào đời được năm ngày, các lần kiểm tra ở bệnh viện đều cho thấy bé khỏe mạnh. Vì sao vùng kín của con lại chảy máu?

Trong cơn hoảng loạn, cô không biết máu đến từ đường tiểu hay âm đạo. Chưa hết thời gian ở cữ, cô đã ôm con chạy thẳng đến phòng khám gần nhà.

Đến phòng khám, cô chạy vào phòng bác sĩ nhi khoa và nói: “Bác sĩ, con tôi mới sinh được năm ngày mà trong tã có máu đỏ. Cháu bị làm sao vậy?”.

Thấy cô vội vã xông vào, bác sĩ ban đầu cũng lo lắng, sợ em bé gặp một tình huống nguy hiểm. Nhưng nghe cô kể xong, bác sĩ bình tĩnh lại, bế bé lên kiểm tra tã rồi nói: “Không sao, trường hợp này không cần điều trị. Đây là hiện tượng kinh nguyệt giả ở trẻ sơ sinh”.

Thấy bác sĩ bình tĩnh, cô cũng dần bớt hoảng. Cô hỏi: “Kinh nguyệt giả là gì? Bé còn nhỏ như vậy sao đã có kinh nguyệt?”.

Bác sĩ giải thích rằng khi còn trong bụng mẹ, bé chịu ảnh hưởng của hormone estrogen từ mẹ. Sau khi chào đời, lượng hormone này giảm xuống và một số bé gái có thể ra một ít máu ở âm đạo. Hiện tượng ấy được gọi là “kinh nguyệt giả”. Máu thường rất ít và sẽ tự hết sau vài ngày.

Nghe xong, cô thở phào. Hóa ra chỉ là một phen hú vía. Lúc này, ông bà nội cũng chạy đến phòng khám. Biết cháu không sao, cả hai mới yên tâm. Cô để bà nội bế bé rồi tiếp tục hỏi bác sĩ về những biểu hiện khác có thể gặp ở trẻ mới sinh.

Trẻ sơ sinh còn có một số biểu hiện dễ khiến bố mẹ lo lắng:

Thứ nhất là “kinh nguyệt giả”. Đây là hiện tượng bé gái ra một ít máu âm đạo trong những ngày đầu sau sinh, giống trường hợp của con Á Ma.

Thứ hai là ngực bé hơi to lên. Hiện tượng này cũng liên quan đến hormone từ mẹ. Không nên nặn hoặc bóp ngực bé; tình trạng sưng thường sẽ giảm dần.

Thứ ba là bé giật mình khi ngủ. Hệ thần kinh của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện nên bé có thể có phản xạ giật mình. Biểu hiện này thường thay đổi khi trẻ lớn hơn.

Thứ tư là bé trớ sữa. Sau khi bú, bé có thể trớ sữa. Bố mẹ nên chú ý giúp con ợ hơi.

Thứ năm là bé đòi bú cả ngày lẫn đêm. Trẻ sơ sinh chưa có nhịp sinh hoạt ngày đêm như người lớn và cần bú thường xuyên. Vì vậy, mẹ cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi khi có thể. Khi lớn hơn, nhiều bé sẽ dần ngủ được những quãng dài hơn vào ban đêm.

Nghe bác sĩ giải thích, Á Ma mới thực sự thả lỏng. Cô nhận ra mình vừa làm mẹ, còn nhiều điều chưa biết. Tìm hiểu thêm về cách chăm sóc trẻ sơ sinh sẽ giúp cô bình tĩnh hơn khi gặp những biểu hiện lạ ở con.

Nỗi lo của người lần đầu làm mẹ đôi khi đến từ việc chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Biết thêm một chút, ta sẽ bớt hoảng hơn một chút.

Lưu ý: Bé gái sơ sinh có thể ra một ít máu âm đạo do thay đổi hormone sau sinh. Tuy nhiên, nếu thấy máu nhiều, kéo dài, không rõ máu đến từ đâu, hoặc bé có biểu hiện như sốt, bú kém hay nôn, gia đình cần đưa bé đi khám. Niệu đạo và âm đạo là hai đường riêng biệt; không thể chỉ nhìn vệt đỏ trên tã để xác định nguồn chảy máu.

Nguồn: Sohu