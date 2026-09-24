Sau khi bị bố mẹ quát, trẻ có 4 biểu hiện này chứng tỏ con vẫn rất tin tưởng bạn

Mấy năm nuôi con, số lần nhiều người mẹ chúng ta quát con chắc là đến mức không đếm xuể. Chúng ta có thể đã từng thường tự trách mình, nghĩ rằng lại làm con tổn thương. Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả không phải là bạn có quát con hay không mà là phản ứng của trẻ. Sau khi bị quát, phản ứng và thái độ của con thực sự có thể nhìn nhận mối quan hệ với bố mẹ ra sao. Bốn biểu hiện dưới đây thực chất là cách con âm thầm nói với bạn: “Con vẫn yêu bố mẹ, mối quan hệ của chúng ta vẫn tốt mà”.

1. Ấm ức bảo bạn nói nhỏ lại

Sau khi bạn quát, con không sợ đến mức im lặng mà còn lấy hết can đảm đề nghị bạn nói nhỏ lại. Điều đó cho thấy con cảm thấy an toàn khi ở bên bạn và tin chắc rằng mẹ yêu mình.

Một đứa trẻ đã bị quát đến mức sợ hãi thường phản ứng đầu tiên bằng cách im lặng, cố làm vừa lòng bố mẹ, thậm chí trốn đi. Con không dám bày tỏ sự bất mãn vì bản năng mách bảo rằng: “Nói ra mình không thích sẽ còn nguy hiểm hơn”.

Việc con dám bảo bạn nói nhỏ lại bắt nguồn từ tình yêu bạn dành cho con hằng ngày. Con biết bạn quát không có nghĩa là bạn không yêu mình, nên mới dám nói rằng con khó chịu và bày tỏ cảm xúc thật. Đây là biểu hiện của kiểu gắn bó an toàn, trạng thái lý tưởng trong mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái.

2. Sau đó chủ động đến gần bạn

Mỗi lần bạn quát xong, con chơi một lúc rồi lại chạy đến tựa vào bạn. Có khi con kéo tay, có khi ngồi lên đùi, có khi chẳng có chuyện gì cũng tìm một câu để nói với bạn.

Không phải con đã quên cuộc xung đột vừa rồi. Con đang dùng cách riêng để xác nhận một điều: bạn vẫn ở bên con chứ? Con hết lần này đến lần khác chủ động đến gần vì trong lòng vẫn muốn biết sự gắn kết giữa hai người có còn hay không. Vì thế, khi bình tĩnh lại, con tự nhiên quay về bên bạn và dùng cách đơn giản nhất để dò xem bạn phản ứng ra sao.

Sự tin tưởng và can đảm ấy chính là điều bạn đã từng chút một trao cho con trong cuộc sống hằng ngày. Bạn khiến con biết rằng, dù vừa bị mắng, tình yêu của bố mẹ dành cho con cũng không vì thế mà vơi đi.

3. Không để bụng, quay sang chơi tiếp

Bạn vẫn đang tức giận, còn con đã ngồi xuống sàn nghịch đồ chơi. Con tin rằng mối quan hệ giữa hai người đủ vững chắc. Trong lòng con không giữ mãi sự ấm ức, cũng không liên tục nghĩ xem vì sao bố mẹ lại đối xử với mình như vậy. Con có thể nhanh chóng bỏ qua chuyện vừa rồi vì tin vào sự bền chặt của mối quan hệ ấy.

Những đứa trẻ sau khi bị mắng liền tự nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không đáp, mới là những đứa trẻ thực sự đã bị đẩy ra xa. Một đứa trẻ có thể nhanh chóng nguôi ngoai hẳn đã có nhiều trải nghiệm được đối xử dịu dàng trong cuộc sống thường ngày. Con biết rằng một lần cãi vã sẽ không thay đổi mọi thứ: bố mẹ vẫn nấu cơm cho con, vẫn chơi cùng con.

4. Đụng vào đồ của bạn

Bạn vừa quát xong, con đã vặn thỏi son của bạn ra tô lung tung, hoặc rút sách trên kệ xuống ném ra sàn. Lúc này, có thể bạn sẽ càng tức giận hơn.

Con không cố ý trả đũa. Con đang dùng một cách vụng về để thu hút sự chú ý, muốn bạn nhìn mình thêm lần nữa.

Trẻ dùng cách này để kết nối lại với bạn. Con không dám nói thẳng: “Mẹ ôm con đi”, nên phải vòng vo để thăm dò. Thà bị bạn mắng, con vẫn muốn được bạn nhìn thấy. Đằng sau đó là sự gắn bó sâu sắc của con với bạn. Con thà chịu thêm một trận mắng còn hơn bị bỏ mặc.

Bốn biểu hiện này thoạt nhìn đều giống như đang thử thách sự kiên nhẫn của bạn. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy tất cả đều đang truyền đi cùng một thông điệp: “Con không sợ bố mẹ. Con tin bố mẹ. Con vẫn ở bên bố mẹ”.

Trẻ yêu chúng ta nhiều hơn ta tưởng, cũng biết tha thứ nhiều hơn ta tưởng. Hãy trân trọng đứa trẻ vẫn sẵn lòng bước đến gần bạn sau khi bị bạn quát. Con đang dùng cách của mình để nói: “Bố mẹ ơi, con vẫn yêu bố mẹ”.

Nguồn: Sohu