Đừng tùy tiện chọn người đón tay bé: 4 trường hợp này, dù có thân thiết đến mấy cũng không nên

Ở nhiều gia đình, khi em bé chào đời thường có một phong tục gọi là "đón vía" hay "bế bé đầu tiên".

Người lớn quan niệm rằng, người đầu tiên bế em bé sẽ phần nào mang đến cho trẻ sự may mắn, tính cách hoặc phúc khí trong tương lai.

Chính vì vậy, không ít gia đình cố gắng chọn một người có học thức, tính tình hiền lành, cuộc sống thuận lợi để bế bé đầu tiên với mong muốn con lớn lên khỏe mạnh, bình an và thành công.

Đây vốn chỉ là một phong tục mang ý nghĩa cầu may.

Tuy nhiên, theo các nhân viên y tế sản khoa, người bế trẻ đầu tiên sau sinh không chỉ là chuyện phong tục mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe của trẻ sơ sinh.

Nhiều gia đình chỉ quan tâm đến ý nghĩa may mắn mà quên mất những yếu tố quan trọng hơn như vệ sinh, tình trạng sức khỏe hay kinh nghiệm bế trẻ, vô tình làm tăng nguy cơ cho em bé vừa chào đời.

Một câu chuyện trong phòng sinh khiến nhiều người phải suy nghĩ

Cách đây không lâu, một người phụ nữ sinh con và cả gia đình đã thống nhất từ trước ai sẽ là người bế em bé đầu tiên.

Đó là người em trai trong nhà, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, có công việc ổn định, tính cách chững chạc. Người lớn đều tin rằng đây là "người có vía tốt", hy vọng sẽ mang lại may mắn cho đứa trẻ.

Ngày em bé chào đời, anh đã xin nghỉ làm, vội vàng di chuyển bằng nhiều phương tiện để đến bệnh viện.

Sau khi đến nơi, anh chỉ lau qua tay rồi đứng chờ trước cửa phòng sinh.

Khi điều dưỡng bế em bé ra ngoài, cả gia đình đều lùi lại để nhường vị trí cho anh.

Tuy nhiên, vì chưa từng bế trẻ sơ sinh nên anh vô cùng lúng túng. Anh chỉ đỡ phần thân bé mà quên nâng đỡ đầu và cổ - bộ phận còn rất yếu ở trẻ sơ sinh.

Điều dưỡng lập tức phát hiện, nhanh chóng đỡ lấy phần đầu của em bé và hướng dẫn lại cách bế đúng.

Sau đó, điều dưỡng cũng nhắc cả gia đình: "Người bế bé đầu tiên không quan trọng là ai, mà quan trọng là phải sạch sẽ, khỏe mạnh và biết cách bế trẻ."

Nghe xong, cả gia đình đều cảm thấy áy náy vì suýt chút nữa đã khiến em bé gặp nguy hiểm chỉ vì quá coi trọng phong tục.

4 đối tượng không nên bế trẻ sơ sinh ngay sau khi chào đời

Theo các chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh, hệ miễn dịch của trẻ mới sinh còn rất non nớt, xương và vùng cổ cũng vô cùng mềm yếu.

Vì vậy, dù là người thân trong gia đình, 4 nhóm người dưới đây cũng không nên là người bế bé đầu tiên.

1. Người vừa đi đường xa đến bệnh viện

Những người vừa đi tàu, xe khách, xe buýt hoặc di chuyển đường dài để đến thăm mẹ và bé tuy rất có lòng, nhưng quần áo và bàn tay có thể mang theo nhiều bụi bẩn, vi khuẩn và virus.

Trong khi đó, trẻ sơ sinh gần như chưa có khả năng tự bảo vệ trước các tác nhân gây bệnh.

Nếu muốn bế bé, nên nghỉ ngơi một lúc, rửa tay sạch và thay áo khoác trước khi tiếp xúc.

2. Người đang bị bệnh hoặc mới khỏi bệnh

Chỉ một cơn cảm nhẹ, đau họng, ho hay rối loạn tiêu hóa ở người lớn cũng có thể là nguồn lây bệnh cho trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, những người lớn tuổi có sức khỏe yếu, tay run hoặc khả năng giữ thăng bằng kém cũng không nên bế trẻ đầu tiên.

Nếu tư thế bế không vững, cả người bế và em bé đều có nguy cơ gặp tai nạn.

3. Người có mùi thuốc lá, rượu hoặc nước hoa quá nồng

Khói thuốc lá, mùi rượu hay hóa chất từ nước hoa, thuốc nhuộm tóc... đều có thể bám trên quần áo, tóc và da.

Những mùi này dễ kích thích đường hô hấp vốn rất nhạy cảm của trẻ sơ sinh, khiến bé hắt hơi, nghẹt mũi hoặc bị kích ứng.

Vì vậy, người vừa hút thuốc, uống rượu hoặc sử dụng nhiều nước hoa nên thay quần áo và vệ sinh sạch sẽ trước khi tiếp xúc với trẻ.

4. Người chưa từng bế trẻ sơ sinh

Đầu của trẻ sơ sinh khá nặng trong khi cơ cổ còn rất yếu.

Khi bế, phải luôn nâng đỡ phần đầu, cổ và lưng của trẻ.

Những người chưa từng bế trẻ thường rất căng thẳng, dễ cầm sai tư thế hoặc vô tình để đầu bé ngả quá mức.

Một số người còn quá vụng về hoặc bất cẩn, dễ để chăn quấn che kín mũi, miệng trẻ, gây mất an toàn.

Muốn giữ phong tục đẹp, hãy ưu tiên sự an toàn cho em bé

Việc mong muốn em bé gặp nhiều may mắn là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, nếu vẫn muốn duy trì phong tục "bế bé đầu tiên", các chuyên gia khuyến cáo nên lưu ý một số nguyên tắc sau:

Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi bế trẻ. Người vừa đi đường xa nên nghỉ ngơi, thay quần áo rồi mới tiếp xúc với em bé. Luôn đỡ chắc phần đầu, cổ và lưng khi bế trẻ. Không hôn lên mặt hoặc bàn tay của trẻ sơ sinh vì có thể làm lây truyền vi khuẩn, virus. Người có mùi thuốc lá, rượu hoặc nước hoa nồng nên vệ sinh và thay quần áo trước khi đến gần em bé.

Các chuyên gia nhấn mạnh, phong tục chỉ mang ý nghĩa tinh thần. Điều quan trọng nhất trong những giờ đầu sau sinh vẫn là đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cho trẻ sơ sinh. Chỉ khi đó, "cái bế đầu tiên" mới thực sự là khởi đầu tốt đẹp cho em bé.