Mẹ Hà Nội sinh mổ 4 lần, ''nhỡ nhàng'' nhưng may mắn được 2 trai, 2 gái ai nhìn cũng mê

''Con cái là lộc trời cho'', bởi thế mà 4 lần có bầu tự nhiên và có chút ''nhỡ nhàng'' nhưng vợ chồng chị Trần Thị Thanh Huyền (36 tuổi, sống tại Hà Nội) đều vui vẻ đón nhận. Hiện tại, chị và ông xã có với nhau 4 người con lần lượt là Sóc (11 tuổi), Bon (9 tuổi), Chen (3,5 tuổi) và Chúc (2 tuổi).

Nhìn gia đình chị Huyền có đầy đủ nếp tẻ, bé gái và bé trai được sinh lần lượt và xen kẽ nhau khiến ai cũng ngưỡng mộ. Không chỉ thế, các bé được sinh không quá thưa hay quá dày nên nhiều người nghĩ bà mẹ 4 con đã có sự tính toán. Tuy nhiên trái ngược với điều này, mọi thứ đến với gia đình chị Huyền đều hoàn toàn tự nhiên.

Gia đình hạnh phúc của chị Huyền. Dù có vài lần ''nhỡ'' nhưng hai vợ chồng chị Huyền vẫn quyết định sinh các bé.

''Thật ra mình sinh 2 bé cuối hơi sát nhau, các con đến với mình đều là do duyên nên chúng mình đón nhận, không tính toán gì. Bé thứ 3 được 8 tháng thì mình phát hiện có bầu bé thứ 4. 4 lần sinh mình đều sinh mổ. Thực ra vợ chồng mình cũng định dừng ở 2 bé đầu nhưng lại nhỡ thêm 2 lần sau nên vợ chồng mình quyết định sẽ sinh các con. Mình hiện tại không có ý định sinh thêm nữa đâu, dừng lại ở 4 bé để nuôi dạy các con cho tốt'', chị Huyền tâm sự.

Quá trình mang thai của bà mẹ 4 con khá thuận lợi, trộm vía dù bầu nhưng chị Huyền không bị xấu đi hay lên cân nhiều. Tuy nhiên khi bầu bé út, do quá sát lần mổ thứ 3 nên cũng có chút nguy hiểm. Dù vậy, may mắn quá trình mổ cũng diễn ra thuận lợi, cậu bé út giờ cao to và rất khoẻ mạnh.

4 em bé đáng yêu nhà chị Huyền. Các bé trai và bé gái được sinh lần lượt và xen kẽ, đây có lẽ là niềm mong ước của rất nhiều mẹ bỉm.

Có 4 con nên chị Huyền và ông xã khá bận rộn, nhất là khi dịch bệnh hai bé lớn phải học online ở nhà, còn hai bé sau không được đi học. Tuy nhiên, bà mẹ 4 con đã rèn các bé tính tự lập từ nhỏ nên anh chị lớn ngoài lịch học sẽ trông em phụ bố mẹ.

''Cũng giống như những gia đình khác, các bé nhà mình cũng có lúc cãi nhau, thậm chí tranh nhau đồ chơi, đánh nhau, nhưng ngoài những lúc như vậy thì rất yêu thương nhau. Cũng may công việc của mình có thể sắp xếp được để chăm sóc các con trong thời điểm dịch này'', chị Huyền chia sẻ.

Dù đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng ai cũng khen bà mẹ 4 con rạng rỡ, xinh đẹp và vô cùng trẻ trung.

Dù sinh 2 bạn cuối khá gần nhau nhưng may mắn bé giờ cao lớn, khoẻ mạnh. Chị Huyền và ông xã quyết định dừng lại ở 4 con để nuôi dạy và chăm sóc thật tốt.

Bà mẹ 4 con cho biết tuy cực kỳ bận rộn vì công việc lẫn phải chăm sóc các bé nhưng chị vẫn dành thời gian cho riêng bản thân: ''6h sáng khi các con chưa dạy thì mình tập gym 1 tiếng, sau khi tập xong các con dậy ăn sáng là vừa. Trong ngày thì tranh thủ những lúc các bé chơi cùng nhau, mình chăm sóc da tại nhà, đắp mặt nạ... Trưa các con ngủ thì xử lý các công việc trong ngày''.

Bà mẹ 8x cho biết quả thực khi bé út còn nhỏ thì cả 2 vợ chồng chị đều rất vất vả, tuy nhiên khi con càng lớn thì bé hiểu chuyện và ngoan hơn nên mọi thứ trở nên nhàn nhã hơn nhiều. Theo quan điểm của bà mẹ 4 con, dù con lớn hay nhỏ, ở độ tuổi nào thì cần nhất vẫn là sự quan tâm của bố mẹ hàng ngày.