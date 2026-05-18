Mẹ cậu con trai 6 tuổi đang gây sốt của Elon Musk từng cầm kiếm đến dự tiệc thời trang

Grimes tại Met Gala 2021. Phụ kiện tựa cuốn sách phát sáng khi lật mở phối cùng khẩu trang bạc, tóc buộc cao và thanh kiếm thật biến cô trở thành một nữ chiến binh đến từ hành tinh khác. Video: Instagram Grimes

Cũng vì thế, Grimes gần như không bao giờ đi theo các quy chuẩn “mặc đẹp” truyền thống của Hollywood. Cô có thể diện váy corset pha chất liệu kim loại, trang điểm như nhân vật AI hay nhuộm tóc với những gam màu siêu thực. Có thời điểm, phong cách của nữ ca sĩ còn được xem là đại diện cho làn sóng “tech fantasy aesthetic”, thẩm mỹ kết hợp giữa tương lai học và chất thần thoại.

Bản thiết kế đầm Haute Couture của Iris van Herpen. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Grimes còn được nhắc đến nhiều bởi mối quan hệ với Elon Musk. Hai người có với nhau ba người con, trong đó cậu con trai đầu lòng từng gây sốt toàn cầu vì cái tên đặc biệt “X Æ A-Xii”.

Grimes, sinh năm 1988, tên thật Claire Elise Boucher, là ca sĩ nhạc thể nghiệm nổi tiếng người Canada. Các tác phẩm của cô pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc như hip hop, dream pop và R&B. Ca sĩ có hơn 2,4 triệu người theo dõi trên Instagram nhờ tài năng âm nhạc và phong cách thời trang độc đáo.

Sau nhiều năm, mỗi lần nhìn lại hình ảnh Grimes cầm kiếm đi dự tiệc thời trang, công chúng vẫn xem đó là một trong những khoảnh khắc “điên nhưng rất Grimes”. Giữa những thảm đỏ đầy váy áo an toàn và công thức quen thuộc, nữ ca sĩ vẫn chọn cách xuất hiện như một nhân vật đến từ tương lai, kỳ quặc, khó đoán nhưng không thể trộn lẫn.

Grimes và Elon Musk hẹn hò từ năm 2018, sau khi quen trên mạng xã hội. Tỷ phú của tập đoàn Tesla thấy thú vị khi đọc một dòng trạng thái Grimes viết về trí tuệ nhân tạo trên Twitter và nhắn tin làm quen với cô. Cặp sao công khai mối quan hệ tại tiệc thời trang Met Gala ở New York (Mỹ) cùng năm. Năm 2020, hai người có con chung đầu tiên. Ca sĩ đặt tên em bé là X Æ A-12. Trong đó, X là một ẩn số, từ Æ có âm đọc giống từ AI (trí tuệ nhân tạo), A-12 là tên loại máy bay trinh sát tầm cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Từ A trước số 12 cũng là viết tắt của Archangel, ca khúc yêu thích của Grimes. Tuy nhiên, hai người phải đổi tên con thành X Æ A-Xii vì chính quyền bang California (Mỹ) không cho phép sử dụng số trong tên khai sinh.

