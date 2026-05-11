Trước khi trở thành Marc Jacobs xuất chúng của thời điểm hiện tại, ông đã từng là rất nhiều thứ: Một cậu bé tò mò về thời trang; một cậu nhân viên chưa đủ tuổi lao động tại cửa hàng Charivari; gã sinh viên tài ba của trường thiết kế Parsons và thậm chí là giám đốc sáng tạo tại Louis Vuitton lẫy lừng.

Tuổi thơ cơ hàn của cậu bé kỳ diệu

Marc Jacobs sinh năm 1963 trong một gia đình người Mỹ gốc Do Thái ở New York. Thời thơ ấu của ông gắn liền với những bất hạnh: Cha qua đời sớm, mẹ liên tiếp lao vào những cuộc hôn nhân thảm hại. Cậu bé Marc Jacobs do đó luôn cảm thấy bất mãn với mẹ mình và chuyển tới sống cùng bà nội ở Upper West Side Manhattan.

Marc Jacobs sống cùng bà nội, phải đi làm kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ

Cũng chính bà nội đã nhóm lên ngọn lửa đam mê thời trang trong Marc Jacobs khi dạy cậu bé đan lát và đưa cậu đi mua sắm tại Bergdorf Goodman. Nhờ bàn tay khéo léo và tư duy nghệ thuật trời phú, Marc Jacobs đã được tham gia vào thiết kế áo len tại cửa hàng Charivari khi tới làm việc không công tại nơi này từ năm 13 tuổi.

Đến năm 15 tuổi, Marc Jacobs trở thành nhân viên chính thức của Charivari. Tại đây, ông có cơ duyên gặp gỡ NTK Perry Ellis và sau đó là theo học tại Trường thiết kế Parsons, nơi ông trở thành sinh viên thiết kế của năm, khóa tốt nghiệp 1984.

Năm 1984, Jacobs thành lập công ty Jacobs Duffy Designs cùng với Robert Duffy, đặt tiền đề cho nhãn hiệu thời trang mang tên riêng của mình: “Marc Jacobs”. Ngay trong năm đầu tiên cầm trịch thương hiệu, Jacobs đã ghi danh vào lịch sử khi trở thành nhà thiết kế trẻ tuổi nhất nhận được giải thưởng danh giá Perry Ellis Award của CDFA – Hội đồng thiết kế thời trang Mỹ.

Cũng từ đây, con đường danh vọng của Marc Jacobs ngày càng rộng mở trước khi bước vào những thăng trầm trong suốt sự nghiệp.

Nhà thiết kế thích chơi trội

Nếu có gì để nói về Marc Jacobs thì đó hẳn là tình yêu vô tư và thuần khiết mà ông dành cho phái đẹp. Thời trang của Marc Jacobs tôn vinh phụ nữ, thường xuyên xóa nhòa lằn ranh giới tính và phá tan mọi giới hạn cứng nhắc của truyền thống. Chính ông cũng đam mê trang điểm, mang giày cao gót và mặc những bộ đầm ren xuyên thấu để giao lưu với khán giả trên runway.

Marc Jacobs từng là giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton vào năm 1997

Ở Marc Jacobs, thời trang gắn liền với năng lượng tươi vui, bùng nổ và cực kỳ sặc sỡ. Nếu sống ở thập niên 20, có lẽ Marc Jacobs sẽ tỏa sáng ở những bữa tiệc của Gatsby và ở đương đại, chỗ của ông là những runway sôi động, đẳng cấp. Người ta tìm đến Marc Jacobs với những chiếc áo khoác họa tiết da báo, vòng đeo tay bản to và giày độn đế phá cách. Bản thân Marc Jacobs thừa nhận mình có “99% nữ tính” và có quyền mặc váy như bất cứ quý cô nào, và ông biết đâu là lằn ranh của vẻ đẹp thời thượng và sự phản cảm.

Cá tính thời trang lạ lùng ấy khiến các quý cô chết mê chết mệt gần như tất cả mọi món đồ của Jacobs, giúp ông kinh doanh phát đạt tới mức phải phát triển thêm nhánh sản phẩm Marc by Marc Jacobs được định giá lên tới 50 triệu USD vào năm 2005.

Thành công nối tiếp thành công, Marc Jacobs được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton vào năm 1997. Đây cũng là nơi tạo nên những mối quan hệ xa xỉ của ông với loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Takashi Murakami, Richard Prince và nổi bật nhất chính là rapper thiên tài Kanye West. Nhưng, chính áp lực trong việc đồng thời duy trì quá nhiều công việc trong cuộc sống khiến Marc rơi vào bế tắc. Phải tới năm 2001, sau rất nhiều giúp đỡ và động viên từ bạn bè, Marc Jacobs mới lấy lại được tinh thần và tiếp tục công việc.

Ông rời Louis Vuitton vào năm 2013 để chuyên tâm hơn cho đứa con Marc Jacobs của chính mình. Tính tới thời điểm ấy, Marc Jacobs đã sở hữu 7 giải thưởng uy tín từ Hội đồng thiết kế thời trang Mỹ (CFDA), trong đó bao gồm danh hiệu Nhà thiết kế Thời trang nữ của năm, Nhà thiết kế thời trang nam của năm, Nhà thiết kế phụ kiện nam của năm…

Các nàng thơ của Marc Jacobs ở Met Gala 2026

Tại Met Gala 2026 ở New York, Marc Jacobs đã chứng minh vì sao ông xứng đáng là “ông hoàng thời trang”.

Marc Jacobs và Rachel Sennott khiến thảm đỏ Met Gala bùng nổ

Nhà thiết kế huyền thoại đã xuất hiện trong đêm hội thời trang lớn nhất cùng ngôi sao đang lên Rachel Sennott, biến sự hợp tác của họ từ một chiến dịch quảng cáo được dàn dựng thành hiện thực ngoạn mục tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Khoảnh khắc này đánh dấu đỉnh điểm của một chiến lược marketing xuất sắc, xóa nhòa ranh giới giữa hư cấu và người nổi tiếng.

Trước khi Met Gala diễn ra, thay vì chọn những siêu mẫu hàng đầu, Marc Jacobs đặt niềm tin vào Rachel Sennott để kể về chiếc túi The Scene của mình.

Hành trình hư cấu của nữ diễn viên hài đã trở thành hiện thực

Rachel Sennott không chỉ tình cờ tham dự Met Gala 2026. Trong chiến dịch quảng cáo khai màn mùa thu 2026 mang tên “The Scene”, cô vào vai một nhân vật đang tuyệt vọng theo đuổi tấm vé mời đến đêm hội thời trang độc quyền nhất. Đoạn phim ngắn được dàn dựng cho thấy Sennott chạy loạn xạ trên đường phố Manhattan, cố gắng thu hút sự chú ý của Anna Wintour (tổng biên tập tạp chí Vogue) để giành được một vị trí trên thảm đỏ.

Và khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn lung linh tại Met Gala rực sáng, hành trình hư cấu của nữ diễn viên hài đã trở thành hiện thực.

Không khí tại thảm đỏ dường như bùng nổ khi Rachel Sennott sánh đôi cùng Marc Jacobs. Cô gây chú ý với thiết kế hình học vạt xéo, kết hợp bảng màu tương phản táo bạo từ hồng neon, xanh dương đến tím. Tổng thể trang phục mang đậm tinh thần phá cách, phản ánh cá tính nghệ thuật riêng biệt của nữ diễn viên.

Ông hoàng thời trang sánh đôi cùng rapper Cardi B

Tại Met Gala 2026, một “nàng thơ” khác xuất hiện cùng “ông hoàng thời trang” Marc Jacobs đó chính là Cardi B.

Trong bộ đầm lấy cảm hứng từ những con búp bê siêu thực của Hans Bellmer. Lớp ren hoa đen mỏng phủ lên nền màu nude, với những miếng độn màu da giúp mở rộng vai và phóng đại phần dưới thành những hình khối tròn. Tổng thể mang tinh thần pop-art rõ nét, giúp nữ rapper dễ dàng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ.

Sau Cardi B, Rachel Sennott hay hàng loạt “nàng thơ” từng bước ra từ thế giới của Marc Jacobs, người ta dần nhận ra điều khiến ông trở nên đặc biệt chưa bao giờ chỉ nằm ở quần áo. Marc Jacobs có khả năng biến thời trang thành một sân khấu cảm xúc, nơi mỗi người phụ nữ đều được phép khác biệt, nổi loạn và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Có lẽ vì từng lớn lên trong những đổ vỡ và cô độc, Marc Jacobs luôn hiểu sâu sắc khát khao được nhìn thấy, được công nhận và được sống thật với bản thân của con người. Từ cậu bé từng học đan len cùng bà ngoại ở Manhattan đến người đàn ông đầy quyền lực của Met Gala, hành trình hơn 40 năm của ông không chỉ là câu chuyện về danh vọng hay đế chế thời trang triệu USD, mà còn là minh chứng rằng những tâm hồn nhiều tổn thương đôi khi lại tạo ra những thứ đẹp đẽ nhất.

Theo Vogue, Women's Wear Daily