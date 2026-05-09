Địch Lệ Nhiệt Ba hot rần rần dù không dự Met Gala

Dù Met Gala 2026 đã khép lại được vài ngày, sức nóng của sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh vẫn chưa hạ nhiệt trên mạng xã hội khắp thế giới. Bên cạnh những màn xuất hiện gây bão của dàn sao Âu Mỹ và Kpop, mới đây, một tạo hình cũ của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được cộng đồng mạng đào lại và chia sẻ rầm rộ nhờ hiệu ứng từ Met Gala năm nay. Đây cũng chính là tạo hình từng giúp mỹ nhân Tân Cương tạo nên cơn sốt lớn tại sự kiện do tạp chí W China tổ chức vào tháng 8/2025. Thời điểm đó, visual của Địch Lệ Nhiệt Ba phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc với hàng tỷ lượt xem và thảo luận. Visual sắc sảo, khí chất sang chảnh cùng tạo hình đậm chất high fashion khiến nhiều người cho rằng cô hoàn phù hợp với Met Gala dù chưa từng chính thức góp mặt tại "Oscar làng thời trang".

Đây cũng là tạo hình sau hơn 600 ngày vắng mặt tại các thảm đỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba. (Nguồn: TikTok)

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến truyền thông không thể rời mắt ngay khi xuất hiện voiwa tọa hình như bước ra từ một thế giới fantasy đậm chất haute couture. Mỹ nhân Tân Cương diện thiết kế đuôi cá ôm sát cơ thể với tông đen ánh đồng quyền lực, giúp tôn lên body "đồng hổ cát" cùng tỷ lệ cơ thể cực phẩm. Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở phần cổ áo mô phỏng những cánh lông vũ kim loại xếp tầng, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa sắc lạnh như một “hắc thiên nga”. Phần chân váy xếp ly đồ sộ phía dưới mang đến hiệu ứng chuyển động đầy kịch tính, đẹp mắt mỗi khi cô bước đi. Nhiệt Ba còn tăng thêm vẻ ấn tượng với chiếc mũ vành lớn bất đối xứng, kết hợp tóc búi thấp cùng layout makeup sắc sảo, đầy quyền lực. Tạo hình mang đủ yếu tố nghệ thuật, sáng tạo và thời trang này được nhiều người cho rằng rất phù hợp với chủ đề Met Gala 2026: Costume Art.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba tại đêm tiệc của W China hot trở lại vì được nhận xét khá tương đồng với theme mùa Met năm nay. (Ảnh: Weibo)

Điểm thú vị hơn, bộ trang phục chính là 1 thiết kế của Robert Wun – NTK gốc Hong Kong (Trung Quốc) đang được xem là “phù thủy couture” mới của làng mốt thế giới. Chỉ trong mùa Met Gala 2026, Robert Wun đã có màn “đại thắng” khi hàng loạt thiết kế của ông phủ sóng thảm xanh danh giá, từ Lisa cho đến nhiều ngôi sao Hollywood. Các sáng tạo của Robert Wun nổi tiếng bởi tinh thần avant-garde đậm chất nghệ thuật, thường pha trộn giữa thời trang cao cấp và yếu tố siêu thực, bí ẩn và quyền lực như bước ra từ một bộ phim giả tưởng. Những bộ cánh của Robert Wun không chỉ đơn thuần là váy áo mà giống các tác phẩm điêu khắc chuyển động, với phom dáng sắc nét, kỹ thuật dựng form cầu kỳ cùng hiệu ứng thị giác mạnh.

Tạo hình đẹp chấn động của Địch Lệ Nhiệt Ba là sản phẩm của NTK Robert Wun. (Ảnh: Weibo)

Lisa tạo dấu ấn với trang phục từ Robert Wun tại Met Gala 2026 với vai trò Host Committee. (Ảnh: Instagram)

Các thiết kế từ Robert Wun phủ sóng trên thảm xanh The Met năm nay.

Beyoncé cũng diện trang phục của ông cho màn trình diễn tại đêm tiệc. (Ảnh: Instagram)

Sau thời kỳ hoàng kim của Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là “nữ hoàng thảm đỏ” thế hệ mới của Cbiz. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1992 gần như chưa từng khiến công chúng thất vọng khi liên tục biến hóa với nhiều phong cách khác nhau, từ yêu kiều, sang trọng đến sắc lạnh, quyền lực. Gương mặt đẹp như tượng tạc với sống mũi cao, đôi mắt sâu hút hồn cùng tỷ lệ hình thể chuẩn chỉnh giúp nữ minh tinh luôn chiếm trọn spotlight giữa dàn sao Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu visual nổi bật, Địch Lệ Nhiệt Ba còn được đánh giá cao nhờ thần thái cuốn hút cùng khả năng “cân” những thiết kế khó nhằn của các nhà mốt lớn. Chính vì vậy, nhiều người cũng mong chờ ngày nữ diễn viên chính thức chào sân Met Gala – nơi được xem là thảm đỏ danh giá và khắc nghiệt nhất hành tinh.