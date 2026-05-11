Còn nhớ 2 năm trước, "ngọc trai đen" làng mốt Anok Yai từng khiến cả thế giới "nín thở" khi xuất hiện trên thảm xanh Met Gala 2024 với thiết kế jumpsuit đính pha lê cực đẹp cùng thần thái đỉnh chóp. Không chỉ là một trong những visual gây bão nhất mùa Met Gala năm ấy, Anok Yai giờ đây còn trở thành tâm điểm vì màn “tế sống” cực gắt nhắm thẳng vào The Washington Post sau khi tờ báo này bị cho là đưa tin sai sự thật về cô.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài viết hậu trường Met Gala của The Washington Post, xoay quanh những tình huống “khó đỡ” mà celeb gặp phải khi diện các thiết kế quá phức tạp lên thảm đỏ. Trong bài, stylist Mickey Freeman kể về một nữ khách mời (là khách hàng của anh) mặc bodysuit đính pha lê và ngọc trai kín người, bị kẹt khóa kéo đến mức ekip phải khâu trực tiếp trang phục lên (bodysuit) trên cơ thể cô ấy trước giờ diễn ra sự kiện. Sau đó, outfit được cho là đã bị xé rách để người mặc có thể đi vệ sinh được.

Anok Yai cũng đã chia sẻ đoạn trích có nhắc tới tên cô trong bài báo này.

Dù câu chuyện ban đầu không hề nhắc tên bất kỳ ai, bài báo lại thêm chi tiết kiểu “Detective Google (thám tử Google) cho thấy đó có thể là Anok Yai”, bởi outfit của cô tại Met Gala 2024 khá trùng khớp mô tả: bộ jumpsuit Swarovski phủ hàng chục nghìn viên pha lê xanh ombré ôm sát toàn thân cùng trang sức ngọc trai. Chính suy đoán này đã khiến mạng xã hội lập tức réo tên Anok khắp nơi.

Không im lặng, Anok Yai nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình. Siêu mẫu bày tỏ sự khó chịu khi bị biến thành “nhân vật chính” của một câu chuyện chưa từng được xác thực, đồng thời cho rằng việc tờ báo này dùng suy đoán để gắn tên người nổi tiếng là cực kỳ thiếu trách nhiệm.

Anok Yai lập tức đáp trả những thông tin vu khống của tờ The Washington Post.

Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, dân mạng bắt đầu nhận ra toàn bộ câu chuyện mà tờ báo đưa tin có khá nhiều điểm thiếu logic.

Đầu tiên, Mickey Freeman thực tế chỉ lần đầu tham dự Met Gala với tư cách stylist vào năm 2025. Trong khi đó, outfit Swarovski của Anok Yai lại xuất hiện từ Met Gala 2024. Điều này đồng nghĩa về mặt lý thuyết, Mickey Freeman gần như không thể trực tiếp chứng kiến hay tham gia xử lý tình huống liên quan đến Anok tại sự kiện năm đó như cách bài báo khiến nhiều người hiểu lầm.

Nam Stylist chia sẻ một bài đăng vào ngày 6/5/2025 với nội dung "lần đầu tới dự Met Gala".

Chưa dừng lại ở đó, stylist đứng sau màn xuất hiện viral của Anok Yai tại Met Gala 2024 thực chất là Carlos Nazario, một trong những fashion editor và stylist quyền lực nhất hiện tại, chứ không phải Mickey Freeman. Chi tiết này càng khiến netizen đặt dấu hỏi về cách The Washington Post suy diễn danh tính nhân vật trong bài viết.

Anok Yai đăng bài cảm ơn ekip trong đó có đội ngũ của Swarovski, GĐST Giovanna Engelbert, và stylist lâu năm Carlos Nazario.

Stylist Carlos Nazario đã đồng hành cùng Anok Yai trong nhiều mùa Met Gala.

Điều đáng chú ý là ngay sau đó, chính Mickey Freeman, người kể lại câu chuyện trong bài báo, cũng lập tức lên tiếng đính chính. Anh chỉ trích cách The Washington Post xử lý thông tin, cho rằng tờ báo đã tự suy diễn và khiến câu chuyện bị hiểu sai theo hướng nhắm vào Anok Yai. Nam stylist nhấn mạnh người được nhắc đến không phải Anok, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi một câu chuyện hậu trường lại bị biến thành drama internet chỉ vì vài dòng suy đoán.

"Đây đúng kiểu một câu chuyện buồn cười đến mức chẳng đáng thành chuyện! Với tư cách là một NTK và stylist, khi tôi nhắc đến bộ trang phục đó, tôi chỉ đang nói về cấu trúc và kỹ thuật của quần áo thôi - kiểu một cái nhìn cơ bản về những tình huống có thể xảy ra ở Met Gala hay bất kỳ thảm đỏ lớn nào.

Tôi cực kỳ yêu quý Anok, nên đừng biến chuyện này thành mấy trò drama internet nữa! Cô ấy chưa bao giờ là một phần của câu chuyện, nên tôi thực sự thấy vô lý khi nhìn thấy tên cô ấy bị lôi vào.

Đa số mọi người không thật sự hiểu cách trang phục hoạt động, nên toàn bộ sự việc này mới trở nên lố bịch như vậy. Đó cũng là lý do tôi phải đăng story để nói rõ mọi thứ nghe điên rồ tới mức nào.” - Trích lời stylist Mickey Freeman

Nam Stylist cũng nhấn mạnh thêm: “Chưa kể, tôi chưa từng làm việc với Anok Yai dưới bất kỳ hình thức nào. Và như tôi vẫn luôn nói: ở đây lúc nào cũng là năng lượng ‘queen Anok Yai’!”

Động thái từ cả Anok lẫn Mickey Freeman nhanh chóng khiến cộng đồng người nổi tiếng và những tín đồ thời trang đứng về phía nữ model. Nhiều người cho rằng đây là ví dụ điển hình cho việc truyền thông hiện tại quá dễ dàng “điền tên” một celeb vào bất kỳ câu chuyện viral nào, miễn có chút liên tưởng về outfit hay ngoại hình.

Trớ trêu ở chỗ, Anok Yai vốn là một trong những ngôi sao được khen nhiều nhất Met Gala 2024. Bộ bodysuit Swarovski của cô được tạo nên từ khoảng 98.000 viên pha lê, tạo hiệu ứng như cơ thể phủ nước và ánh sáng, khiến visual của nàng mẫu viral toàn cầu ngay trong đêm diễn ra sự kiện.

Không ít netizen còn gọi cô là “người đẹp có visual đẹp vô thực nhất Met Gala năm đó”.

Từ một bài viết hậu trường mang tính giải trí, vụ việc giờ đây lại trở thành cuộc tranh luận lớn hơn về trách nhiệm truyền thông và ranh giới giữa suy đoán với sự thật. Bởi chỉ một câu kiểu “Thám tử Google” cũng đủ để kéo tên một người nổi tiếng vào drama mà không cần fact check và thậm chí đến chính nhân vật chính còn không biết mình liên quan tới vụ việc từ lúc nào.

