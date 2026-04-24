Mẹ càng để bé chơi hăng trước giờ ngủ, bé càng tỉnh táo khó đi vào giấc ngủ

“Ban ngày bé ngủ nhiều rồi, tối phải chơi cho mệt thì mới ngủ được!”

“Tối đến là phải bế lên tung, chạy vòng vòng, cười khanh khách, không mệt là không chịu ngủ.”

“Không chơi ‘bung nóc’ trước khi ngủ thì dỗ kiểu gì cũng không ngủ!”

Trong nhiều gia đình, buổi tối vô tình trở thành một “bữa tiệc náo nhiệt” trước giờ đi ngủ. Bố mẹ cố gắng làm mọi cách để con cười thật nhiều, vận động thật mạnh với hy vọng “tiêu hao năng lượng” để bé dễ ngủ hơn.

Nhưng các bác sĩ nhi khoa và chuyên gia giấc ngủ trẻ em đều cảnh báo: việc chơi quá kích thích trước giờ ngủ không những không giúp bé ngủ ngon, mà còn khiến bé càng tỉnh táo, khó vào giấc, ngủ không sâu và dễ thức giấc giữa đêm.

Vì sao chơi quá hăng trước giờ ngủ lại khiến bé khó ngủ?

Nghe có vẻ hợp lý khi nghĩ rằng “chơi mệt thì sẽ ngủ nhanh”, nhưng thực tế hệ thần kinh của trẻ nhỏ phản ứng với kích thích rất khác người lớn.

Khi bị kích thích quá mức trước giờ ngủ:

Não bộ rơi vào trạng thái hưng phấn, khó “hạ nhiệt” để chuyển sang trạng thái ngủ

Các trải nghiệm cảm xúc mạnh (cười lớn, phấn khích) có thể “lặp lại” trong giấc ngủ

Bé dễ ngủ nông, hay giật mình, thậm chí gặp ác mộng hoặc hoảng sợ ban đêm

Những hoạt động “tưởng bình thường” nhưng lại khiến bé quá kích thích

Không chỉ những trò ồn ào, ngay cả một số hoạt động quen thuộc cũng có thể khiến bé “quá tải” trước giờ ngủ:

1. Vận động mạnh

Tung cao, bế kiểu “máy bay”, xoay vòng, rượt đuổi, nhảy nhót

Đặc biệt nguy hiểm nếu diễn ra trong 30–60 phút trước giờ ngủ

2. Kích thích cảm xúc mạnh

Cố tình chọc cười, tạo bất ngờ kiểu “hù dọa”

Xem video, hoạt hình có tiết tấu nhanh, màu sắc mạnh

3. Trò chơi đòi hỏi tập trung cao

Xếp hình, lắp ghép, nhập vai

Đồ chơi mới, trò chơi mới kích thích não hoạt động liên tục

4. Môi trường ồn ào, đông người

Cả nhà quây quần chơi đùa ầm ĩ

Khách đến chơi khiến không khí náo nhiệt

Quy trình ngủ khoa học: chuyển từ “hưng phấn” sang “thư giãn”

Muốn bé dễ ngủ, điều quan trọng không phải là làm bé mệt, mà là giúp não bộ chuyển dần từ trạng thái hoạt động sang nghỉ ngơi.

Nguyên tắc vàng: 1 giờ trước ngủ là “thời gian hạ nhiệt”. Mọi hoạt động cần nhẹ dần, không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu.

Gợi ý quy trình trước ngủ (30–60 phút):

Tắm nước ấm (nếu cần): Nhiệt độ 37–38°C, dưới 10 phút giúp cơ thể thư giãn; Thay đồ ngủ, vệ sinh cá nhân; Tạo tín hiệu “đến giờ đi ngủ”.

Massage nhẹ nhàng: Xoa lưng, tay chân với dầu em bé, có thể bật nhạc nhẹ.

Hoạt động yên tĩnh: Đọc sách tranh đơn giản, nghe nhạc ru (tránh hỏi đáp, nhập vai quá nhiều).

Tắt đèn, dỗ ngủ: Ánh sáng dịu, vỗ nhẹ, hát ru; Đặt bé vào giường khi buồn ngủ nhưng chưa ngủ hẳn để tập tự ngủ.

Gợi ý theo từng độ tuổi

0–6 tháng

Quy trình đơn giản: bú → ợ hơi → thay tã → tắt đèn

Có thể dùng quấn khăn, tiếng ồn trắng

Tránh chơi mạnh sau khi bú

7–12 tháng

Thiết lập quy trình cố định 3–4 bước

Có thể thêm sách tranh, khăn quen

Tránh dạy kỹ năng mới trước giờ ngủ

1–3 tuổi

Tăng tính “nghi thức”: tự chọn sách, chúc ngủ ngon

Giữ giờ ngủ ổn định, không “mặc cả”

Duy trì đều đặn kể cả cuối tuần

Những hiểu lầm phổ biến

“Phải chơi mệt mới ngủ ngon” : Sai. Vận động là cần thiết, nhưng nên diễn ra ban ngày, không phải trước giờ ngủ.

“Bé cười là đang vui, không sao đâu”: Sai. Cười lớn cũng là kích thích mạnh, có thể làm bé khó ngủ.

“Ngủ được là được, không cần quan tâm cách ngủ”: Sai. Cách đi vào giấc ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ cả đêm.

“Con tôi phải chơi thật đã mới chịu ngủ”: Thường là do thói quen lâu ngày, không phải tính cách bẩm sinh. Điều chỉnh đúng, đa số bé cải thiện sau 1–2 tuần.

Kết luận

Trong hành trình nuôi con, ai cũng muốn mang lại cho con thật nhiều niềm vui. Nhưng đôi khi, yêu con đúng cách là biết dừng lại đúng lúc.

Nửa tiếng trước giờ ngủ không nên là cao trào của một ngày, mà nên là đoạn mở đầu nhẹ nhàng cho giấc ngủ. Không phải tiếng cười vang, mà chính sự yên tĩnh dịu dàng mới là “liều thuốc ngủ” tốt nhất cho trẻ.

Tối nay, thử tắt bớt ánh đèn, gấp lại những trò chơi ồn ào, mở một cuốn sách nhỏ, và cùng con đi vào giấc ngủ trong bình yên.

Vì điều bé cần không phải là sự hưng phấn phút cuối, mà là một khoảng chuyển tiếp đủ nhẹ nhàng để an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nguồn: Sohu