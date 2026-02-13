Mẹ bỉm ở Hà Nội chia sẻ chuyện nửa đêm cả nhà tá hỏa đưa con đi cấp cứu vì món đồ chơi quen thuộc

Một bà mẹ trẻ mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện “thót tim” khi phải đưa con đi cấp cứu lúc gần nửa đêm vì phát hiện bé nhét mảnh đồ chơi vào mũi. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh có con nhỏ.

Theo chia sẻ, khoảng 23h đêm, khi cả gia đình đang sinh hoạt bình thường thì cậu con trai 2 tuổi bỗng quấy khóc bất thường. Bé liên tục kéo tay bố mẹ và có biểu hiện khó chịu ở vùng mũi.

Ban đầu, gia đình nghĩ con chỉ ngứa mũi thông thường. Tuy nhiên, người bố nhận thấy mũi bé có dấu hiệu hơi sưng nề. Linh cảm có điều bất ổn, mẹ bé liền dùng đèn soi kiểm tra thì phát hiện bên trong mũi con có một vật thể màu xanh.

Ngay lập tức, cả nhà đưa bé đến một bệnh viện tư nhân gần nhà nhưng thời điểm đó không có bác sĩ chuyên khoa trực. Gia đình tiếp tục di chuyển sang Bệnh viện 354. Tại đây, bé được hướng dẫn lên thẳng khoa Tai – Mũi – Họng để xử lý cấp cứu.

Theo lời người mẹ, dù đã ngoài giờ khám thông thường, hai bác sĩ vẫn hỗ trợ mở phòng, bật máy nội soi để kiểm tra. Kết quả cho thấy trong mũi bé có một mảnh LEGO nhỏ bị mắc kẹt.

Sau khi được bác sĩ khéo léo gắp dị vật ra ngoài an toàn, bé ổn định trở lại. “Chỉ đến lúc đó tôi mới thực sự thở phào”, người mẹ chia sẻ.

Câu chuyện khép lại trong may mắn, song cũng là lời cảnh báo đối với các gia đình có trẻ nhỏ. Những món đồ chơi có kích thước nhỏ, đặc biệt là các mảnh ghép như LEGO, có thể trở thành dị vật nguy hiểm nếu trẻ vô tình nhét vào mũi, tai hoặc miệng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện bất thường như quấy khóc, chảy dịch mũi một bên, sưng nề hoặc than đau, phụ huynh nên kiểm tra kỹ và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nếu nghi ngờ có dị vật. Tuyệt đối không tự ý dùng vật cứng móc dị vật tại nhà vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, gây tổn thương niêm mạc hoặc biến chứng nguy hiểm.

Vụ việc một lần nữa nhắc nhở phụ huynh cần lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi và luôn giám sát trẻ khi chơi, đặc biệt với các chi tiết nhỏ dễ nuốt hoặc nhét vào các hốc tự nhiên trên cơ thể.

Nguồn: NVCC