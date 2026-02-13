Cùng là cháu, bà ngoại mừng tuổi 28 triệu đồng, bà nội 700.000 đồng: Sự chênh lệch lì xì làm tổn thương ai?

Tết Nguyên đán vốn được xem là dịp sum vầy, ấm áp nhất trong năm, đặc biệt với những gia đình trẻ có con nhỏ. Thế nhưng, phía sau không khí đoàn viên ấy lại là không ít áp lực âm thầm: về nhà nội hay nhà ngoại, lì xì nhiều hay ít, cách ông bà chăm cháu ra sao…

Một bài viết trên tạp chí “Phụ Mẫu Tất Đọc” (Trung Quốc) đã chỉ ra ba tình huống phổ biến khiến nhiều bà mẹ rơi vào trạng thái căng thẳng mỗi dịp Tết.

Về nhà nội hay nhà ngoại: Bài toán không dễ có lời giải

Không ít cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt với câu hỏi quen thuộc: Tết này về bên nào?

Các phương án thường được lựa chọn gồm:

Luân phiên mỗi năm về một bên. Chia thời gian, ví dụ giao thừa ở nhà nội, mùng 2 về nhà ngoại (khó khả thi nếu hai bên ở xa). Mỗi người về một nhà (ít phù hợp khi đã có con nhỏ). Đón ông bà lên thành phố ăn Tết (nhưng nhiều người lớn tuổi không muốn rời quê dịp đầu năm).

Theo các chuyên gia, mấu chốt nằm ở sự trao đổi thẳng thắn giữa hai vợ chồng. Khi đạt được sự đồng thuận, bất kỳ phương án nào cũng có thể dung hòa. Đồng thời, cần chia sẻ rõ những khó khăn thực tế với cha mẹ hai bên để nhận được sự thấu hiểu, tránh tạo áp lực “phải về cho bằng được”.

Lì xì chênh lệch: Khi tiền bạc trở thành thước đo tình cảm

Một bà mẹ chia sẻ câu chuyện khiến chị day dứt suốt hai năm qua: con trai 2 tuổi được ông bà ngoại mừng tuổi 28 triệu đồng kèm quần áo, đồ chơi; trong khi ông bà nội chỉ mừng 700.000 đồng và một món quà nhỏ.

Dù gia đình không thiếu tiền và toàn bộ tiền lì xì đều được gửi tiết kiệm cho con, chị vẫn cảm thấy chạnh lòng. Trong suy nghĩ của chị, số tiền mừng tuổi thể hiện mức độ quan tâm và coi trọng dành cho cháu.

Bài viết đưa ra một số cách xử lý để tránh nảy sinh tâm lý so bì, như giữ lại mức tiền tượng trưng ngang nhau cho con, phần chênh lệch gửi tiết kiệm riêng; hoặc vợ chồng chủ động bù thêm để không tạo cảm giác thiệt thòi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý: dùng tiền bạc để đo lường tình cảm là cách đánh giá thiếu toàn diện. Mỗi gia đình có cách thể hiện yêu thương khác nhau. Có người chọn cách hỗ trợ tài chính, có người thể hiện bằng thời gian, sự chăm sóc và đồng hành.

Một độc giả kể lại, khi gia đình chị gặp khó khăn do cha ruột phải phẫu thuật tốn kém, chính mẹ chồng đã đưa 350 triệu đồng khoản tiền dành dụm cho cháu sau này học đại học – để giúp con dâu vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi đó, chị mới nhận ra sự so đo trước đây của mình là không cần thiết.

Khi trẻ trở thành “màn trình diễn” ngày Tết

Một áp lực khác mà nhiều bà mẹ thừa nhận là cảm giác “mất quyền kiểm soát” khi về quê chồng. Trẻ bị yêu cầu chào hỏi, đọc thơ, hát hò trước họ hàng; ăn uống thiếu điều độ; được ông bà dẫn đi khắp nơi nhưng chăm sóc chưa sát sao.

Theo các chuyên gia tâm lý, thay vì căng thẳng, cha mẹ nên trao đổi trước với ông bà về nếp sinh hoạt của trẻ; thống nhất nguyên tắc cơ bản trong ăn uống và nghỉ ngơi. Đồng thời, cần nhìn nhận rằng sự “khoe cháu” của ông bà phần lớn xuất phát từ niềm tự hào và tình yêu thương.

Nếu không sống chung lâu dài, vài ngày “phá lệ” trong dịp Tết khó gây ảnh hưởng đáng kể đến trẻ. Điều quan trọng là giữ được không khí hòa thuận trong gia đình.

Tết vốn ngắn ngủi. Dù về nhà nội hay nhà ngoại, dù tiền lì xì nhiều hay ít, giá trị cốt lõi vẫn là sự gắn kết và thấu hiểu giữa các thành viên.

Đôi khi, điều cần điều chỉnh không phải là số tiền trong phong bao, mà là cách mỗi người nhìn nhận và sẻ chia trong gia đình.

Nguồn: Sohu