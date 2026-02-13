Trung Quốc: Bé 2 tuổi ngã gãy xương ở cơ sở vui chơi trẻ em nổi tiếng, diễn biến sau đó mới đau lòng

Chị Vương (Thượng Hải) phản ánh rằng ngày 20/1, con trai 2 tuổi rưỡi của chị khi đang vui chơi tại 1 cơ sở vui chơi nổi tiếng, đã bị ngã từ bệ cửa sổ bên trong khu vui chơi, dẫn đến gãy xương trên lồi cầu cánh tay trái.

Điều khiến gia đình bức xúc là tại thời điểm xảy ra sự việc, không có nhân viên nào chủ động đến kiểm tra hay xử lý khẩn cấp; trong quá trình làm việc sau đó, phía cơ sở lại cho rằng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phụ huynh.

Nhắc lại sự việc, chị Vương vẫn nghẹn ngào: “Con mới hơn 2 tuổi, đau đến mức khóc thét, nhưng không có một nhân viên nào hỏi han”.

Theo chị Vương, chị là khách hàng thân thiết và luôn tin tưởng đây là chuỗi khu vui chơi lớn, quảng bá lấy “an toàn trẻ em” làm trọng tâm. Hôm 20/1, bé được bà nội đưa đến cơ sở này vui chơi. Cửa hàng gồm hai tầng, có khu đọc sách, KTV, cầu trượt lớn, khu leo trèo… và quảng cáo phù hợp với trẻ từ 10 tháng đến 5–6 tuổi, cơ sở vật chất bọc mềm toàn diện, sạch sẽ và an toàn.

Sự việc xảy ra tại khu KTV trong nhà. Theo hình ảnh camera và lời kể của bà nội, phía sau ghế sofa trong phòng có một ô cửa sổ. Bên ngoài cửa đã được bịt kín, nhưng bệ cửa vẫn còn, không có lan can bảo vệ hay biển cảnh báo.

Hôm đó, bé nhảy trên sofa rồi bị thu hút bởi bệ cửa, tự trèo lên và khi đang thử leo xuống thì bất ngờ lật người rơi xuống đất. Từ lúc bé ngã đến khi bà nội bế ra khỏi khu vực mất khoảng 10 phút, nhưng không có nhân viên nào vào kiểm tra, dù bé khóc rất lớn.

Chỉ đến khi hai bà cháu đi qua cổng kiểm soát, nhân viên mới hỏi qua loa “Có chuyện gì vậy?”. Bà nội cho biết đã nói rõ cháu bị ngã trong khu vui chơi, nhưng phía cơ sở sau đó phủ nhận việc được thông báo như vậy.

Khi về nhà, gia đình phát hiện cánh tay trái của bé sưng và biến dạng, lập tức đưa đến Bệnh viện Nhi. Tối cùng ngày, bé được chẩn đoán trật khớp khuỷu tay kèm gãy xương và phải cố định bằng nẹp. Bé khóc suốt đêm vì đau, cả gia đình không khỏi xót xa.

Cơ sở cho rằng “không có trách nhiệm”

Sau khi tình trạng con ổn định hơn, chị Vương đến làm việc với cơ sở này. Chị cho biết không yêu cầu bồi thường, chỉ mong phía cơ sở nhìn nhận sự việc, xác định nguyên nhân và khắc phục nguy cơ mất an toàn để tránh lặp lại với các trẻ khác.

Tuy nhiên, theo phản ánh, cơ sờ này khẳng định bé bị ngã do người giám hộ không trông coi kỹ, và cho rằng cơ sở không có trách nhiệm. Khi chị Vương đề nghị xem camera giám sát, phía cơ sở từ chối. Gia đình sau đó đã trình báo công an địa phương.

Sau khi kiểm tra camera, cảnh sát xác nhận bé ngã từ bệ cửa sổ khu KTV của cơ sở; trong suốt quá trình xảy ra sự việc không có nhân viên nào đến kiểm tra; hình ảnh cho thấy bé chống tay xuống đất khi ngã, dẫn đến gãy xương.

Dù vậy, theo chị Vương, cơ sở vẫn chưa thừa nhận trách nhiệm và đến nay cũng chưa có lời xin lỗi chính thức.

An toàn trẻ em được đảm bảo ra sao?

Đây được coi là chuỗi khu vui chơi trẻ em lớn, quảng bá lấy “an toàn làm cốt lõi”, xây dựng không gian vui chơi nhập vai cho trẻ ở nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, theo gia đình, thực tế tại cơ sở này không tương xứng với quảng cáo: bệ cửa sổ không có bảo vệ là nguy cơ rõ ràng; nhân viên giám sát không phát hiện kịp thời; 10 phút không có xử lý; sau sự việc lại phủ nhận trách nhiệm.

Thực tế, những tai nạn tại khu vui chơi trẻ em không phải hiếm gặp. Các sự cố như ngã từ trên cao, kẹt tay chân vào thiết bị, tiếp xúc vật nguy hiểm… vẫn xảy ra. Một số cơ sở chỉ nhấn mạnh yếu tố “an toàn” trong quảng cáo, nhưng chưa thực sự bảo đảm trong vận hành: thiếu kiểm tra nguy cơ, đào tạo nhân viên chưa đầy đủ, năng lực xử lý tình huống khẩn cấp còn hạn chế.

Giới chuyên môn cho rằng an toàn tại khu vui chơi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Các đơn vị vận hành cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, đảm bảo không có “điểm mù” về an toàn; đồng thời cơ quan chức năng cũng cần tăng cường giám sát, nâng chuẩn điều kiện hoạt động và kiểm tra định kỳ để tạo môi trường vui chơi an toàn cho trẻ và yên tâm cho phụ huynh.

Hiện chị Vương vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ cơ sở vui chơi này. Vụ việc sẽ tiếp tục được theo dõi.

Nguồn: Sohu