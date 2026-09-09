Mẹ bỉm Mai Ngọc khoe vòng 2 săn chắc sau sinh, đưa con đi biển vẫn dậy từ 5h sáng để tranh thủ đi tập

Sau hơn một năm làm mẹ, MC Mai Ngọc tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, tự tin khoe vóc dáng thon gọn trong bộ bikini gợi cảm. Vòng eo nhỏ, đôi chân săn chắc cùng thần thái rạng rỡ giúp mẹ bỉm khiến ai cũng phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Đây là kết quả của hành trình mẹ bỉm Mai Ngọc giảm cân giữ dáng một cách khoa học và nghiêm túc. Mẹ bỉm tự tin diện bikini và sở hữu cân nặng khoảng 52kg. Bí quyết của mẹ bỉm chính là kiên trì tập luyện, trong đó chạy bộ là một phần quan trọng giúp Mai Ngọc lấy lại vóc dáng như thời son rỗi.

Khi mang thai vẫn duy trì vận động, tập pilates đều đặn

Trong thai kỳ, mẹ bầu Mai Ngọc không lựa chọn việc hoàn toàn ngừng vận động. Cô duy trì pilates và điều chỉnh cường độ cho phù hợp với từng giai đoạn. Nữ MC từng duy trì pilates trong thai kỳ cho đến những giai đoạn cuối trước khi sinh.

Bên cạnh tập luyện, chế độ ăn cũng được cô chú trọng. Trong thai kỳ và giai đoạn sau sinh, mẹ bầu Mai Ngọc xây dựng thói quen ăn uống khá kỷ luật; một nguyên tắc được nhắc đến là hạn chế ăn sau 19 giờ.

Nhờ duy trì nền tảng này, chỉ 5 ngày sau sinh cô từng chia sẻ đã giảm 6kg. Đến khoảng 18 ngày sau sinh, Mai Ngọc cho biết cân nặng đã giảm tổng cộng 8kg, trở về mức 58kg với chiều cao 1m72. Đáng chú ý, thời điểm đó cô nhấn mạnh mình chưa tập luyện, mà chủ yếu chăm em bé và ăn uống đúng cách.

Sau sinh mới thực sự là cuộc đua của sự kiên trì và kỷ luật

Những con số giảm cân nhanh trong những ngày đầu sau sinh dễ khiến người đọc có cảm giác Mai Ngọc "về dáng thần tốc". Tuy nhiên, nếu nhìn toàn bộ hành trình thì câu chuyện không đơn giản như vậy.

Sau sinh mổ, nữ MC không vội lao vào tập luyện. Mẹ bỉm dành thời gian nghỉ ngơi, chờ khoảng 3 tháng 10 ngày, đến khi được bác sĩ đồng ý mới trở lại phòng tập.

Nhờ kết hợp tập luyện và duy trì chế độ ăn khoa học, MC Mai Ngọc từng khiến các mẹ bỉm khác phải ngưỡng mộ khi thông báo đã "hồi" lại vóc dáng như thời son rỗi. Cô giảm được 8kg trong vòng hơn 2 tuần. "18 ngày sau sinh giảm tròn 8kg, về lại chỉ số 1m72 - 58kg. 35 tuổi làm mẹ nên làm gì cũng nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chưa hề tập luyện, chỉ hàng ngày chăm em bé và ăn uống đúng cách" - nữ MC chia sẻ.

Khi cơ thể phục hồi tốt hơn, Mai Ngọc từng duy trì khoảng 20 phút chạy bộ kết hợp 20 phút tập tạ mỗi ngày cùng chế độ ăn uống khoa học. Sau đó cô tiếp tục giảm hơn 1kg và cơ thể ngày càng gọn, săn chắc hơn.

Có một điều quan trọng Mai Ngọc luôn nhấn mạnh: không vội vàng "ép dáng" quá sớm. MC Mai Ngọc khuyên các mẹ bỉm dành thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, vết mổ lành, sức khỏe ổn định, rồi mới tăng dần mức độ tập luyện.

MC Mai Ngọc từng tâm sự: "Cố gắng mỗi ngày dành cho bản thân 30 phút, từng bước quay lại cơ thể khoẻ mạnh ngày trước. Sau khi sinh con, phụ nữ cần 6 tháng để chữa lành vết mổ, 12 tháng để phục hồi thể chất, 2 năm để cân bằng nội tiết tố và tận 5 năm để tìm lại danh tính của cô ấy".

Vì vậy, hình ảnh mẹ bỉm Mai Ngọc tự tin diện bikini sau sinh có thể xem như một dấu mốc đẹp trong hành trình chăm sóc bản thân hơn là một câu chuyện giảm cân cấp tốc.

Từ trước khi làm mẹ, cô đã duy trì gym, boxing, pilates, cardio và nhiều hoạt động thể thao khác. Khi mang thai, nữ MC điều chỉnh phương pháp để phù hợp với cơ thể. Sau sinh, cô tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ thể phục hồi rồi mới tăng dần cường độ tập luyện.

Không chỉ chú trọng chế độ ăn uống, Mai Ngọc còn duy trì kỷ luật tập luyện đáng nể. Mỗi ngày, mẹ bỉm thường thức dậy từ 5h30 sáng, dành thời gian vận động trước khi bắt đầu một ngày mới. Ngay cả trong những chuyến đi biển cùng bé Panda, cô vẫn giữ thói quen dậy sớm và tập luyện, cho thấy sự kiên trì trong hành trình giữ dáng sau sinh.

Đưa bé Panda đi biển, mẹ bỉm Mai Ngọc vẫn tranh thủ dậy từ 5h sáng để tập luyện.

Đằng sau vòng eo thon gọn và body săn chắc của mẹ bỉm Mai Ngọc là sự kết hợp của thói quen vận động lâu dài, chế độ ăn uống có kiểm soát và quan trọng nhất là tính kỷ luật.

Mẹ bỉm Mai Ngọc không chỉ khoe vóc dáng gợi cảm, mà ở đó mọi người còn thấy một người phụ nữ sau khi sinh vẫn có thể dành thời gian chăm sóc cơ thể, từng bước lấy lại sự tự tin và khỏe mạnh theo cách của riêng mình.