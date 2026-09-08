Ông bố 2 con Ba Duy bất ngờ đăng ảnh bế em bé, nói đúng 5 chữ khiến mẹ Nam Thương “đứng ngồi không yên”

Ba bố con Ba Duy đăng ảnh bế "em bé thứ 3", dân tình lập tức gọi tên Nam Thương

Một khoảnh khắc mới đây được Ba Duy chia sẻ đang khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý. Trong bức ảnh, ông bố nổi tiếng xuất hiện với hình ảnh bế một em bé nhỏ, bên cạnh là hai nhóc tỳ Đậu và Bún. Đáng chú ý, Ba Duy còn kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúng tôi đã sẵn sàng".

Chỉ một câu nói cùng hình ảnh đầy ẩn ý cũng đủ khiến dân tình lập tức "đặt dấu hỏi" về chuyện gia đình Ba Duy - Nam Thương liệu có chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Không ít người nhanh chóng để lại bình luận trêu đùa, gọi tên hot mom Nam Thương và bày tỏ mong muốn gia đình "nhà Đậu" sớm có thêm một em bé.

Gia đình Ba Duy - Nam Thương và hai nhóc tỳ khiến dân mạng mê mẩn

Ba Duy - Nam Thương vốn là một trong những cặp đôi hot family quen mặt với khán giả mạng xã hội. Gia đình nhỏ của họ được biết tới với cái tên "Chuyện nhà Đậu", thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, chuyện chăm con và cuộc sống gia đình.

Nếu Đậu từng là một trong những hot kid đình đám trên mạng xã hội nhờ những biểu cảm hài hước, đáng yêu thì sự xuất hiện của Bún càng khiến gia đình này được yêu thích hơn. Đậu sinh năm 2016, còn Bún là cô con gái được gia đình chào đón vào năm 2021.

Đậu ngày càng ra dáng anh cả. Cậu bé được nhận xét là khá điềm tĩnh, tình cảm và nhẹ nhàng, từng được bố mẹ cho tự do khám phá mọi thứ trong quá trình trưởng thành. Ba Duy và Nam Thương cũng từng chia sẻ quan điểm nuôi dạy con theo hướng vừa yêu thương, vừa nghiêm khắc khi cần thiết.

Nếu anh trai mang dáng vẻ chững chạc thì Bún lại chính là "cây hài" của gia đình

Nhìn vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh và những biểu cảm đáng yêu, Bún thường được ví như một nàng công chúa nhỏ. Thế nhưng tính cách của cô bé lại hoàn toàn không "bánh bèo" như vẻ ngoài.

Bún nổi tiếng với sự tinh nghịch, lanh lợi và những biểu cảm cực kỳ hài hước. Trong nhiều khoảnh khắc đời thường, cô bé khiến cả bố mẹ lẫn cư dân mạng phải bật cười bởi những trò nghịch ngợm rất riêng. Một bài viết gần đây về Bún thậm chí gọi cô bé là "công chúa ngổ ngáo", bởi vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại là một cô nhóc vô cùng hiếu động và cá tính.

Đặc biệt, sở thích của Bún cũng chẳng giống nhiều cô bé cùng tuổi. Trong khi các bạn gái thường mê công chúa, búp bê hay Elsa, Bún từng khiến mọi người thích thú khi diện hẳn trang phục Spider-Man. Khoảnh khắc cô bé hóa thân thành "Spider-Man" giữa các bạn nữ diện váy công chúa càng làm nổi bật cá tính "không đụng hàng" của nhóc tỳ nhà Ba Duy - Nam Thương.

Chính sự đối lập giữa ngoại hình "nàng thơ" và tính cách tinh nghịch ấy khiến Bún trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong các clip của gia đình.

Dù "em bé thứ 3" vẫn đang là một dấu hỏi, nhưng chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ khiến cộng đồng mạng thêm phần háo hức. Nếu gia đình Ba Duy - Nam Thương thực sự chuẩn bị đón thêm thành viên mới, chắc hẳn Đậu và Bún sẽ có thêm một vai trò đặc biệt trong gia đình.





Bởi chỉ cần nhìn hai anh em Đậu - Bún cũng đủ thấy gen nhan sắc của gia đình này "không phải dạng vừa". Dẫu câu trả lời có thế nào thì nhiều người vẫn đang hào hứng: "Nhà Đậu mà có thêm một em bé nữa thì chắc vui phải biết!".