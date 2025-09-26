Cô Văn Thùy Dương đăng ảnh con rể cùng bình sữa... 2 lít Tô Sa hút được: "Hạnh phúc của người vắt sữa bò, người nuôi bò thì hơi xót"

Mới đây, trên trang cá nhân, cô giáo Văn Thùy Dương – Phó Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh, con gái cố nhà giáo Văn Như Cương – đã đăng tải hình ảnh con rể cùng bình sữa có dung tích lên tới 2 lít mà con gái Đặng Tiểu Tô Sa hút được để nuôi con nhỏ.

Đi kèm hình ảnh là dòng chia sẻ hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc: "Hạnh phúc của người vắt sữa bò! Người nuôi bò thì hơi xót và tiếc! Bình 2 lít đấy các mẹ ạ!".

Trộm vía tỷ lần, Tô Sa rất nhiều sữa nên có thể hút và trữ sữa cho con gái nhỏ. Thậm chí có ngày, Tô Sa hút được gần 3,5 lít sữa.

Tô Sa cũng từng thường xuyên cập nhật "nhật ký bò sữa" trên trang cá nhân của mình. Cô còn đùa rằng: "Không biết có phải xưa từng làm về sữa nên giờ trộm vía sữa không nữa. Bò này được nghe nhạc, được tắm, được xem phim, thậm chí được ăn nhiều thịt bò".

Mỗi giọt sữa không chỉ là nguồn dinh dưỡng cho em bé mà còn là tình yêu, sự kiên nhẫn và sức mạnh của người phụ nữ khi làm mẹ. Có sữa để nuôi con là niềm hạnh phúc của bất kỳ người mẹ nào, thế nhưng việc hút sữa và nuôi con bằng sữa mẹ cũng sẽ làm ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe của người mẹ.

Bởi vậy mà khi thấy con rể cùng với bình sữa 2 lít ấy, cô Văn Thùy Dương vừa mừng vì cháu ngoại có "kho lương thực" đủ đầy nhưng cũng xót xa con gái mình.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người trộm vía và xin vía "bò sữa" của Tô Sa. Cũng người nhận ra cô Dương thương cháu xót con đến như thế nào.

Đằng sau sự khỏe mạnh, lớn khôn của mỗi em bé là cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người mẹ. Việc cho con bú, hút sữa hay duy trì nguồn sữa dồi dào đều đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả sự hy sinh thầm lặng mà đôi khi chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu hết.

Việc hút sữa cho con là hành trình không hề đơn giản, nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người mẹ.

1. Ảnh hưởng đến thể chất

Mất sức, mệt mỏi: Quá trình hút sữa thường kéo dài, phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, khiến mẹ dễ rơi vào tình trạng thiếu ngủ, kiệt sức.

Đau nhức: Một số mẹ gặp tình trạng đau tức ngực, nứt đầu ti hoặc viêm tắc tia sữa nếu không hút đều hoặc không vệ sinh máy hút đúng cách.

Tiêu hao năng lượng: Việc sản xuất sữa đòi hỏi rất nhiều calo, nếu mẹ không bổ sung đầy đủ dinh dưỡng sẽ dễ bị sút cân, thiếu chất, thậm chí rụng tóc, loãng xương sớm.

2. Ảnh hưởng đến tinh thần

Áp lực tâm lý: Nhiều mẹ đặt nặng chuyện phải đủ sữa cho con, nếu lượng sữa ít thường cảm thấy tự ti, buồn bã, dẫn đến stress.

Cảm giác cô đơn: Hành trình hút sữa thường diễn ra trong lặng lẽ, có mẹ gọi đó là “ca làm việc thứ hai” vào nửa đêm, dễ khiến tâm trạng nặng nề.

Niềm vui xen lẫn hạnh phúc: Dù vất vả, nhưng khi nhìn thấy từng giọt sữa dành cho con, mẹ lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và tràn đầy yêu thương.

3. Ảnh hưởng lâu dài

Việc duy trì hút sữa đều đặn giúp mẹ tránh tình trạng tắc tia sữa, đồng thời tạo nguồn sữa dự trữ cho con. Tuy nhiên, nếu không cân bằng dinh dưỡng và nghỉ ngơi, sức khỏe mẹ sẽ bị bào mòn nhanh chóng.

Có thể nói, hút sữa vừa là thử thách, vừa là hành trình yêu thương. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh thần thép của mẹ và cả sự đồng hành, chia sẻ từ gia đình để mẹ không đơn độc trong những ngày tháng nuôi con bằng sữa mẹ.