Hầu hết các mẹ đều muốn rèn con ngủ xuyên đêm, bởi vì việc ngủ xuyên đêm không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn vì sự phát triển toàn diện của trẻ.

Giấc ngủ đêm dài giúp trẻ tăng hormone tăng trưởng (GH) - phát triển chiều cao tối ưu, củng cố trí nhớ và khả năng học hỏi cũng như để hệ miễn dịch được phục hồi.

Trẻ có đồng hồ sinh học ổn định sẽ ăn ngon miệng hơn, ít quấy khóc vô cớ và dễ thích nghi với môi trường mới.

Khi con ngủ xuyên đêm, mẹ cũng sẽ được ngủ đủ giấc, làm giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh. Mẹ có thời gian chăm sóc bản thân và khi mẹ thoải mái sẽ duy trì sữa mẹ tốt hơn.

Ngoài ra, trẻ biết tự ngủ sẽ đễ thích nghi khi đi nhà trẻ và có nền tảng sức khỏe để học các kỹ năng mới (bò, đi, nói...).

Khi con ngủ ngoan thì chắc chắn bố mẹ có thời gian gắn kết hơn. Các anh chị em trong nhà không bị đánh thức. Từ đó làm giảm căng thẳng trong gia đình.

"Đừng xem rèn ngủ là ích kỷ - đó là món quà sức khỏe bạn tặng con. Trẻ được ngủ đủ sẽ tỉnh táo, vui vẻ và học hỏi tốt hơn 40% so với trẻ thiếu ngủ" - (Tiến sĩ Craig Canapari - chuyên gia về giấc ngủ nhi khoa nổi tiếng thế giới, giám đốc Trung tâm giấc ngủ nhi khoa Yale và là tác giả của cuốn sách It's Never Too Late to Sleep Train: The Low Stress Way to High-Quality Sleep for Babies, Kids, and Parents ).

Việc rèn con tự ngủ xuyên đêm là một quá trình không dễ nhưng hoàn toàn khả thi , nếu bố mẹ có phương pháp nhẹ nhàng, nhất quán và phù hợp với độ tuổi của bé .

Tất nhiên, mỗi đứa trẻ đều không giống nhau nên việc áp dụng phương pháp nào đó để giúp trẻ tự ngủ đều cần nương theo đứa trẻ chứ không chỉ cứng nhắc theo lý thuyết.

Từng thử qua rất nhiều phương pháp đều không thành công, Khánh An - 1 mẹ bỉm đang nuôi con nhỏ đã quyết định rèn ngủ theo phương pháp... mẹ. Tức là mẹ cứ nhìn con mà điều chỉnh dần thời gian biểu và cách hỗ trợ để con có thể tự ngủ mà không gây căng thẳng cho con và tạo áp lực cho mẹ.

Bé nhà An là 1 em bé 1 tuổi, nặng 13kg. Trộm vía là bé có cân nặng và nền tảng sức khỏe rất tốt. Thế nhưng giờ ngủ không cố định, ngủ tuỳ hứng, lúc nào thích thì ngủ còn không thì thức chơi đến nửa đêm luôn!

An nhận thấy thời điểm này là giai đoạn rất phù hợp để thiết lập nếp sinh hoạt đều đặn và rèn ngủ tự giác cho con, chỉ cần đúng nhịp sinh học là bé sẽ hợp tác rất nhanh.

Mục tiêu đặt ra

Bé ngủ đủ 12–14 tiếng mỗi ngày, trong đó có 2–3 giờ ban ngày, còn lại là giấc đêm

Có lịch ngủ – ăn – chơi ổn định, giúp bé khỏe mạnh, ít quấy, phát triển tốt hơn

Tập cho bé ngủ vào khung giờ cố định (tối khoảng 19h30–20h30)

Lịch sinh hoạt & ngủ cho bé 1 tuổi – 13kg

Thời gian Hoạt động 7h00 – 7h30 Bé thức dậy – thay tã – bú sáng / ăn sáng 9h30 – 10h15 Ngủ ngày giấc 1 (khoảng 30–45 phút) 11h30 Ăn trưa 12h30 – 14h00 Ngủ ngày giấc 2 (giấc chính, 1–1.5 tiếng) 15h00 Ăn nhẹ / chơi ngoài trời 17h30 Ăn tối 18h30 – 19h30 Tắm – chơi nhẹ – chuẩn bị đi ngủ 19h30 – 20h00 Đọc truyện – hát ru – đặt bé ngủ giấc đêm Qua đêm Nếu bé tỉnh: vỗ nhẹ – không cho bú ngay – tránh tạo thói quen bú đêm

Kinh nghiệm thực tiễn

1. Duy trì lịch đều mỗi ngày

Bé sẽ quen dần sau 5–10 ngày nếu mẹ kiên trì. Trong trường hợp con quá buồn ngủ, vẫn sẽ để bé ngủ 1 giấc ngắn rồi nhẹ nhàng gọi con dậy thay vì bắt con phải thức qua cữ ngủ quen thuộc ngay lập tức.

Nếu bé ngủ sau 15h30 thì tối sẽ khó ngủ nên bố mẹ cần “cắt ngắn” giấc chiều hoặc đánh thức nhẹ

2. Phản xạ có điều kiện

1 tuổi là con đã biết và nghe hiểu khá nhiều, An thường sẽ gọi con vào phòng, thay bỉm và đồ ngủ rồi mời con đi ngủ. An không bế, không vỗ, không tiếng ồn trắng, nói chung là không dùng bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào, hoàn toàn để con tự lăn lộn trên giường rồi tự ngủ.

Tuy nhiên, điều kiện bất di bất dịch là luôn để bé có cảm giác mình đang ở trong không gian an toàn. Hãy đảm bảo bé cảm thấy được an toàn trước khi ngủ, trong giấc ngủ và khi tỉnh giấc. Trong trường hợp của bé nhà An thì dù mẹ không bế ẵm nhưng mẹ phải luôn ở trong tầm mắt bé.

3. Thay đổi khi không phù hợp

Hãy luôn đảm bảo rằng dù làm gì cũng cần tôn trọng nhu cầu của con. Nếu ngày hôm đó con không thoải mái, muốn được ôm ấp ru ngủ, hãy hỗ trợ con.

Đặc biệt, trong thời gian rèn con tự ngủ, hạn chế đến mức tối đa để co thay đổi môi trường ngủ của mình để con không có cảm giác bị mất an toàn và gây khó nhận thức lúc nào là lúc cần đi ngủ.

Lưu ý

Với những em bé khá “đô con” như em bé nhà An, nếu bé còn bú đêm nhiều thì có thể không phải vì đói mà vì thói quen. Có thể bắt đầu giảm dần bú đêm bằng cách giãn cữ – rút ngắn thời gian bú – vỗ về, an ủi thay vì cho bú.

Tránh để bé ngủ li bì ban ngày (tổng ngày nên ≤ 3 tiếng). Không cho bé dùng thiết bị điện tử ít nhất 1 tiếng trước giờ ngủ. Thay vào đó có thể hát hoặc đọc truyện cho bé.