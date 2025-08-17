Mẹ bỉm 9x và chuyện từ việc "ngại đẻ" đến quyết định đúng đắn nhất đời là đẻ 2 con cách nhau 10 năm

Tôi sinh bé đầu lòng khi mới 20 tuổi. Đó là một quãng thời gian đầy khó khăn: kinh tế chưa ổn định, kinh nghiệm làm mẹ còn non nớt, nên việc nuôi con khiến tôi vừa lo lắng vừa áp lực. Chính vì vậy, trong suốt nhiều năm sau đó, tôi luôn canh cánh nỗi sợ không dám đẻ nữa. Tôi nghĩ rằng, một đứa con thôi cũng đã đủ gánh nặng, thêm một đứa nữa chắc tôi không kham nổi.

Cứ nghĩ đến cái cảnh mà tiền thì không có, người giúp thì chẳng có ai, 1 mình trông 2 đứa trẻ con ngang ngang tuổi nhau. Lúc khoẻ mạnh thì nghịch ngợm, lúc ốm đau thì quấy khóc. Nói thật nếu cho chọn lại tôi vẫn không dám đẻ sát nhau.

Mãi đến khi bước sang tuổi 30, tôi quyết định sinh thêm bé thứ hai. Quyết định này không dễ dàng gì, bởi tôi vừa ngại chuyện sinh nở, vừa lo khoảng cách 10 tuổi giữa hai anh em sẽ khiến con lớn và con nhỏ xa cách, khó tìm được sự đồng điệu.

Trong lòng tôi lúc ấy có rất nhiều nỗi lo: liệu con lớn có cảm thấy “bị bỏ rơi” khi có em? Liệu con nhỏ có bị thiệt thòi vì anh đã quá lớn để chơi cùng?

Nhưng thực tế lại khiến tôi bất ngờ. Con trai lớn chăm em vô cùng chu đáo. Con không coi việc bế em, trông em, dỗ em là “giúp” bố mẹ, mà coi đó là trách nhiệm tự nhiên của mình. Có lúc tôi mệt mỏi, chưa kịp chạy đến, con đã nhanh chóng bế em, hát ru hoặc tìm cách làm em cười.

Công việc của mẹ bận rộn, đa phần những lúc chơi là 2 anh em nó chơi với nhau. Thậm chí người dạy thằng út học nói là anh nó chứ không phải bố mẹ. Cái hay là thằng anh không có suy nghĩ phải tị nạnh với thằng em, nó còn chiều em hơn cả ông bà bố mẹ ấy chứ.

Tôi nhìn thấy trong mắt con một sự tự giác, chững chạc và tình yêu thương dành cho em rất thật lòng. Những giây phút ấy khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào, bởi bao nỗi sợ hãi ngày trước dường như tan biến hết.

Vậy thì nên sinh liền hay nên sinh con cách xa nhau?

Câu hỏi này thật sự rất nhiều bậc cha mẹ băn khoăn, và câu trả lời không có “một đáp án đúng duy nhất”. Mỗi lựa chọn đều có ưu và nhược điểm riêng, quan trọng là phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý của gia đình.

Sinh con liền nhau (sát tuổi)

Ưu điểm

Các con gần tuổi nên dễ chơi cùng nhau, có bạn đồng hành từ nhỏ.

Bố mẹ “vào guồng” nuôi con một lần, sau này con lớn gần như cùng lúc, bố mẹ sớm có nhiều thời gian cho bản thân.

Ít xảy ra khoảng cách thế hệ, các con dễ đồng cảm và gắn kết.

Hạn chế

Áp lực tài chính và sức khỏe cho bố mẹ tăng lên rõ rệt, đặc biệt với mẹ vừa sinh chưa kịp hồi phục.

Giai đoạn đầu cực kỳ vất vả, vì bố mẹ phải chăm cùng lúc hai (hoặc nhiều) bé nhỏ.

Dễ rơi vào tình huống “con lớn còn quá nhỏ” nên cảm thấy bị thiệt thòi khi có em.

Sinh con cách xa nhau (từ 5–10 tuổi trở lên)

Ưu điểm

Bố mẹ có thời gian ổn định kinh tế, tích lũy kinh nghiệm nuôi con.

Con lớn đủ trưởng thành để hỗ trợ, chăm sóc em, thường gắn bó và biết trách nhiệm.

Mẹ có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau lần sinh đầu.

Hạn chế

Khoảng cách tuổi tác khiến anh chị em ít có sự đồng điệu trong vui chơi, khó trở thành “bạn thân”.

Bố mẹ sẽ “quay lại vòng xoay tã sữa” sau nhiều năm, đôi khi bị hụt hẫng hoặc mệt mỏi.

Con lớn đã quen được bố mẹ quan tâm toàn bộ, có thể cảm thấy “bị chia sẻ tình cảm” khi có thêm em.

Kết luận

Nếu bố mẹ có sức khỏe tốt, kinh tế ổn định và muốn các con gần gũi như bạn bè thì nên sinh liền nhau.

Nếu bố mẹ còn nhiều áp lực hoặc muốn có sự chuẩn bị chu đáo về tài chính, tâm lý thì sinh cách xa cũng không sao. Quan trọng nhất không phải ở thời điểm sinh, mà ở cách bố mẹ nuôi dưỡng tình cảm và sự công bằng cho các con.

Từ câu chuyện của bản thân, tôi rút ra một bài học quan trọng: việc sinh con liền kề hay cách xa nhau không quyết định các con có thương nhau hay không. Điều quan trọng nằm ở cách bố mẹ gieo cho con lớn tình yêu thương, sự tôn trọng và cả niềm tin rằng con là một phần quan trọng trong gia đình. Nếu con cảm nhận được sự công bằng, không bị thiệt thòi khi có em, thì khoảng cách tuổi tác dù 1 năm hay 10 năm cũng không thể ngăn cản tình anh em gắn bó.

Đôi khi, những gì chúng ta lo lắng trước khi sinh con lại không đáng sợ như ta tưởng. Trẻ con có tấm lòng rộng mở và tình yêu thương bản năng dành cho gia đình. Chỉ cần bố mẹ biết cách nuôi dưỡng, các con sẽ luôn đồng hành cùng nhau, và tình cảm anh em sẽ trở thành điểm tựa bền chặt cho cả cuộc đời.