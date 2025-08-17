4 nàng WAGs Việt đình đám: Vừa xinh đẹp giỏi giang lại là "mẹ bỉm" chăm con cực khéo!

Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá, đặc biệt sau những thành công lớn của đội tuyển quốc gia, hình ảnh các nàng WAGs Việt cũng ngày càng được quan tâm. Họ không chỉ được chú ý nhờ nhan sắc, gu thời trang hay lối sống mà còn vì cách họ đồng hành, cổ vũ bạn trai hoặc chồng mình trên con đường sự nghiệp.

Nhiều WAGs Việt còn xây dựng hình ảnh riêng, trở thành hot mom, KOL hoặc doanh nhân, tạo sức ảnh hưởng độc lập chứ không chỉ gắn với danh tiếng của cầu thủ. Có thể nói, “nàng WAGs Việt” vừa mang nét truyền thống của người phụ nữ đồng hành cùng gia đình, vừa mang tinh thần hiện đại tự tin, cá tính và đầy bản lĩnh. Chính điều đó khiến họ trở thành một phần đáng chú ý trong đời sống bóng đá cũng như văn hóa giải trí Việt Nam.

Nhắc đến những các nàng WAGs Việt thì khó có thể không nhắc đến 4 bóng hồng này. Các nàng không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, thậm chí có có xuất thân không phải dạng vừa đâu.

1. Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải

Chu Thanh Huyền, sinh năm 2000, là vợ của cầu thủ bóng đá nổi tiếng Nguyễn Quang Hải. Không chỉ được chú ý với vai trò “nàng WAGs”, cô còn là một nữ doanh nhân kinh doanh online thành công, sở hữu lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Vốn nổi bật với gương mặt khả ái, ngoại hình cuốn hút cùng gu thời trang gợi cảm và nữ tính, Chu Thanh Huyền thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục tôn dáng. Trước khi kết hôn, cô đã được biết đến là một hot girl livestream, nổi tiếng nhờ khả năng bán hàng và chốt đơn.

Sau khi trở thành vợ Quang Hải vào tháng 4/2024, Chu Thanh Huyền vẫn duy trì công việc kinh doanh online và đảm nhận vai trò giám đốc công ty TNHH chuyên về thực phẩm, mỹ phẩm.

Hiện tại, cô sở hữu kênh TikTok với hơn 1,8 triệu người theo dõi, thường xuyên livestream bán hàng cũng như chia sẻ về cuộc sống cá nhân, gia đình và công việc.

Tháng 7/2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Nguyễn Quang Minh (biệt danh Lido). Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của bé Lido chính là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng của Quang Hải và Chu Thanh Huyền thêm bền chặt.

Từ một hot girl mạng xã hội, Chu Thanh Huyền nay được nhìn nhận như hình mẫu phụ nữ đa năng: vừa xinh đẹp, hiện đại, vừa giỏi giang trong kinh doanh, vừa là hậu phương vững chắc cho gia đình nhỏ của mình

2. Doãn Hải My - Bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My, sinh năm 2001 tại Hà Nội, được biết đến với nhan sắc dịu dàng, thành tích học tập ấn tượng và tài năng nghệ thuật. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đồng thời giành giải Người đẹp Tài năng nhờ khả năng hát và chơi piano. Xuất thân trong một gia đình kinh doanh tại Hà Nội, Hải My tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thông thạo tiếng Anh và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung.

Ngoài hoạt động người mẫu, cô còn khởi nghiệp với cửa hàng phụ kiện thời trang nam và sau này cùng chồng phát triển thương hiệu thời trang riêng. Phong cách của Hải My được đánh giá là thanh lịch, sang trọng, đời tư kín tiếng và ít vướng vào ồn ào.

Tháng 11/2023, sau hơn 3 năm hẹn hò, Doãn Hải My chính thức kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu – ngôi sao bóng đá nổi lên từ giải U23 châu Á 2018. Họ trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất làng túc cầu Việt Nam.

Đến tháng 3/2024, Hải My vui mừng thông báo mang thai, và vào tháng 6/2024 cô hạ sinh bé trai đầu lòng, đặt biệt danh Lúa. Hiện tại, Doãn Hải My dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời hoạt động như một KOL có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Gia đình nhỏ của cô và Văn Hậu đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn trong căn biệt thự 4 tầng sang trọng.

3. Yến Xuân - Vợ thủ môn Đặng Văn Lâm

Bùi Thị Yến Xuân – vợ của thủ môn Đặng Văn Lâm – là huấn luyện viên thể hình, nổi tiếng với vóc dáng gợi cảm và lối sống kỷ luật. Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, Yến Xuân từng có thời gian thừa cân trước khi kiên trì tập luyện để sở hữu thân hình săn chắc. Ở tuổi 33, cô mong muốn truyền cảm hứng rèn luyện thể thao và lối sống khoa học đến nhiều người.

Để duy trì vóc dáng, Yến Xuân tập luyện mỗi ngày với nhiều bộ môn như gym, yoga, đạp xe và các môn thể thao khác để tránh nhàm chán. Cô cũng chú trọng chế độ dinh dưỡng: uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây ít đường và thực phẩm giàu protein.

Yến Xuân và Văn Lâm quen nhau từ năm 2018. Dù hơn chồng hai tuổi, cô được gia đình anh ủng hộ và từng sống chung một thời gian dài tại Nga. Suốt 6 năm yêu kín tiếng, Yến Xuân luôn đồng hành cùng Văn Lâm, thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ anh tại các giải đấu trong và ngoài nước như Thái Lan, Nhật Bản.

Tháng 7/2024, cặp đôi tổ chức lễ cưới ấm cúng ở Nha Trang với khoảng 20 khách mời thân thiết. Sau hôn nhân, cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc, từ những buổi du lịch đến sinh hoạt giản dị bên nhau.

Đến tháng 2/2025, gia đình nhỏ đón thêm thành viên mới – bé trai đầu lòng, được đặt biệt danh là “Gấu”. Trên trang cá nhân, Văn Lâm hạnh phúc viết: “Chào mừng Gấu đến với thế giới của bố mẹ. Con là món quà quý giá mà Chúa ban tặng cho gia đình mình. Chúc con luôn mạnh khỏe, bình an. Bố mẹ yêu con vô cùng.”

4. Dianka Zakhidova - Vợ siêu mẫu của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Dianka Zakhidova – bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng – là người mẫu đến từ Ukraine, sinh năm 2000. Sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng 81-65-94, Dianka sớm bén duyên với sàn catwalk và từng hoạt động tại nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Đức…

Năm 17 tuổi, cô lần đầu nhận hợp đồng làm mẫu cho một thương hiệu ở Việt Nam, cũng từ đó nảy duyên gắn bó và quyết định phát triển sự nghiệp tại mảnh đất hình chữ S. Tại đây, Dianka đầu quân cho công ty người mẫu của Vũ Khắc Tiệp, nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong các show thời trang, chụp lookbook và quảng cáo thương hiệu. Cô được khen ngợi bởi những bước catwalk tự tin, thần thái cuốn hút cùng biểu cảm đa dạng.

Dù theo đuổi nghề mẫu, Dianka vẫn theo học ngành Văn hóa – Nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Kyiv, một trong những ngôi trường danh giá nhất Ukraine. Cô đã tốt nghiệp nhưng chưa có ý định chuyển hướng theo lĩnh vực chuyên môn này.

Tháng 5/2022, Bùi Tiến Dũng và Dianka tổ chức hôn lễ. Đến tháng 11 cùng năm, cả hai chào đón con trai đầu lòng – bé Danil. Nhóc tỳ lai Âu – Á thường gây chú ý bởi gương mặt đáng yêu, lanh lợi. Đặc biệt, Dianka khiến khán giả trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh, tự tin xuất hiện với phong cách gợi cảm, tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài quyến rũ.