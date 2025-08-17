Đừng trả lời "không có tiền" khi con vòi vĩnh, đây còn là cơ hội tốt để giáo dục con về NÚT CHỜ

Có rất nhiều bố mẹ lúng túng khi con vòi vĩnh, đòi mua đồ chơi hay món ăn vặt mà mình chưa muốn đáp ứng.

Thông thường, nhiều người chọn cách nói “không có tiền” để từ chối. Tuy nhiên, cách trả lời này có thể khiến con hiểu sai, tưởng rằng gia đình đang khó khăn thật sự, hoặc dần hình thành tâm lý thiếu thốn, lo lắng. Thậm chí, có bé còn thắc mắc “Vậy sao bố mẹ vẫn mua được điện thoại, quần áo mới?” , điều này dễ tạo khoảng cách trong niềm tin giữa con và bố mẹ.

Thay vì né tránh, bố mẹ nên coi đây là cơ hội để giáo dục con về giá trị của tiền bạc và sự lựa chọn. Một cách trả lời phù hợp có thể là: “Bố mẹ có tiền, nhưng chúng ta cần dùng cho những việc quan trọng hơn, ví dụ ăn uống và học tập”, hoặc “ Nếu con thật sự muốn món này, chúng ta có thể cùng tiết kiệm để mua vào dịp đặc biệt”.

Cách ứng xử này không chỉ giúp con hiểu rằng bố mẹ tôn trọng nhu cầu của mình, mà còn dạy con về kiên nhẫn, quản lý mong muốn và biết phân biệt điều gì cần – điều gì chỉ là thích. Đây chính là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển tư duy tài chính và trách nhiệm trong tương lai.

Đây là một tình huống mà hầu hết các bố mẹ đều gặp phải, nhất là khi con bắt đầu biết “đòi” đồ chơi, quần áo, hay những món ăn vặt con thích. Việc trả lời “không có tiền” nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại không phải là cách hay, vì:

Nó có thể khiến trẻ cảm thấy thiếu thốn, lo lắng rằng gia đình thực sự khó khăn.

Về lâu dài, con có thể hình thành suy nghĩ tiêu cực về tiền bạc, hoặc nghĩ rằng tiền là “vấn đề cấm kỵ” trong gia đình.

Trẻ cũng có thể trở nên tò mò và tìm cách “kiếm tiền bằng mọi cách” mà không hiểu đúng giá trị của nó.

Thay vì nói “không có tiền”, bố mẹ có thể trả lời con theo cách giáo dục và tích cực hơn

1. Giải thích về nhu cầu và sự lựa chọn:

“Bố mẹ có tiền, nhưng mình sẽ dùng cho những việc quan trọng hơn, ví dụ mua đồ ăn cho cả nhà.”

“Chúng ta không thể mua mọi thứ ngay lập tức, con hãy suy nghĩ xem món này có thực sự cần thiết không.”

2. Hướng con đến sự chờ đợi và tiết kiệm:

“Nếu con thích món này, mình có thể để dành tiền mua vào dịp đặc biệt, ví dụ sinh nhật hoặc Tết.”

“Con có thể tiết kiệm trong heo đất, khi đủ tiền thì mình sẽ mua.”

3. Khuyến khích con suy nghĩ về giá trị:

“Con nghĩ món đồ này có thực sự đáng để mua không?”

“Nếu mua món này thì mình sẽ không mua được món khác, con muốn chọn thế nào?”

Bằng cách này, bố mẹ vừa giữ được sự tôn trọng với con, vừa dạy con về giá trị của tiền bạc, sự ưu tiên và khả năng chờ đợi, những kỹ năng cực kỳ quan trọng khi lớn lên.