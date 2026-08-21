3 tháng đầu thai kỳ, nhiều mẹ bầu rơi vào cảnh “thân tàn ma dại” vì ốm nghén: ngửi mùi cơm là sợ, uống ngụm nước cũng nôn, người mệt lả không còn chút sức lực. Thế nhưng, người lớn trong nhà thường an ủi: "Càng nghén nặng sau này con càng thông minh!".

Nghe qua tưởng là lời động viên suông, nhưng dưới góc độ khoa học, đây lại là sự thật đã được các nhà nghiên cứu chứng minh.

1. Ốm nghén – "Lá chắn" tự vệ vĩ đại của thai nhi

Khoảng tuần thứ 6, phôi thai bắt đầu phân hóa. Đây là lúc em bé mong manh và dễ tổn thương nhất.

Nguồn thức ăn mẹ nạp vào hàng ngày dù rất sạch vẫn có thể chứa lượng nhỏ độc tố tự nhiên. Người trưởng thành ăn vào không sao, nhưng thai nhi thì chưa thể chống chọi. Để bảo vệ em bé, cơ thể mẹ tự động bật "chế độ phòng thủ":

Hormone HCG tăng vọt: Kích thích dạ dày và khứu giác, khiến giác quan của mẹ nhạy bén gấp nhiều lần.

Cơ chế đào thải chủ động: Đĩa thịt kho ngậy mùi hay món dưa nộm thanh mát bỗng làm mẹ buồn nôn trào ngược. Bản chất là cơ thể đang chủ động loại bỏ rủi ro, ngăn chặn nguy cơ dị tật thai nhi từ sớm.

Nói cách khác, mẹ nghén là lúc em bé đang dốc sức "dọn dẹp" mọi nguy hiểm xung quanh.

2. Nghiên cứu chứng minh: Nghén càng nặng, IQ của con càng cao

Dự án Motherisk thuộc Bệnh viện Nhi đồng Toronto (Canada) đã theo dõi 121 phụ nữ mang thai và kiểm tra trí tuệ của trẻ khi lên 3 và 7 tuổi. Kết quả cho thấy:

Trẻ có mẹ bị ốm nghén đạt điểm số vượt trội hơn về khả năng ngôn ngữ, xử lý âm thanh, trí nhớ số và tư duy thao tác.

Mức độ nghén tỷ lệ thuận với điểm IQ: Khoảng 21% trẻ ở nhóm mẹ nghén nặng sở hữu IQ trên 130 (thuộc nhóm rất thông minh), trong khi con của những mẹ không nghén chỉ đạt tỷ lệ này ở mức 7%.

Lưu ý: Mặc dù nghén là dấu hiệu tốt, nhưng nếu nghén quá dữ dội dẫn đến suy dinh dưỡng hay mất nước nghiêm trọng thì lại phản tác dụng, gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

3. Mẹo "hạ hỏa" cơn nghén cho mẹ bầu

Ăn nhẹ trước khi bước xuống giường: Đặt sẵn vài miếng bánh quy lạt hoặc bánh mì mì nguyên cám ở đầu giường. Thức dậy, nằm nghỉ 5 phút rồi nhấm nháp một ít. Bụng rỗng chính là "kẻ thù" số một kích thích cơn buồn nôn.

Đừng ép bản thân ăn quá bổ: 3 tháng đầu em bé chưa cần quá nhiều năng lượng. Ăn được chén cháo trắng nhẹ bụng vẫn tốt hơn cố nuốt bát gà hầm rồi nôn kiệt sức. Thèm gì ăn nấy, miễn là đồ chín nóng.

Dùng thảo mộc tự nhiên: Mang theo vỏ chanh tươi để ngửi khi ngột ngạt, hoặc ngậm kẹo gừng nguyên chất để xoa dịu dạ dày.

Uống nước đúng cách: Nhấp từng ngụm nước ấm nhỏ thay vì uống ực một hơi lớn để tránh làm dội dạ dày.

4. Dấu hiệu nghén nguy hiểm: Cần đi viện ngay!

Mẹ đừng cố chịu đựng nếu gặp 1 trong 3 trường hợp sau:

Nôn liên tục 24h: Ăn gì nôn nấy, kể cả uống vài ngụm nước ấm.

Sụt cân nhanh: Giảm hơn 5% trọng lượng cơ thể so với trước khi mang thai và không phục hồi sau 2–3 ngày.

Dấu hiệu mất nước/nhiễm độc: Nôn ra máu, hoa mắt xỉu nảy, tim đập nhanh, tiểu rất ít (2–3 lần/ngày) và nước tiểu vàng đậm như trà đặc.

Lúc này, việc đến bệnh viện truyền dịch và dùng thuốc giảm nghén an toàn là bắt buộc để bảo vệ tính mạng của cả hai mẹ con.

Mỗi cơn buồn nôn rút cạn sức lực thực ra là cách sinh linh bé nhỏ vài centimet đang "báo an" với mẹ. Bé đang cắm rễ vững chắc và lớn lên từng ngày. Mẹ hãy cố gắng vượt qua 3 tháng đầu hành trình nhé!

Nguồn: Tổng hợp