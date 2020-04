Mẹ bầu 9x mang thai hơn 7 tháng vẫn trẻ đẹp, thon thả ngỡ ngàng: "Không nên nghĩ mang thai mệt mỏi, nặng thề thì không cần đẹp"

Hạn chế tinh bột, chăm chỉ uống sữa hạt

Chị Nguyễn Trà My, 26 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội hiện đang mang thai được 7 tháng rưỡi. So với lúc chưa có bầu, chị My đã tăng thêm 9kg, cân nặng hiện tại là 60kg.



Từ lúc có bầu, chế độ ăn uống của chị My cũng không thay đổi nhiều nhưng chị hạn chế ăn tinh bột. Ngoài ra, mẹ bầu xinh đẹp rất chăm chỉ uống sữa hạt các loại và ăn nhiều hoa quả. Chị cho rằng sữa hạt rất tốt cho bà bầu, giúp em bé hấp thụ chất dinh dưỡng nhưng không khiến mẹ bị tăng cân.

Khi mang thai, chị My cũng không ngồi một chỗ mà rất chăm chỉ vận động. Ngoài những lúc làm việc thì bà mẹ 9x thường xuyên đi bộ, làm việc nhà vừa sức, nhẹ nhàng. Thời điểm chưa bùng phát dịch bệnh, chị My vẫn cùng chồng đi du lịch, nghỉ ngơi. Theo chị, đi du lịch khi mang thai sẽ giúp mẹ bầu được vận động, giúp cho tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Tuy nhiên, các mẹ cũng cần lưu ý giữ gìn sức khoẻ, đi nghỉ ngơi là chính, vận động nhẹ nhàng không nên cố quá sức của mình.

Chế độ ăn khi mang thai của chị My cũng vẫn tương đối giống như bình thường song chị hạn chế tinh bột hơn.

Bà mẹ trẻ đi du lịch khi mang thai để nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái.

Nếu như nhiều chị em kiêng dùng mỹ phẩm, make-up khi mang thai thì chị lại My rất chú trọng việc làm đẹp cho bản thân khi bầu bí.

"Mình vẫn dùng sản phẩm dưỡng da và make-up nhưng ở mức vừa phải và luôn tìm hiểu kỹ trước khi dùng để làm sao cho bản thân mình vẫn xinh đẹp, tự tin mà không ảnh hưởng đến con.

Có thể nhiều mẹ vẫn sợ dùng mỹ phẩm trong thai kỳ là không tốt, hoặc nghĩ rằng khi bầu bí mệt mỏi, nặng nề cần gì đẹp nữa, ai ngắm đâu mà lo. Nhưng mình lại nghĩ khác, bầu thì vẫn phải tự tin, xinh đẹp, có như thế thì tâm lý mình mới được vui vẻ, thoải mái. Mà càng vui vẻ thoải mái thì mình càng khoẻ đẹp hơn, mẹ vui thì càng tốt cho con.

Mình chăm sóc da khi bầu bí cũng đơn giản lắm, không cầu kỳ, chỉ có 3 bước cơ bản là: Làm sạch, dùng nước hoa hồng và cuối cùng là bôi kem dưỡng ẩm. Quan trọng nhất là bước làm dạch da, da sạch thì da mới khoẻ" - chị My chia sẻ.

Chị My cũng thường xuyên vận động nhẹ nhàng, làm việc nhà vừa sức mình.

Bà mẹ 26 tuổi vẫn chăm chỉ chăm sóc da.

Ông xã cưng như trứng mỏng, ngày nào cũng thoa kem trị rạn, pha nước hoa quả cho vợ uống

May mắn là khi mang thai, chị My không bị strees, ngược lại chị còn rất vui vì được mọi người quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Hai bên gia đình lúc nào cũng ưu ái, mỗi lần đi siêu âm về là cả nhà đều hỏi thăm.

Tuy nhiên, có lẽ do cơ thể khi mang bầu ít nhiều có sự thay đổi nên đôi lúc chị My cũng cảm thấy hoang mang và có chút tự ti. Dẫu vậy, ông xã lúc nào cũng ở bên động viên: "Vợ vẫn đẹp nhất, không sao đâu vợ ạ" nên chị My lại yêu đời và vượt qua được cảm giác lo lắng.

Nói thêm về người bạn đời của mình, chị My cho hay anh là người rất tình cảm, cực kỳ quan tâm đến vợ cả lúc bình thường lẫn khi vợ mang thai.

"Mọi việc trong nhà như: quét dọn nhà cửa, phơi đồ, rửa bát... chồng mình đều tranh làm hết. Có hôm mình đang rửa bát, chồng vào thấy thế liền bảo: "Sao em lại rửa bát của anh". Từ hồi mình biết có bầu đến bây giờ, ngày nào ông xã cũng cẩn thận bôi kem rạn cho vợ. Rồi anh ấy còn nhắc vợ uống thuốc, pha nước hoa quả cho vợ uống để bổ sung vitamin.

Chị My được ông xã hết mực cưng chiều.

Nhờ vậy mà tâm lý của bà mẹ trẻ luôn thoải mái, vui tươi.

Thật sự mình thấy khi vợ mang bầu, vai trò của người chồng là quan trọng nhất. Vì chồng là người ở bên cạnh mình nhiều nhất. Khi mang thai hormone trong cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi, tâm trạng dễ bị ảnh hưởng, tủi thân, lo lắng... Nếu người chồng không thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, động viên thì người vợ sẽ rất dễ bị strees, mẹ bị strees thì đương nhiên là không tốt cho em bé.

Vì vậy, mình mong các ông chồng luôn quan tâm đến vợ, không chỉ trong lúc vợ bầu bí mà ngay cả sau sinh vì phụ nữ đã phải vất vả, hy sinh rất nhiều nên họ xứng đáng được yêu thương".