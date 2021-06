Mẹ bầu 9x đẹp ngút trời, đẻ xong thần thái hơn nhờ quan điểm: "Đừng nghĩ mình có con rồi thì thế nào cũng được"

Tăng cân không kiểm soát nhưng vẫn đẹp rạng ngời

Khi mang thai, nhiều mẹ bầu đau đầu vì phải đối diện với tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Cân nặng tăng vọt khiến mẹ bầu tự ti về hình thể, có mẹ còn ngại không dám ra đường. Nhưng với bà mẹ trẻ Daisie Lai (26 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ) thì hoàn toàn khác. Dù lúc mang bầu tăng đến 26kg nhưng cô vẫn luôn tự tin với ngoại hình của mình. Nhìn loạt ảnh bầu bí của cô, nhiều người tấm tắc vì nhan sắc xinh đẹp và thần thái ngút trời.

Mẹ bỉm sữa 9x kể: "Mình mới sinh em bé được 1 năm. Mình cao 1m62, thời con gái nặng 48kg nhưng lúc bầu bí tăng thêm 26kg nữa. Nguyên nhân là do lúc bầu mình "ăn cả thế giới".



Sau sinh, mình may mắn không cần giảm cân mà cân nặng tự giảm về như cũ. Tuy nhiên, mình thấy bản thân xuống dốc, xuề xòa hẳn nên bắt đầu lo lắng. Mình có tham gia 1 vài hội nhóm, diễn đàn của chị em, thấy nhiều người than vãn chuyện bị chồng bỏ, chồng chê... tự nhiên cũng thấy sợ. Thế là mình quyết định thay đổi bản thân. Mình nghĩ dù trong hoàn cảnh nào thì phụ nữ vẫn phải đẹp, phải thơm. Dù mệt cỡ nào chúng mình cũng nên tươi cười khi ở nhà cũng như lúc ra đường".

Hình ảnh lúc Daisie Lai đang mang bầu ở tuần thứ 33. Khi đó cân nặng của cô ở mức 74kg.

Daisie Lai cho biết, lúc chưa có em bé, cô đã chú trọng đến ngoại hình của mình. Thời điểm đó, cô hay diện những trang phục trẻ trung, có phần sexy nhưng không quá lố. Bây giờ khi đã có gia đình và có con, Daisie Lai nghiêng về chọn những "bộ cánh" trưởng thành, trông đĩnh đạc, quý phái hơn nhưng không vì thế mà khiến cô già đi.



"Thần tượng của mình là chị Leonie Hanne - một Blogger người Đức nổi tiếng về cách phối đồ, mặc đẹp. Những lúc rảnh rỗi, mình thường vào trang cá nhân của chị ấy để học mót cách chị diện đồ. Từ đó rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Mình nghĩ việc tham khảo gu ăn mặc của những người nổi tiếng trong ngành thời trang cũng là cách để chị em "nâng trình" phong cách của mình" - mẹ 9x chia sẻ.

Daisie Lai khi mới sinh con.

Không bao giờ nghĩ: "Mình có con rồi thì thế nào cũng được"

Sau khi về dáng, Daisie Lai ăn uống bình thường nhưng luôn chọn thực phẩm lành mạnh, tránh những món nhiều dầu mỡ gây hại cho sức khỏe và không tốt cho hình thể. Cô cũng tập gym trở lại để duy trì vóc dáng. "Nhất dáng, nhì da", hiểu được điều này nên bà mẹ trẻ cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc da, nhất là phụ nữ sau sinh, nội tiết thay đổi cũng khiến làn da bị già hóa.

"Trước lúc bầu và sau sinh, mình vẫn chăm sóc da mỗi ngày với các sản phẩm tự nhiên, không có axít. Sau khi sinh con, do bị rạn và thâm, hơn nữa mình đã trên 25 tuổi nên mình bổ sung thêm collagen. Vì da khô nên mình nghiêng về sử dụng những mỹ phẩm có tác dụng dưỡng ẩm nhiều. Do mặt có điểm 1 vài chấm tàn nhang nữa nên mình dùng thêm serum vitamin C để mờ vết thâm nám" - Daisie Lai nói thêm.

Hình ảnh hiện tại của mẹ bỉm sữa sau khi sinh con được 1 năm.

Dù cơ thể đã thu về quyến rũ như lúc mới cưới, xong Daisie không bao giờ lơ là việc chăm sóc bản thân.

Daisie Lai tiết lộ, cô đã phẫu thuật thẩm mỹ mũi và ngực để bản thân xinh đẹp hơn. Chính chồng của Daisie Lai đã động viên vợ đi thẩm mỹ để cô trân trọng và yêu mến bản thân hơn. 9x cho rằng việc nhờ công nghệ để bản thân hoàn hảo không xấu, cái chính là chúng ta đừng phụ thuộc quá nhiều vào cái đẹp nhân tạo đó.

Mẹ trẻ phân chia thời gian rất rạch ròi trong việc nuôi dạy em bé, chăm lo gia đình chồng, chăm chút cho bản thân, đi làm,... Daisie Lai cho rằng, phụ nữ sinh con đã rất cực, đẻ con xong cơ thể sẽ xuống sắc và càng xấu hơn. Cô muốn khuyên các chị em đừng bao giờ bỏ quên bản thân mình. Nhất là những mẹ bỉm sữa, không nên suy nghĩ: "Mình có con rồi thì thế nào cũng được", như thế sẽ dẫn đến việc sắc đẹp của bản thân đi xuống, và rất khó để lấy lại.

"Không phải ai có điều kiện mới ăn diện được, chúng ra hãy làm đẹp trong khả năng của mình. Không cần lúc nào cũng trang điểm lồng lộn, mặc những bộ cánh rực rỡ, đắt tiền. Chỉ cần chị em luôn tươm tất, lạc quan vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, đừng bao giờ để đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm là được!" - Daisie Lai nói.

Daisie Lai may mắn khi cơ địa tự giảm cân sau sinh.