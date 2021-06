Điểm danh những hot kid là "gương mặt vàng trong làng hài hước": Nhóc Sữa nhà Hằng Túi "lầy" từ lúc mới sinh, nhưng quý tử của Hà Hồ mới giành ngôi vô địch!

Cặp đôi Sữa - Sam nhà Hằng Túi

"Sữa chủ tịch" nhà hot mom Hằng Túi đã được rất nhiều fan hâm mộ bình chọn là "vua hài" từ lâu. Mới vài tháng tuổi Sữa đã bắt đầu sở hữu fanclub vô cùng hùng hậu, chủ yếu là team bỉm sữa. Bởi cậu nhóc vừa khôi ngô lại vừa có gương mặt hài hước bẩm sinh khiến ai cũng buồn cười.

Sau anh Sữa là đến "chị đại" Sam Sam, dù cô nhóc này có tính cách đối lập hoàn toàn với anh trai, bị cả nhà công nhận là "đanh đá", nhưng Sam Sam cũng có rất nhiều khoảnh khắc ngộ nghĩnh.

Sữa tên thật là Nguyễn Nhật Phúc An, sinh năm 2017. Còn Sam tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Cát Tiên, sinh năm 2018.

2 anh em Sữa - Sam là bộ đôi hot kid nổi tiếng nhất trong số 6 em bé nhà Hằng Túi.

Sữa từ bé đã là "cây hài nhí" của gia đình, những lúc cậu nhóc dỗi, khóc nhè hoặc ăn vạ, cả nhà đều bò lăn ra cười vì biểu cảm vô cùng lầy lội của chàng trai này. Hằng Túi không bao giờ bỏ lỡ thời cơ "dìm hàng" Sữa, suốt 3 năm qua kho ảnh gây cười của Sữa đã lên đến hàng nghìn tấm trên Facebook của bố mẹ. Cứ mỗi lần vợ chồng Hằng Túi đăng ảnh Sữa, Sam là dân tình được phen ôm bụng cười nghiêng ngả.

Không thua kém gì anh trai, "chị đại" Sam Sam cũng có khá nhiều khoảnh khắc để đời mà sau này lớn lên chắc chắn con gái Hằng Túi sẽ muốn giấu tiệt đi ngay lập tức. Thôi thì tranh thủ ngắm Sam khi cô nhóc vẫn còn bé bỏng nhí nhố, sau này Sam sẽ không cho bố mẹ chụp ảnh đem đi chọc cười làng xóm như thế này nữa đâu!

Những khoảnh khắc siêu hài siêu độc đáo của bộ đôi Sữa - Sam, đố ai xem mà không cười té ghế!

Bé Cá nhà Ngọc Mon

Sinh sau Sữa vài tháng nhưng nhóc Cá nhà hot mom Ngọc Mon có nhiều fan không kém quý tử nhà Hằng Túi. So với cô chị gái tên Kua thì Cá cá tính hơn rất nhiều nhờ gương mặt như diễn viên hài!

Cá đón sinh nhật 3 tuổi vào hồi tháng 5 vừa qua, dù đã trưởng thành hơn một chút nhưng năng khiếu gây hài của Cá vẫn không thay đổi tí nào. Thậm chí bây giờ cô nhóc còn "tấu hài" mạnh hơn với những bức ảnh đời thường vô cùng thú vị. Khi cả nhà chụp ảnh nghiêm túc xinh đẹp hết cỡ, Cá luôn là "thành phần cá biệt" với thái độ "lệch sóng" hoàn toàn. Khi mẹ bảo tạo dáng đáng yêu cùng chị Kua, Cá sẽ giãy đành đạch ăn vạ, hoặc tự dưng lăn ra mếu máo khiến ai cũng mắc cười.

Cá là con gái út của hot mom Ngọc Mon, sinh năm 2018, tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Sam.

Ngọc Mon từng phải thốt lên bó tay với con gái rằng: "Sao nó nhiều năng lượng thế nhỉ, mẹ trông quần quật cả ngày mà nó nghịch không thấy mệt!". Cá mà là con trai thì chắc ngày nào Ngọc Mon cùng bác giúp việc cũng phát khóc khi chạy theo.

Từ lúc còn là em bé vài tháng tuổi cho đến tận lúc này, Cá vẫn chưa bao giờ ngừng sự nghiệp làm "diễn viên hài" trên MXH. Dù đang ngồi cắt tóc, ăn cơm, đi tắm, hay chạy nhảy trước cửa nhà... Cá vẫn luôn biết cách tạo ra những tư thế chụp hình bá đạo, đặc biệt là khuôn mặt biểu cảm độc nhất vô nhị khiến dân tình phải vỗ tay khen lớn lên không đi thi "Thách thức danh hài" thì phí!

Ngắm những bức ảnh Ngọc Mon "dìm hàng" con gái út, ai cũng cảm thấy vui vẻ giải trí vô cùng!

Bé Hayden con trai Trà My Idol

Dù đã tạm rời xa showbiz để dành trọn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ, nữ ca sĩ Trà My Idol vẫn thu hút sự chú ý của vô số người nhờ 2 cậu con trai tên Gia Hy và Gia Hưng. Nếu Gia Hy thừa hưởng gần hết các nét đẹp của mẹ với đôi mắt to tròn, ánh mắt cuốn hút và dáng người mảnh mai, thì bé út Gia Hưng - nickname Hayden chính là bản sao mini của bố với đôi mắt một mí và hai má phúng phính như bánh bao.

Bé Hayden rất bụ bẫm dễ thương, còn anh cả Gia Hy thì chững chạc, điển trai như tài tử.

Cả 2 chàng quý tử của Trà My Idol đều nổi tiếng, song cậu út Hayden lại ghi dấu ấn đậm nét hơn anh trai ở khoản... gây hài. Hayden sở hữu gương mặt ngộ nghĩnh bẩm sinh nên dù cậu bé chẳng cố ý, mọi người vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy Hayden xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ My.

Nhìn Hayden "chu mỏ" hờn dỗi khi đang ăn, mắt nhắm tịt mếu máo ăn vạ mẹ, hoặc tướng ngồi bá đạo khi đang chơi ở nhà... fan của gia đình Trà My đều không tiếc tay thả like rần rần.

Từ lúc đẻ ra Hayden đã có tiềm năng của một ngôi sao nhí khiến khán giả mê mệt.

Càng lớn Hayden càng bộc lộ năng khiếu "tấu hài" cực mạnh, nhiều người nhận xét nếu cậu nhóc đi theo con đường nghệ thuật giống mẹ thì có thể sẽ là một nghệ sĩ hài nổi tiếng. Tương lai chẳng thể biết trước điều gì, nhưng Hayden còn nổi tiếng sớm hơn cả mẹ thế này thì kiểu gì cũng thành hot boy thôi!

Nhiều người theo dõi trang cá nhân của Trà My Idol chỉ để ngắm ảnh cute của Hayden mỗi ngày. Cứ nhìn thấy cậu nhóc là được tiếp thêm vitamin "cười", yêu đời thêm biết bao nhiêu!

Bé Leon nhà Hồ Ngọc Hà

Tháng 11/2020, cả showbiz Việt rộn ràng khi nữ hoàng giải trí Hà Hồ thông báo đã vượt cạn thành công, đón chào cặp sinh đôi 1 trai 1 gái có tên thân mật ở nhà là Leon và Lisa. Với gương mặt độc đáo mỗi ngày 1 biểu cảm, nằm ngủ thôi cũng mắc cười, Leon đã nhanh chóng trở thành ông vua làng hài nhí.

Hà Hồ lên chức mẹ lần 2 với cặp sinh đôi kháu khỉnh.

Bé Subeo con trai lớn của Hà Hồ cũng rất yêu thương 2 em.

Leon có body bụ bẫm, khuôn mặt tròn xoe ngộ nghĩnh. Lisa hiền dịu, ít cười ít khóc, thường nằm ngoan sau khi được ăn no tắm mát, còn Leon rất hiếu động, cái gì cũng có thể khiến cậu nhóc bật cười. So với các bạn cùng lứa tuổi, Leon có hẳn bộ sưu tập những biểu cảm độc lạ hiếm thấy ở trẻ sơ sinh. Đó chính là lý do khiến con trai Hà Hồ nhanh chóng trở thành hot kid được quan tâm nhiều nhất trên MXH hiện tại.

Với loạt hình ảnh hài hước cực thú vị mỗi ngày, Leon đã được cư dân mạng phong cho chức danh "Thánh biểu cảm".

Trên tài khoản Instagram của gia đình mình, mỗi lần đăng video về con trai là Hồ Ngọc Hà chú thích thêm đó là phim hài dài tập. Mỗi khi Leon xuất hiện đều nhận về lượt tương tác khổng lồ, fan không chỉ like share mà còn bình luận khen cậu nhóc rất nhiệt tình. Bố mẹ anh chị nghiêm túc bao nhiêu thì Leon lại "lầy lội" bấy nhiêu, chắc chắn sau này lớn lên Leon sẽ còn mang nhiều niềm vui đến mọi người hơn nữa.